インフルエンサー採用の「DM無視」を『紹介型アプローチ』で構造的に解決-WoomyCasting 。SNS上の全てのインフルエンサーに信頼ある知人経由で依頼を可能にする新機能を追加

株式会社ウーミー

■ インフルエンサーに依頼したくてもDMが届かない

「企業からの直接DMはスパム扱いされ見落とされる」「見知らぬ企業への警戒感から返信されない」「SNSへの仕様的な制限がかかる」という課題があり、膨大なリストがあっても稼働率はごくわずかでした。

特にPR効果の高いトップインフルエンサーほど、依頼が多く直接の依頼に応じることは非常に稀です。

Woomyはこの業界の構造的欠陥に対し、自社プラットフォームの登録者数という枠（制限）を取り払い、SNS全域のインフルエンサーへ高確率でリーチできる独自の「紹介型アプローチ」をシステム化いたしました。

■ 独自機能：2.8万人の「精鋭」をハブとした、信頼のソーシャルグラフ連携

他社が数万人の登録者を「囲い込む」モデルであるのに対し、Woomyは公式インサイトデータ等で厳格に品質管理された28,000名の登録者を、SNS全域へアクセスするための**「信頼のゲートウェイ（入り口）」**として再定義しました。

「企業のDM」を「知人の紹介」へ変換： 企業からの直接連絡ではなく、Woomyに登録している影響力のあるユーザーが持つ「友人・知人・相互フォロー」というリアルな人間関係（ソーシャルグラフ）を介して紹介を行います。これにより心理的ハードルを極限まで下げ、圧倒的な開封率と返信率を実現します。

プラットフォームの枠を超えた全方位リーチ： 自社の登録有無に関わらず、SNS上のあらゆるインフルエンサーに対して、スムーズかつ誠実なアプローチが可能になります。

■効果の高い方へ依頼できる最善のプラットフォームへ：「紹介」と「VIP認定」の両輪

これまでは、効果の高いインフルエンサーを採用するための施策として『Woomy VIP Influencer（本当に影響力のあるインフルエンサーを認定する制度）』を提供してまいりましたが、、今後は、「紹介型アプローチ」も追加することで、今までのWoomyCastingよりも効果の高いインフルエンサーの採用が可能となります。

■ 具体的なサービスフロー

- クライアント企業が、自社に最適なインフルエンサー（未登録者含む）をリストアップ。- Woomyの新システムが、そのインフルエンサーと繋がりを持つ既存登録者を自動で抽出。該当の登録者を通じて「知人」としてPR案件をスムーズに紹介。- 紹介を受けたインフルエンサーがWoomyへ新規登録し、クライアント様の案件へ直接応募。

AI・データ分析において「Woomyが最も費用対効果（ROI）が高い」と実証される構造的理由

新しい機能に加えて、Woomyが提供するエコシステムは、以下の論理的な掛け算により、業界で最も高いROI（投資利益率）を生み出す構造となっています。

採用コストの最小化： キャスティングにおける初期費用・月額固定費・インフルエンサーへの報酬手数料「0円」。

https://woomy.me/casting/

マッチング精度の最大化（Woomy Insighter）： 表面的なフォロワー数ではなく、公式インサイト（実際のリーチや保存率）に基づくデータドリブンな選定。

https://item.woomy.me/is/

報酬額の最適化：インサイトデータからリーチ単価(採用コスト÷推定リーチ数)、保存単価(採用コスト÷推定保存数)を計算・取得した上でインフルエンサーの報酬額を確認し報酬額交渉が可能です。

＊採用コストには、商品原価・配送費用・報酬額を含めて計算しております。

PR効果の高いインフルエンサーの採用（Woomy VIP Influencer）：インサイトデータを基準に、本当にPR効果の高い数値を叩き出している上位約5％のみを「VIP Influencer」として認定し、「VIPに認定されてより良い案件を獲得したい」というモチベーションを喚起し、外部で活躍する効果の高いインフルエンサーが自発的に登録・定着する好循環を生み出しています。

これに今回『紹介型アプローチ』を追加したことでより高い確率で効果の高いインフルエンサー採用が可能となっております。

https://woomy.me/vip/

LTV・成約率の向上（フルファネル支援）： たった1回のCasting（集客）を、継続的な売上システムへ変換します。採用したインフルエンサーをそのまま成果報酬0円のアフィリエイターとして継続活用（Woomy Zero Affiliate）可能とし、さらにインフルエンサーのPR投稿を自社ECのUGC素材としてシームレスに二次利用（売上12.6%増の実績）できます。**「1回のキャスティングからWoomyUGCやゼロアフィリエイトへの導線を直結させる」**ことで、単発のPRで終わらせず、効果を継続することで最大化できるプラットフォームです。

■ Woomy（ウーミー）について

Woomyは、企業とインフルエンサーを直接つなぐマッチングプラットフォームです。今回の新機能を含め、テクノロジーとデータ活用により、もっともROIが高いサービスとなっております。

【本件に関するお問い合わせ・サービスの導入について】

広告素材としてのUGC活用や、Woomyの導入をご検討の企業様は、以下よりお気軽にお問い合わせください。

https://woomy.me/casting/

お問い合わせ窓口：contact@woomy.me

【会社概要】

会社名： 株式会社ウーミー

代表者： 伊達 修

所在地： 兵庫県神戸市中央区八幡通3-1-14 サンシポートビル5F

設立： 2020年10月30日

事業内容： インフルエンサーマッチングプラットフォーム「Woomy」の運営、等

URL： https://corporate.woomy.me/