富山初上陸！「預かり×教育」で共働き世帯を支える、総合教育型学童保育『MOCOPLA富山教室』が4月グランドオープン

奥村実業株式会社

MOCOPLA富山教室（富山市）は、2026年4月にグランドオープンすることをお知らせいたします。

■ 背景：進む「小1の壁」対策と、放課後の質の向上

MOCOPLA富山教室の外観MOCOPLA富山教室の内観

共働き世帯の増加に伴い、放課後の時間を単なる「預かり（待ち時間）」ではなく「有意義な学びの時間」に変えたいというニーズが地方都市でも急速に高まっています。

この度、首都圏で支持を集める総合教育型学童保育『MOCOPLA（モコプラ）』が富山県に初進出。

仕事と育児の両立に奮闘する保護者を支え、子どもたちの主体性を育む「新しい放課後の居場所」を提案します。

■ MOCOPLA富山教室の４つの強み

1.「送迎の負担」をゼロへ。5つの習い事を施設内で完結

英語、プログラミング、数理教室、美術、硬筆書写といった質の高いレッスンを施設内で実施。

すべて教室内で完結するため、平日の夜に保護者が習い事へ送迎する必要がありません。

2. 富山市内トップクラスの預かり体制（最長22時まで）

急な残業や繁忙期にも柔軟に対応できるよう、最長7:30から22:00までの長時間預かりを実施。

栄養バランスに配慮したお食事の提供も行い、夜遅くなっても安心してお子様を預けられる環境を整えています。

3.1日15名限定。「少人数・高密度」な手厚いサポート

1日の定員を15名に絞り、子ども6～8名に対してスタッフ1名を配置。

大規模な学童では行き届きにくい一人ひとりの学習進捗や心の変化をきめ細やかに見守ります。

4.手厚い学習サポートで、宿題は教室内で完結

学校の宿題に取り組む時間では、スタッフが内容をチェックし、解きっぱなしにさせない指導を行います。

「家で宿題をさせるストレスがなくなった」と、仕事で忙しい保護者様から高く評価されています。

自立型プリント学習システムが標準サービスなので学習習慣も身につきます。

教室情報・お問い合わせ

名称： MOCOPLA（モコプラ）富山教室

所在地： 富山県富山市舟橋南町6-13（「県庁前」駅 徒歩4分）

対象学年： 年長 ～ 小学6年生

サービス： 学童、各種習い事、学習塾、送迎、食事

公式サイト： https://mocopla-toyama.jp/