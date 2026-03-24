【キャッシュレス実態調査】18歳の約半数が「15歳まで」にキャッシュレスデビューを果たす

ナッジ株式会社

ナッジ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：沖田 貴史）は、次世代クレジットカード「Nudge（ナッジ、以下「ナッジカード」）の利用者2,850名（18歳以上の成人）を対象に、キャッシュレス決済の利用実態に関する調査を実施しました。

その結果、若年層のキャッシュレス利用開始年齢が上の世代と比較して早期化している実態が明らかになりました。また、全年代で95.7%の人が「クレジットカードがないと不便だ」と感じたことがあると回答し、クレジットカードの「後払い」における利便性や「ポイント還元」と言ったメリットを高く評価した一方で、若年層ほど「返済能力への不安」や「心理的ハードル」を感じやすい傾向が伺えました。

本調査は、日本のキャッシュレス比率が約52%と過半数を突破する中（※1）、クレジットカードを初めて持つ若年層を中心に利用されているナッジカードとして、安心・安全な金融体験の在り方を考察することを目的に実施しました。

（※1）経済産業省「キャッシュレス推進検討とりまとめ」（2025年12月）(https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/cashless_promotion/pdf/20251226_1.pdf)

調査結果サマリー

- キャッシュレスデビューの早期化：40代以上と比較し「5年以上」の前倒し- - キャッシュレス決済の利用開始年齢は、10代（18歳・19歳）は平均15.0歳と、40代以上の平均20.5歳と比較して5年以上の早期化していることが判明しました。特に18歳においては、約半数（52.3%）が高校入学前（15歳以下）にキャッシュレスデビューを済ませています。（※図表1）

- クレジットカードの「利便性」と、若年層特有の「返済不安」「心理的ハードル」- - クレジットカードの「後払い」機能に対するメリット・デメリットについて調査したところ、20代以下では「思わず使いすぎてしまい、返せるか不安になる」といった返済能力に対する不安感が、30代以上の約1.5倍に上りました。（※図表5）- - また、「親や周囲から『借金と同じだ』と聞かされたことがある」と回答した18歳は30代以上の約2倍に上りました。クレジットカードの利用において、若年層特有の「返済能力への不安」や「心理的ハードル」が存在することが伺えます。（※図表5）- - そうした声がある一方、クレジットカードの「後払い」機能に関して「メリットの方が多いと感じる」か「デメリットの方が多いと感じる」かで調査したところ、全年代の約6割が「メリットの方が多いと感じる」と回答しました。（※図表6）

- 若年層のエンタメ消費に「クレジットカード」は不可欠なインフラ- - 「クレジットカードがないと不便だ」と感じる人は全体の95.7%に上りました。特に20代以下では、不便を感じるシーンとして「趣味・推し活（ライブ予約、ファンクラブ入会、物販等）」が上位にランクイン。若年層にとって、クレジットカードは趣味やエンタメ消費に欠かせないインフラとなっている実態が伺えます。（※図表7）

- 約3人に1人がクレジットカードの「ポイント還元」よりも「使いやすさ」を重視- - 日常的に利用するクレジットカードを選ぶ際、「ポイント還元率（経済的メリット）」か「リアルタイムな支出把握（使いやすさ）」のどちらかを重視するかを調査したところ、全世代で約3人に1人が「使いやすさ」を選択しました。（※図表8）- - 特に10代では「使いやすさ」を選択した人が36.7%に達しており、40代以上（29.5%）と比較して7.2ポイント高い結果となりました。若年層ほど、「お得さ」よりも、返済額の即時把握を通じた「安心感」を重視する傾向が伺えます。（※図表8）

- ナッジカードが支持される理由は、「返済の柔軟性」- - 数あるカードの中でナッジカードを選ぶ理由として、18歳の約4人に1人（24.6%）が「好きなタイミングで返済でき、すぐに利用枠が戻るから」を挙げました。一般的な「月1回の自動引き落とし」という仕組みではなく、自ら支出をコントロールできる体験が、若年層の安心感と支持につながっていると考えられます。（※図表10）

調査結果の詳細

Q. あなたが初めてキャッシュレス決済を使い始めたのは何歳ですか？（図表1）- 初めてキャッシュレス決済を使い始めた年齢は、世代が下がるほど利用開始年齢が早期化しており、10代は40代以上と比較して5年以上早くキャッシュレスを使い始めている実態が明らかになりました。- 18歳の約半数（52.3%）が、15歳までにキャッシュレス決済を利用開始しており、成人（18歳）を迎える時点で既に3年以上の利用経験を有している様子が伺えます。

