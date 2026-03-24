【阪神梅田本店】王道から変わり種まで！全国各地のこだわり餃子とビールを満喫する「クラフト餃子フェス(R)と阪神ビールバル」

株式会社阪急阪神百貨店

■場所：阪神梅田本店 1階 食祭テラス「クラフト餃子フェス(R)と阪神ビールバルvol.7」

■会期：4月1日(水)～6日(月)

■公式URL： https://web.hh-online.jp/hanshin/contents/str/index.html(https://web.hh-online.jp/hanshin/contents/str/index.html)

アツアツの餃子を頬張って、キンキンに冷えたビールを流し込む！

今春も、野外フードフェス「クラフト餃子フェス(R)」とコラボレーションした、この企画を実施いたします。

第7回を迎える今回は、定番の中華餃子だけでなく、個性豊かな変わり種餃子やお店・地域の特色を生かした素材の旨味を存分に味わえる餃子がお目見え！

さらに、よりおいしく食べるためのクラフトビールや、『クラフト餃子フェス(R)と阪神ビールバル』オリジナルのクラフトビールが初登場いたします。

熱気あふれる餃子と会場の様子をぜひご取材ください！

これぞ王道！？やみつきになる定番餃子

■栃木「宇都宮餃子 はちまん餃子」

左）肉汁溢れる焼き餃子(5個)648円 右）大葉香るおろしポン酢餃子(5個)756円

左）全国に40店舗を構える、宇都宮屈指の餃子店。肉の旨みが詰まったお店人気No.1の肉汁餃子が、期間限定で肉汁大増量！宇都宮定番の“酢こしょう”をアレンジした“塩タレ”との相性バッチリ。

右）餃子1個に大葉が約1.5.枚入りで、大根おろしとぽん酢の爽快感が好相性！にんにく不使用なので匂いを気にせず、さっぱりと食べられるひと品。

■神戸「香港点心楼」

左）ぷりぷり海老蒸し餃子(5個)972円 右）具だくさん贅沢フカヒレ餃子(5個)972円

左）大粒の海老とたけのこをふんだんに盛り込んだ餡を、透き通るような皮で包んだ海老蒸し餃子。本場・中国広東の味を追求して生まれた、素材の旨味を楽しむひと品。

右）高級食材のフカヒレをはじめ、ジューシーな豚肉、きくらげ、にんじん、しいたけなど様ざまな食材を加えた、満足感の高い贅沢な餃子がお目見え。

ホルモンに牛タン、海苔入りも！個性抜群の創作餃子

■北海道「餃子ろワイン 果皮と餡」

左）旨味溢れるコリコリ牛タン餃子 (5個)648円、(10個)1,188円 右）北海道とうもろこしの揚げ餃子(6個)756円

左）日高産昆布と塩麹でひと晩マリネして旨みを凝縮させた牛タン餃子に、特製ネギ塩ダレをかけた、ビールや白ご飯が止まらなくなるひと品。

右）北海道十勝産のとうもろこしが、餡の中にゴロっ！と入った揚げ餃子。香ばしいバター醤油の濃厚なソースと、とうもろこしの甘さがたまりません。

■福岡「エンジェル餃子」

左）コリコリ味噌だれホルモン餃子(5個)648円、(10個)1,080円 右）磯香る!有明のりしお餃子(5個)702円、(10個)1,134円

左）2種の牛ホルモンを包んだ、コリコリ&ぷりぷりの異なる食感がやみつきに。噛むほどに溢れる肉汁と、野菜たっぷりの餡には甘みがある味噌だれを合わせて。

右）有明海苔を丸ごと楽しめる餃子。もちもち食感のオリジナル薄皮で、海苔本来の旨みとコクをしっかりとじ込めた上には、たっぷりの刻み海苔と塩をトッピング。

職人の腕が光る！こだわり餃子

博多ひとくち餃子(10個)864円、(15個)1,296円福岡「博多八助」

昭和38年の創業から60年続く、豚肉とキャベツの甘みが絶妙なひと口サイズの丸餃子。大分産のゆずこしょうを添えれば、さらにキレのあるおいしさに。

柚子海老餃子(5個)648円、(10個)1,188円埼玉「餃子専門 丸虎 MARCO」

4種の調理法を駆使し、ニンニク本来の旨みと奥深いコクを凝縮しながら気になる匂いを残りにくいように工夫。2024年には『ジャパン・フード・セレクション』の食品・飲料部門においてグランプリを受賞した注目の一品です。

焼 亮昌ぎょうざ(10個)972円京都「ぎょうざ処 亮昌」

厳選した京食材を鰹出汁や京味噌で仕上げる和ぎょうざ専門店。生姜の香りを利かせた味わいは、まさに京料理に通ずる滋味深さ。ニンニクが気にならないのもうれしいポイントです。

小麦とだしと肉汁と。(3個)530円、(6個)1,188円大阪「小麦とだし 生餃子専門店 五風」

もち米粉をブレンドした弾力のある皮の中に、国産豚肉の芳醇な肉汁がたっぷりと入った、小籠包風・肉汁水餃子が登場。

「ビール×餃子」がたまらない！30種類以上のクラフトビールが登場

■ついに完成！“クラ餃&HANSHINうららかエール”

クラ餃&HANSHINうららかエール(350ml、1杯)990円

『クラフト餃子フェス(R)と阪神ビールバル』初となる、この企画限定のオリジナルクラフトビールがついに完成！柑橘を思わせる爽やかなホップの香りと苦味が、個性豊かな餃子の味わいを引き立てます。

■全国から集めた30種類以上のクラフトビール

大阪「HRENOHI(ハレノヒ)」クラフトビール(350ml、1杯)990円 など

クラフトビールと餃子のお店「ハレノヒ」による、日本全国から厳選したクラフトビールが、30種類以上登場予定。4種類の飲み比べをはじめ、単品では冷えた特製グラスで堪能できる新しいスタイルも実施。毎日楽しい飲み比べができる、日替りクラフトビールもお見逃しなく！

※その他アルコール類、ソフトドリンクもございます。

※特製グラスでのご提供は、クラフトビール(単品)のみとなります。