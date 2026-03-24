【お得なBIGサイズ】通常の1.5倍！日焼け止めクリーム「エムディア ＵＶシルキープロテクション」数量限定発売
医療機関専売エイジングケア※1化粧品「M-Dear（エムディア）」から、人気の日焼け止めクリーム「エムディア ＵＶシルキープロテクション」が1.5倍の75gサイズで数量限定発売。
＜POINT１.＞数量限定！今だけお得な1.5倍増量サイズ
通常サイズ50g → 1.5倍増量サイズ75g。ワンシーズン使える大容量。
価格は容量換算で6,270円相当が5,170円（税込）と1,000円以上お得です。
参考）
【製品名】：エムディア ＵＶシルキープロテクション
（日焼け止めクリーム）
【容量】：50ｇ
【価格】：3,800円（税別）／4,180円（税込）
エムディア ＵＶシルキープロテクション（通常50g）
＜POINT２.＞ノンケミカル、なのにSPF50+ PA++++ UV耐水性★★
ノンケミカル処方で紫外線吸収剤不使用のため敏感肌にも安心。SPF50+ PA++++で最高数値の紫外線防御を実現。さらに汗や水に強いUV耐水性★★で、レジャーやスポーツの際にも頼もしい日焼け止めです。
＜POINT３.＞スキンケア成分配合、シルクのようななめらかな使用感
エイジングケア※1成分EGF※2を中心に複数のスキンケア成分を配合。シルクのような軽い使用感で、塗布後はさらっとなじんでべたつきなし。日焼け止め特有のベタベタ感が苦手な方にも好評です。
【製品名】：
エムディア ＵＶシルキープロテクション
（日焼け止めクリーム）
【容量】：75ｇ
【価格】：4,700円（税別）／5,170円（税込）
SPF50+ PA+++ UV耐水性★★
紫外線吸収剤フリー
無香料 無着色 無鉱物油
エタノールフリー パラベンフリー
ノンコメドジェニックテスト済み*
パッチテスト済み*
エムディア ＵＶシルキープロテクション（数量限定75g）
＊すべての方に肌トラブルが起こらない、コメド（にきびのもと）ができないというわけではありません。
＜特長成分＞
・EGF※2（皮膚コンディショニング成分）
・フィトMF7※3（保湿成分）
・コラーゲン（保湿成分）
・ローズフルーツエキス（保湿成分）
・グリチルリチン酸２Ｋ（整肌成分）
■M-Dearについて
M-Dear(エムディア)は、株式会社メイフラワーが展開する医療機関専売のエイジングケア※1化粧品です。クリニックでの美肌治療とEGF※2（上皮細胞増殖因子）の効果に着目し、患者様のニーズにお応えするため、肌の専門家によるご意見をもとに研究・試作を行い、進化し続けています。紫外線、乾燥、摩擦などの様々な刺激から肌を守るために、機能性や美肌治療との相乗効果に優れたスキンケアで、低刺激※4化粧品です。
M-Dear(エムディア)の製品は、全国の提携医療機関にてお求めいただけます。
※M-Dear(エムディア)は医療機関専売化粧品です。
正規販売の医療機関以外でご購入された場合、品質の保証は出来かねます。
取り扱い医療機関検索：https://m-dear.com/shop/pages/members
※1：年齢に応じたスキンケア
※2：ヒト遺伝子組換オリゴペプチド-１
※3：植物由来成分のコンプレックス（茶葉エキス、ツボクサエキス、カンゾウ根エキス、カミツレ花エキス、イタドリ根エキス、ローズマリー葉エキス、オウゴン根エキス）
※4：香料、着色料、紫外線吸収剤、エタノール、パラベンを使用していない点
●お問い合わせ（医療機関の方） :
https://www.may-flower.co.jp/inquiry_doc/
●お問い合わせ(法人様) :
https://www.may-flower.co.jp/contact/
●お問い合わせ（患者様・一般の方） :
https://www.may-flower.co.jp/inquiry/
株式会社メイフラワー
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1丁目2番5号
TEL：03-5259-1115
担当：竹内・高木