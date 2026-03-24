【卒業トレンドに変化】Z世代の貸し切りクルーズ利用が4.5倍に急増

株式会社SPICE SERVE

株式会社SPICE SERVE（東京都港区／代表取締役社長 山田 康平）が展開する貸切クルージングサービス「アニバーサリークルーズ」は、2026年の卒業シーズンに実施した「卒業記念クルージングプラン（通称：卒クル）」の利用傾向を公開しました。

2026年「卒クル」利用傾向のトピックス

2026年より卒業パーティークルージングプランを開始し、同条件で比較した結果、実施件数は昨年比約4.3倍（乗船人数は昨年比4.5倍）に増加しました。高校・大学の卒業生（18～22歳）を中心に、仲の良い友人同士による少人数グループでの貸切利用が多く見られました。

公式Instagramで公開した船上での思い出づくりの様子を紹介するリール動画は、15万回以上再生を記録。卒業という人生の節目に、非日常の空間で「一生モノの記憶と絆」を残す体験として注目を集めています。

なお、本リリースでは卒業パーティークルージングプランに該当する利用を対象に集計しており、大人数での卒業パーティー利用も別途2025年・2026年ともに実施されています。

なぜ今、「卒業クルーズ」が選ばれるのか

※未成年の方にはアルコールの提供は行わず、ノンアルコールドリンクのみのご提供となります。

貸切の卒業記念クルージングプランが選ばれる背景には、Z世代特有の価値観の変化があります。

1.「効率」よりも「心の充実」を重視する傾向

単に集まって食事をするだけでなく、どれだけ濃い時間を過ごし、深く心に残る体験ができるかという「体験の質」を重視する学生が増えています。

2.パーソナライズされた「自分たちだけ」の空間

SNS世代にとって、自分たちの世界観を大切にできる場所は貴重です。貸切クルーズは、不特定多数の目が届かないため、友人同士で本音を語り合い、自由に撮影を楽しめる「解放感」を提供しています。

3.「記録」に残したくなる動的な背景

静止した空間ではなく、刻々と変わる東京湾の景色そのものが「動画映え」するコンテンツとなります。これが自然な形でのSNS発信（UGC）を生み、同世代の間で共感を呼んでいます。

利用者の声（インタビュー抜粋）

実際に2026年3月に「卒クル」を利用した学生からは、以下のような感想が寄せられています。

男子高校生（18歳）

「卒業式のあとに、仲のいい友達とそのまま船に乗りました。卒業証書を持って写真を撮ったり、海の上でみんなで話した時間がすごく楽しくて、普通の打ち上げとは違う思い出になりました。」

女子高校生（18歳）

「同じ学校では卒業リムジンでお祝いする子が多いのですが、私たちはクルージングを選びました。景色が最高で、特別な卒業の思い出になりました。」

大学4年生（22歳）

「仲のいい友達だけで集まってゆっくり過ごせるのが良かったです。景色が移り変わるので写真もたくさん撮れて、学生生活の最後に特別な時間を過ごすことができました。」

卒業クルージングの人気の過ごし方

2026年の卒業クルージングでは、以下のような過ごし方が人気となりました。

※未成年の方にはアルコールの提供は行わず、ノンアルコールドリンクのみのご提供となります。

■ 卒業証書を持って記念撮影

卒業式のあとに、卒業証書を持ったまま船に乗り込み記念撮影をする利用が多く見られました。

制服姿のまま東京湾の景色を背景に撮影することで、特別な卒業写真を残すことができます。

こうした写真はSNSにも投稿されることが多く、学生生活の締めくくりとして特別な思い出になっています。

■ 仲の良い友人同士での貸切クルーズ

利用者の多くは、クラス全体ではなく4～10名程度の仲の良い友人グループでした。

船を貸切にすることで、周囲を気にせず友人同士だけの時間を過ごすことができ、学生生活をともに過ごした仲間とゆっくりと卒業を祝う場として利用されています。

■ 移動する会場で楽しむ卒業パーティー

クルーザーは、海の上を移動する会場です。

レインボーブリッジやお台場、東京湾の景色など、航路に合わせて景色が移り変わるため、さまざまな背景で写真や動画を撮影することができます。

海の上という非日常の空間と、移り変わる景色の中で過ごす時間が、友人と過ごした学生生活の締めくくりとして選ばれています。

SNSでも話題の卒業イベント

こうした卒業クルージングの様子を紹介した当社公式Instagramのリール動画は、約15万回再生を記録しました。

船上での記念撮影や友人同士で楽しむ様子など、実際の卒業イベントの雰囲気が伝わる投稿として多くの反響をいただいています。

友人たちと過ごす船上の時間は、卒業後も語り合える特別な思い出として共感を集めています。

来年の卒業シーズンに向けて

2026年の卒業シーズンは終了しましたが、今年の利用傾向から、仲の良い友人同士で特別な時間を過ごす体験型の卒業イベントへの関心の高まりがうかがえました。

当社では今回の利用傾向を踏まえ、来年の卒業シーズンに向けて、より多くの学生に一生モノの記憶と絆を残すクルージング体験を提供してまいります。

卒業クルージング概要

サービス名：卒業記念クルージングプラン（卒クル）

対象：高校・大学の卒業生（18～22歳）

内容：貸切クルーザーによる卒業記念クルーズ

エリア：東京湾周辺

利用人数：少人数～団体まで対応

■会社概要

ミッション ：一生モノの記憶と絆、人生の羅針盤を、海で。

会社名 ：株式会社SPICE SERVE（公式サイト http://spice-serve.biz）

所在地 ：東京都港区海岸3-18-21ブライトイースト芝浦1F

設立 ：2009年4月

代表取締役社長：山田 康平

事業内容 ：

- 貸切クルージングサービス「Anniversary Cruise(R)︎」の運営

- ビジネスに特化した貸切クルージングサービス「ビズクル」の運営

- 貸切屋形船サービス「屋形船の祝良屋」の運営

- 貸切イベント・BBQスペース「Lounge CRIB」の運営

- 出張BBQ・イベントサービス「本格出張BBQ CRIB」の運営

- 出張もちつきサービス「開運出張もちつき隊」の運営

- 海洋散骨サービス「海洋記念葬(R)シーセレモニー」の運営

- 粉骨サービス・手元供養品の販売「ご遺骨サポートとこしえ(R)」の運営

- 船舶リユース運用・管理「Boat HERO(R)」の運営

‐ 中古クルーザーの売却・購入「中古艇ドットコム」の運営