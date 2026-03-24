【新店オープン】有限会社Gフーズが「アガリコ餃子楼」にFC加盟！埼玉県さいたま市に「アガリコ餃子楼 浦和店」を2026年3月27日（金）グランドオープン

GYRO HOLDINGS 株式会社「アガリコ餃子楼」公式サイト :https://agalico-gyouzarou.com/

埼玉県を中心に飲食事業を展開する有限会社Gフーズ（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役社長：密山 祥赫様）は、株式会社ファイブ．シー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：根本 寿一）とフランチャイズ加盟契約を締結し、2026年3月27日（金）に「アガリコ餃子楼 浦和店」を新たにオープンいたします。

株式会社ファイブ．シーは、国内約250店舗、業態数約100の飲食店を展開するGYRO HOLDINGS株式会社（本社・代表取締役社長：同上）の事業会社となります。

オープン記念イベント

■キャンペーン第一弾／5日間限定

開催日：2026年3月27日（金）～31日（火）

ハイボール何杯飲んでも1杯100円（税込）

■キャンペーン第二弾／7日間限定

開催日：2026年4月10日（金）～16日（木）

全てのランチメニューを1セット1,000円（税込）でご提供。

コンセプト

異国の市場を思わせるネオンの灯り。

ざわめきの中にふわりと漂う香辛料の香り。

カウンター越しに交わされる、何気ない会話と笑い声。

アガリコ餃子楼は、"アジアン屋台の熱気"と"町中華の安心感"を、

遊び心あふれる空間演出と人のぬくもりでつなぐ、

誰もが気軽に立ち寄れる「もうひとつの居場所」です。

袖が触れ合うほどの距離で交わされる何気ない言葉。

店内のあちこちに散りばめられた、思わず笑みがこぼれる仕掛け。

その「狭さ」さえも、会話が自然に生まれる演出のひとつ。

スタッフとお客様、お客様同士がゆるやかにつながる。

私たちは、そんな空間づくりを大切にしています。

〈店舗一覧〉全6店舗

北千住店／池袋店／大塚店／練馬店／阿佐ヶ谷店／森下店

メニュー

◇◇Food menu◇◇

自家製餃子と点心に、ちょっとした驚きを。

手包みの焼餃子は、シンプルだけど奥深い。 定番から、トリュフやパクチーなどの"ちょい攻め"まで、ちょっとした驚きや遊び心を加えた餃子を多数ご用意しています。カウンターに並ぶ点心たち、香ばしい炒飯や麻婆豆腐。昔ながらの味に、ほんの少しのユーモアと新しさを添えて。名物餃子はもちろん、アジア屋台の定番おつまみや〆にうれしい町中華メニュー、遊び心あるドリンクまで。ひとりでも、仲間とでも、いつ来ても"ちょうどいい"。アガリコ餃子楼は、そんな美味しさを集めたお店です。

自家製焼餃子 430円（税込）パクチージェノベーゼ餃子 490円（税込）ねばとろ納豆がけ餃子 690円（税込）よだれ鶏 890円（税込）鶏排パクチータルタル 890円（税込）本気の汁なし担々麺 990円（税込）グランドメニュー

◇◇Drink menu◇◇

アジアの屋台を旅するような、香りと彩りのある一杯を。

アガリコ餃子楼自慢の餃子を、より一層美味しくお召し上がりいただくためのドリンクをご用意しました。食中酒として気軽に楽しめるグラスワイン（赤・白）や、種類豊富な焼酎、果実酒など、じっくり選びたい方にもご満足いただけるラインナップです。もちろん、ソフトドリンクも充実していますので、お酒を飲まない方もご安心ください。今日の気分にぴったりのドリンクを選んで、アガリコ餃子楼の餃子と一緒に最高の時間をお過ごしください！

◇◇Lunch menu◇◇

ランチメニュー

サラダ・スープ・胡麻団子・食前ジャスミン茶もしくは食後ソフトドリンクが付いたお得なランチメニュー。

店舗概要

アガリコ餃子楼 浦和店 外観

店 名 ：アガリコ餃子楼 浦和店

オープン日 ：2026年3月27日（金）

住 所 ：埼玉県さいたま市浦和区仲町1-5-13 松井ビルIII 1F

店 休 日 ：無し

電話番号 ：048-816-4808

営業時間 ：〈月～木・日・祝〉11:30～15:00／15:00～23:00

〈金・土・祝前日〉11:30～15:00／15:00～00:00

※オープン日（3/27～）より4月9日（木）までは、ランチタイムはお休みとなり15:00からの営業となります。

座 席 数 ：45席

アクセス ：浦和駅アトレ北口 徒歩4分

公式HP ：https://agalico-gyouzarou.com/

FC加盟店募集

アガリコ餃子楼では、現在FC加盟店を募集しております。看板の焼き餃子を中心に高粗利メニューを展開し、2等立地でも選ばれる独自モデル。

7坪から出店可能なスモールサイズで初期投資を抑え、坪売上70万円超の実績も。

女性も入りやすいアジアン空間が好評で、個人開業・独立支援にも最適です。狭小店舗のため、店舗造作費用や人件費などの初期投資・ランニングコストを抑えられ、低リスクで安定したリターンを得られる点が特徴。大きな金額ではないものの、毎月安定した利益を生み出すことができます。

興味のある方は下記のサイトまたは担当者へ直接ご連絡ください。

■フランチャイズ・独立支援に関するご相談

担 当 ：新規事業開発本部 加盟開発部 吉澤 強

メール ：t.yoshizawa@gyro.holdings

電話番号：080-4379-0465

GYRO HOLDINGS FCページ :https://gyro.holdings/fc/アガリコ餃子楼 FCページ :https://agalico-gyouzarou.com/lp/

会社概要

株式会社ファイブ.シー

商号 ： 株式会社ファイブ.シー

代表者 ： 代表取締役社長 根本寿一

所在地 ： 〒160-0023 東京都新宿区西新宿六丁目10番1号 日土地西新宿ビル7階

設立 ： 2019年6月

資本金 ： 1,000万円

事業内容 ： フランチャイズチェーンの経営、飲食店のコンサルティング業務

GYRO HOLDINGS

「食で未来を創る」をビジョンにかかげ、食を通じてオリジナリティと圧倒的付加価値の高いサービスを広く提供することで、食に関する課題解決や世の中が少しでも豊かになることを目指していきます。

傘下には事業会社である株式会社Brand Bank Company、株式会社 Innovation Planning、株式会社ダルマプロダクション、株式会社ファイブ.シー、株式会社S.E.T、株式会社イーグラント・コーポレーションを有し、居酒屋業態を中心に、カフェ、洋風レストラン、ビアガーデン、和風レストラン、高級レストランなど90ブランド以上の飲食店を展開しています。

商 号 ： GYRO HOLDINGS株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 根本 寿一

所在地 ： 〒160-0023 東京都新宿区西新宿六丁目10番1号 日土地西新宿ビル7階

設 立 ： 2006年6月

資本金 ： 3,000万円

事業内容 ： 食に関わるサービスの提供（1.飲食店経営 2.独立支援 3.FC店舗支援）

公式HP ：https://gyro.holdings

店舗一覧 ：https://shop.gyro.holdings/all/