Q. 初めて利用したキャッシュレス決済手段は何ですか？（図表2）- 初めて利用したキャッシュレス決済手段は、全年代を通して「交通系ICカード」がキャッシュレスの入り口として最も一般的である一方、30代以上では「クレジットカード」から開始する割合が高い（30代：25.1%、40代以上：36.4%）のが特徴です。- 10代では「スマホ決済（35.8%）」が「交通系ICカード（51.8%）」に次ぐ主要なデビュー手段となっており、クレジットカード（5.8%）を大きく上回るなど、世代特有の傾向が見られました。

Q. どれくらいの頻度でそのキャッシュレス決済を利用していましたか？（図表3）- 初めて利用したキャッシュレスの利用頻度は、10代から30代の各世代において「週2～3日以上」が約6割（10代：59.4%、20代：62.5%、30代：69.2%）に達しました。- 特に10代～20代では「月に数日程度」の利用が約2割に留まるのに対し、40代以上では3割以上に上りました。このことから、若年層ほど、キャッシュレス決済を特定の目的ではなく、日常的な支払手段として利用している可能性が伺えます。

Q. クレジットカード特有の「後払い」におけるメリット、デメリットについて（図表4、5）- クレジットカードの「後払い」機能に対し、具体的なメリットとして「手元に現金がなくても買い物ができる」、「支払いを翌月に遅らせることで家計管理がしやすくなる」と言う回答が上位に挙がりました。キャッシュフローの調整や管理における利便性が全世代で評価されていると考えられます。

- 一方で、「支払いを翌月に遅らせる」というメリットは、一部のユーザーにとってはデメリットとして機能している側面も明らかになりました。具体的には、後払いのデメリットとして、「支払日までのタイムラグがあり、使いすぎてしまいそう」という回答が全世代で最多となり、後払いが一概にメリットとしてのみ受け入れられているわけではない様子が伺えます。- 特に20代以下の若年層においては、管理の難しさが心理的な負担と繋がる実態が伺えます。「思わず使いすぎてしまい、返せるか不安になる」という回答は、20代以下で22.1%に達し、30代以上（15.1%）の約1.5倍となりました。- 18歳に限定すると、「親や周囲から『借金と同じだ』というイメージを聞かされたことがある」との回答が13.0%に達し、30代以上（7.0%）の約1.8倍となりました。- 30代以上の層では「利用履歴がすぐにアプリに反映されず、今の支出が把握しにくい（23.9%）」という不満が、20代以下（18.8%）と比較して高くなりました（約1.27倍）。生活決済の頻度が高い世代ほど、データのリアルタイム反映という機能性を求める傾向があると考えられます。

Q. クレジットカードの「後払い（利用から引き落としまでタイムラグがある仕組み）」についてどう感じますか？（図表6）- クレジットカードの「後払い」の仕組みについて、「メリットの方が多いと感じる」か「デメリットの方が多いと感じる」のどちらであるかを調査したところ、全世代で半数以上の人が「メリットの方が多いと感じる」を選択しました。

Q：これまで「クレジットカードがないと不便だ」と感じたシーンはありますか？（図表7）- 不便さを「感じたことはない」と答えた人は平均4.3%に留まり、全体の95.7%が不便さを経験したことがある結果となりました。多様な決済手段が普及した現代においても、依然として「クレジットカードがないと不便」と感じる場面は全世代で共通している様子が伺えます。- 不便を感じるシーンとして、「サブスクリプション契約」と「ネットショッピング」が全年代で上位に挙げられました。- 10代・20代においては、「趣味・推し活」（平均19.5%）が、ネットショッピング（平均19.2％）と同等の主要回答となりました。30代・40代以上の回答（平均11.9%）と比較すると約1.6倍に達しており、世代間でのライフスタイルの違いが伺えます。

Q. 日常的に利用するクレジットカードを選ぶ際、どちらをより重視しますか？（図表8）- 日常的に利用するクレジットカードを選ぶ際、「ポイント還元率（経済的メリット）」か「リアルタイムな支出把握（使いやすさ）」のどちらかを重視するかを調査したところ、全年代で「ポイント還元率などの金銭的メリットの高さ」を重視する人が6割を超え、多数派となりました。- 一方で、「リアルタイムな支出管理」を重視する層が全世代で約3人に1人に達したことから、経済的メリットよりも、支払いの即時把握などを通じた「安心感」を優先するニーズが一定数存在することも伺えます。特に10代では36.7%に達しており、40代以上（29.5%）と比較して7.2ポイント高い結果となりました。

