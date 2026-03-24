里山に囲まれた埼玉の奥地で味わう罪悪感ゼロのアフタヌーンティー。体に優しい「ゆばと豆腐のスイーツ」を「ちょうど良い」ボリュームで提供。ゆばカフェ紫水庵で4月からスタート。

ヤマキ醸造株式会社厳選した素材が織りなす美味しさと、ちょうど良く食べきれる満足感を和みの空間で味わっていただきたい。

国産原料にこだわった有機味噌・醤油・豆腐を製造するヤマキ醸造（本社：埼玉県児玉郡神川町、代表取締役：木谷善光）が運営するゆばカフェ紫水庵は、ゆばと豆腐の「和～なごみ～アフタヌーンティー

」のご提供をこの春、4月より開始いたします。このメニューは、日頃から国産のオーガニック食品などを利用する健康に気遣う世代を主なターゲットとし、自社で製造するゆばや豆腐など「和」の食材と国産素材にこだわり、香料や着色料など添加物は使用しない、自然な風味を活かした美味しさをご提供いたします。里山に囲まれた和みの空間で心身ともに癒しのひとときをお過ごし頂きたいと願っております。

和アフタヌーンティーご予約ページ :https://www.tablecheck.com/ja/yubacafe-shisuian/reserve/experience/66979a23e62cd8de7c090f36

小さなカフェがアフタヌーンティーをはじめた経緯

和みの空間でゆっくりと味わえるゆばパイやゆばパフェセイボリーはゆば唐揚げ、漬物手まり寿司、豆乳グラタン等選べる飲み物はすべてオーガニックのもの自社製造のゆば・豆腐と調味料の他にも厳選した食材を使用ひとつひとつ手作りする優しい味わいとうふ白玉には蔵の醤油で作るみたらし餡をかけて

和素材を使用した手作りスイーツが人気のゆばカフェ紫水庵では、数年前からこだわりの手作りスイーツをまるごと楽しめるアフタヌーンティーを提供したいと考えておりました。しかし一般的に贅沢な空間で味わえるアフタヌーンティーは豪華でボリュームもあり、年齢によっては食べきれないことが多く、食べ物を「残す」ことに罪悪感を持つ世代には楽しみきれないことから、気持ちが遠のいてしまう点が懸念されました。そこで、当店はシニア世代のお客様にもご愛用頂いていることから、大人も「ちょうど良く」食べきれる量で、尚且つ食べても罪悪感のない、体に優しいゆばや豆腐など「和」のシンプルな素材を使用した、健康的で美味しいスイーツとセイボリーのアフタヌーンティーを考案いたしました。例えばセイボリーの「漬物手まり寿司」に使用する米は神泉水（ナチュラルミネラルウォーター）で炊き上げた国産有機米、お酢は国産有機米酢、漬物は自社製造の添加物不使用のもの等、すべて安心して食べられることにこだわった、当店ならではの自然な美味しさをご提供いたします。

「和～なごみ～アフタヌーンティー」

[表: https://prtimes.jp/data/corp/178063/table/5_1_95814606e16be8f40d25f239a57d3bdf.jpg?v=202603241051 ]

ゆばと豆腐の「和～なごみ～アフタヌーンティー」は、自然食品メーカーならではの強みを活かし自社製造の食材の他にも厳選した国産食材を使用し、すべて手作りすることにこだわっています。お食事の前後には、敷地内にある工場直売店糀庵で工場見学やお買い物も楽しめます。

申し込み方法・注意事項

ゆばと豆腐の「和～なごみ～アフタヌーンティー」への申し込みは、下記「和アフタヌーンティーご予約ページ」から可能です。メニュー提供は4月から毎週、土曜・日曜・月曜の14時～完全予約制となっております。ご予約ページから日程をご確認の上、お申し込みください。

和アフタヌーンティーご予約ページ :https://www.tablecheck.com/ja/yubacafe-shisuian/reserve/experience/66979a23e62cd8de7c090f36

今後の展開

ヤマキ醸造は、これからも環境負荷の少ない農法で栽培された国産原料を使用し、お客様の健康的な毎日に寄与できる食品づくりに邁進してまいります。

ヤマキ醸造の醤油もろみ蔵は見学可能ヤマキ醸造直売店糀庵の緑豊かな庭直売店糀庵から紫水庵へ向かう里山に囲まれた小道ランチの定番「ゆばボウル」はゆばの2つの食感が味わえる湧水の水路に沿って佇む一軒家のゆばカフェ紫水庵洋間と和室がありどちらも椅子席で利用できる中庭に臨む部屋で食事が楽しめる

ゆばカフェ紫水庵

ヤマキ醸造直営の紫水庵では、蔵の発酵調味料をはじめ、豆庵とうふ工房の生ゆばの美味しさを追求したゆば料理を気軽なカフェスタイルでご提供しております。和食だけに捉われないゆばの新しい魅力を創作して参ります。

営業時間：ランチ11時～14時、

ティータイム14時～16時

定休日：水曜・木曜