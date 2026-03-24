【Viaggio Blu（ビアッジョブルー）】3月25日(水)大阪高島屋店がリニューアルオープン！春の新作を取り揃え、ノベルティー特典も満載

株式会社ジャヴァコーポレーション

株式会社ジャヴァコーポレーション(神戸市中央区/代表取締役社長 浅見 幸正)が運営するレディースブランド「Viaggio Blu(ビアッジョブルー)」は、2026年3月25日（水）に大阪高島屋店をリニューアルオープンいたします。オープンを記念して、44,000円以上お買い上げいただいた方にはオリジナル巾着BAGのプレゼント特典も！

※数量限定の為、無くなり次第終了となります。予めご了承ください。

“AFFORDABLE LUXURY”と“旅”をテーマに、大人の女性が華やぐエレガントで上質なスタイルを提案。高品質な素材と美しいシルエット、色・柄にこだわった、リゾートのような華やかさとリラックス感を兼ね備えたファッションが特徴的なビアッジョブルー。

商品紹介

Viaggio Blu 2026 Spring Collection

Flowers in a Bouquet

春の訪れを喜ぶように華やかに咲き誇る花々をテーマにした新コレクションでは、 シアーデニムなどの新しい素材感で、繊細さと今を感じるデザインを展開します。華やかな中に凛とした強さを感じる花たちをお楽しみください。

Blouse \36,300 Skirt \35,200Blouse \24,200 Pants \31,900Blouse \29,700 Skirt \31,900Cardigan \35,200 S kirt \31,900

Viaggio Blu(ビアッジョブルー)について

ビアッジョブルーは、 イタリア語で 「青い旅」 という意味を持ち、 1990 年 異国情緒が漂う港町 神戸で 旅をテーマに創立されました。 当初から一貫して海外のラグジュアリーブランドのような 高品質素材やデザインにこだわり、 特に京都のアトリエ画家と手がけるオリジナルのプリント生地は 絵画のように美しく、 毎シーズンご好評いただいております。 ビアッジョブルーの全てのパターンメイキングは熟練された専属のパタンナーが手掛けており ストレスのない着用感でありながら、 美しい姿勢へと導いてくれる 『美シルエット』 を追求しています。

販売に関して

▶Viaggio Blu オフィシャルオンラインストア

https://www.j-lounge.jp/pages/viaggio-blu

▶JAVA CORPORATION 公式online store「J Lounge」はこちらから

https://www.j-lounge.jp/

ブランドオフィシャルメディア

▶ブランドサイト：https://java-corporation.co.jp/pages/viaggio-blu

▶公式Instagram：https://www.instagram.com/viaggioblu_

＜株式会社ジャヴァコーポレーション＞

ロートレアモン／エッセン ロートレアモン／ドロワット ロートレアモン／ラ・エフ／メイソングレイ

ビアッジョブルー／クイーンズコート／ケティー／ビッキーを展開