Q：クレジットカードを使い続けるために、重要だと思う要素をすべて選んでください。（図表9）- 「年会費無料（全体平均：19.2%）」は全年代で上位に挙がっており、カードを継続利用する上での重要な基準であることが分かりました。- 一方で、「アプリへの即時反映（全体平均：16.70%）」や「利用後の即時通知（全体平均16.5%）」といった機能性は、カード選びの王道とされる「ポイント還元や利用特典などのメリット（全体平均：15.9%）」よりも重視される結果となりました。- 特に10代では、「好きなタイミングで返済できる（随時精算）機能（18.9%）」が、年会費無料（18.4%）を僅差で上回りトップとなりました。若年層にとって、支出を自身のコントロール下に置けることが、継続利用における重要な要素となっていると考えられます。

Q. 数あるカードの中で、ナッジカードを利用する理由は何ですか？（図表10）

- 「数あるカードの中でナッジカードを利用する理由」として、「好きなタイミングで返済でき、すぐに利用枠が戻るから」という回答が全体平均で20.4%に達し、最多の理由となりました。- 特に18歳においては、24.6%と約4人に1人が「好きなタイミングで返済でき、すぐに利用枠が戻るから」と回答しました。これは「月1回の引き落としを待つ」という画一的な返済サイクルではなく、「使ったらすぐ返して枠を空ける」という、デビットカードに近い、あるいはそれ以上に柔軟なコントロール体験が、若年層のライフスタイルや管理感覚と親和性が高いためと考えられます。- 世代別に見ると、20代では「カードデザインが気に入っているから（18.4%）」という理由が他の世代よりも高く、決済手段としての機能に加え、日常アイテムとしてのファッション性を重視する様子が伺えます。- 一方で、30代（14.8%）や40代以上（12.7%）では、若年層と比較して「好きな『クラブ』を応援できるから」という理由の支持が厚いのが特徴です。自分自身の管理やデザインを重視する若年層に対し、30代以降は「カード決済を通じて特定のコミュニティや社会を応援する」という、価値に重きを置く層が一定数存在している実態が明らかになりました。

本調査の詳細データにつきましては、報道関係者向けに別途ご提供しております。ご希望の場合は、メディア関係者向けお問い合わせ先までご連絡ください。

調査概要

- 実施期間：2026年3月6日～8日- 対象者：次世代クレジットカード「Nudge」カード会員- 実施方法：Nudgeアプリを通じて実施- 回答者数：2,850名（18歳以上の成人）

ナッジカードとは

ナッジカードは、高校生を含む18歳以上から申し込めるタッチ決済機能付きのクレジットカードです。

カフェ・コンビニ・サブスク・公共料金など、加盟店であれば日本国外問わず全ての店舗・オンラインショッピングでご利用いただけます。さらに、300以上のデザインや、利用額の一部が"推し"に還元されるなど、毎日のお買い物を楽しくする仕掛けが満載。初めての一枚でも使いやすい安心機能が充実しています。

サービスの特徴- 初めてのクレジットカードでも安心- - お申し込みは必要最小限の情報で完結。返済方法はライフスタイルに合わせて切り替えができるなど初めてクレジットカードをご利用になる方でも安心・安全にお使いいただけるよう設計されています。- 多彩なカードデザイン- - アーティスト／スポーツチーム／地方自治体／世界の名画など多彩なカードデザインをご用意。異なるカードデザインも同一カード番号で発行でき、観賞用保存カードが付いています（※一部クラブ限定）。- 日常の決済が“推し”の応援に- - 通常ポイントとして還元される決済手数料の一部を、ユーザーが選択したクラブへ自動還元します。これにより、日常の「決済」を通じて「（推しを）応援」するという新たな体験を実現しています。

ナッジ株式会社について

ナッジは、「一人ひとりのアクションで、未来の金融体験を創造する」というミッションを掲げ、2020年に創業いたしました。クラウドネイティブなクレジットカードサービス基盤「Nudge Platform」を強みに、国内で数少ない「認定包括信用購入あっせん業者」として次世代クレジットカード「Nudge（ナッジ）」を運営しています。創業以来「Work from anywhere」を実践し、個人の価値観を尊重する組織文化を大切にしながら、未来の金融体験の創造に取り組んでいます。

- 設立日：2020年2月12日- 代表者：代表取締役 沖田 貴史- 所在地：東京都千代田区大手町一丁目6番1号 大手町ビル4階 FINOLAB- 資本金：約46億円（資金準備金等含む）

関連リンク

- コーポレートサイト：https://nudge.works/(https://nudge.works/)- 採用情報：https://nudge.works/talents(https://nudge.works/talents)- 公式note：https://note.com/nudgecard(https://note.com/nudgecard)