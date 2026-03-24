【お得なBIGサイズ】通常の1.5倍！日焼け止めクリーム「エムディア　ＵＶシルキープロテクション」数量限定発売

株式会社メイフラワー

医療機関専売エイジングケア※1化粧品「M-Dear（エムディア）」から、人気の日焼け止めクリーム「エムディア ＵＶシルキープロテクション」が1.5倍の75gサイズで数量限定発売。

＜POINT１.＞数量限定！今だけお得な1.5倍増量サイズ

通常サイズ50g → 1.5倍増量サイズ75g。ワンシーズン使える大容量。

価格は容量換算で6,270円相当が5,170円（税込）と1,000円以上お得です。

参考）

【製品名】：エムディア ＵＶシルキープロテクション

（日焼け止めクリーム）

【容量】：50ｇ

【価格】：3,800円（税別）／4,180円（税込）

＜POINT２.＞ノンケミカル、なのにSPF50+ PA++++ UV耐水性★★

エムディア ＵＶシルキープロテクション（通常50g）

ノンケミカル処方で紫外線吸収剤不使用のため敏感肌にも安心。SPF50+ PA++++で最高数値の紫外線防御を実現。さらに汗や水に強いUV耐水性★★で、レジャーやスポーツの際にも頼もしい日焼け止めです。

＜POINT３.＞スキンケア成分配合、シルクのようななめらかな使用感

エイジングケア※1成分EGF※2を中心に複数のスキンケア成分を配合。シルクのような軽い使用感で、塗布後はさらっとなじんでべたつきなし。日焼け止め特有のベタベタ感が苦手な方にも好評です。

【製品名】：

エムディア ＵＶシルキープロテクション

（日焼け止めクリーム）

【容量】：75ｇ

【価格】：4,700円（税別）／5,170円（税込）

SPF50+ PA+++ UV耐水性★★

紫外線吸収剤フリー

無香料 無着色 無鉱物油

エタノールフリー パラベンフリー

ノンコメドジェニックテスト済み*

パッチテスト済み*

エムディア ＵＶシルキープロテクション（数量限定75g）

＊すべての方に肌トラブルが起こらない、コメド（にきびのもと）ができないというわけではありません。

＜特長成分＞

・EGF※2（皮膚コンディショニング成分）

・フィトMF7※3（保湿成分）

・コラーゲン（保湿成分）

・ローズフルーツエキス（保湿成分）

・グリチルリチン酸２Ｋ（整肌成分）

■M-Dearについて

M-Dear(エムディア)は、株式会社メイフラワーが展開する医療機関専売のエイジングケア※1化粧品です。クリニックでの美肌治療とEGF※2（上皮細胞増殖因子）の効果に着目し、患者様のニーズにお応えするため、肌の専門家によるご意見をもとに研究・試作を行い、進化し続けています。紫外線、乾燥、摩擦などの様々な刺激から肌を守るために、機能性や美肌治療との相乗効果に優れたスキンケアで、低刺激※4化粧品です。

M-Dear(エムディア)の製品は、全国の提携医療機関にてお求めいただけます。

※M-Dear(エムディア)は医療機関専売化粧品です。

正規販売の医療機関以外でご購入された場合、品質の保証は出来かねます。

取り扱い医療機関検索：https://m-dear.com/shop/pages/members

※1：年齢に応じたスキンケア

※2：ヒト遺伝子組換オリゴペプチド-１

※3：植物由来成分のコンプレックス（茶葉エキス、ツボクサエキス、カンゾウ根エキス、カミツレ花エキス、イタドリ根エキス、ローズマリー葉エキス、オウゴン根エキス）

※4：香料、着色料、紫外線吸収剤、エタノール、パラベンを使用していない点

●お問い合わせ（医療機関の方） :https://www.may-flower.co.jp/inquiry_doc/●お問い合わせ(法人様) :https://www.may-flower.co.jp/contact/●お問い合わせ（患者様・一般の方） :https://www.may-flower.co.jp/inquiry/

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〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1丁目2番5号

TEL：03-5259-1115

担当：竹内・高木