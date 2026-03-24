【日本のものづくり、その到達点へ】 サントリー「ザ・プレミアム・モルツ マスターズドリーム」リニューアル新発売記念、“至高の専用江戸切子”が誕生。4月3日開幕「第8回江戸切子桜祭り」にて初披露！

株式会社 caramo

株式会社caramo（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：中村亮）が運営する、日本の職人との共創ブランド「CENTENA（センテナ）」は、サントリー株式会社のプレミアムビール「ザ・プレミアム・モルツ マスターズドリーム」のリニューアル新発売を記念し、サントリー醸造家と日本を代表する伝統工芸士・篠崎英明氏がタッグを組んでつくりあげた『【CENTENA】マスターズドリーム専用江戸切子 クリスタルビールグラス』を発表いたします。

本商品は、2026年4月3日（金）より開催される日本最大の江戸切子の祭典「第8回江戸切子桜祭り」会場、および藤巻百貨店オンラインストアにて、二つの色彩、初回はわずか30個ずつの数量限定で登場。会場では、リニューアルしたマスターズドリームを堪能できる試飲体験や、豪華プレゼントキャンペーンなど、本イベントでしか味わえないコンテンツを多数ご用意しております。

究極の共創

サントリー醸造家×伝統工芸士・篠崎英明×CENTENA。こだわり抜いた一流たちが「最高の1杯」を目指し、魂を削り出した奇跡の逸品。

至高の二選

黄金色をありのままに楽しむ「クリア」と、漆黒に黄金色が溶け込み、マスターズドリームのブランドカラーを象徴する「マスターズドリーム・ブラック」の二色が登場。初回生産は会場・オンライン合わせてわずか30個ずつという希少な限定販売。

会場限定体験

江戸切子の美しさに包まれて楽しむ「新マスターズドリーム」試飲体験や、江戸切子購入者全員に「マスターズドリーム350ml缶 2本」を進呈する、イベントならではの豪華キャンペーンも実施。

日本最大の祭典

34名の職人が集結する直売会、受賞作が並ぶ新作展など、銀座が江戸切子一色に染まる3日間。

なぜ「至高の専用グラス」なのか。3つの「こだわり」とストーリー

詳細を見る :https://fujimaki-select.com/edokiriko.html

効率や生産性ではなく、ただ“うまさ”だけを追求した「醸造家の夢」のビールと、光を操り芸術へと昇華させる「職人の技」。日本のものづくりの誇りが結集しました。

１．【醸造家の執念】醸造試験回数、延べ550回以上を経てたどり着いた「多重奏で、濃密。」な味わい

「ビールで日本を輝かせたい。」 約10年の開発期間を経て誕生した「醸造家の夢」のビールが、リニューアルによりさらなる美味へ進化しました。

ダイヤモンド麦芽

素材のこだわり

ビールの本場・チェコで伝統的に使われる上質で深いコクを持つ「ダイヤモンド麦芽」。マスターズドリームではフロアモルティング（※）で製麦した麦芽を一部使用。

（※）フロアモルティングは大麦を「麦芽」へと変化させる製麦工程の方式の一つ。

サントリー株式会社 ビール商品開発研究部 開発主幹 醸造家 浅野翔氏

技術の粋

当製品のために導入した「銅製循環型ケトル」による「銅炊き仕込」と、手間のかかる「トリプルデコクション製法（3回煮沸）」を採用。素材の旨みを最大限に抽出し、芳ばしさを引き出す。

進化した味わい

やわらかな苦味、コク、甘味、心地よい香りの多重奏が口の中に溶け込み、より奥行きのある味わいへ。

2． 【職人の魂】サントリー醸造家×江戸切子伝統工芸士×クリスタルガラス職人。それぞれの“こだわり”が奏でる共創プロダクト

本プロジェクトは、共創ブランド「CENTENA」のプロデュースにより始動しました。サントリーの醸造家、北海道小樽でガラス開発を担う「深川硝子工芸」、そして江戸切子を施す「江戸切子伝統工芸士・篠崎英明氏」。三者の技術とノウハウを結集し、マスターズドリームを美味しくいただくために徹底的にこだわり共創した、夢の職人コラボレーションです。

醸造家が導き出した、こだわりの設計

苦味、コク、甘味、香りの多重奏が、奥行ある味わいをもたらすマスターズドリーム。これらの要素を最大限に引き出し、深く味わうため、「香り、泡持ち、口当たり」のすべてに妥協のないグラスを追求しました。サイズ感や全体の形状、口元の厚みに至るまで、サントリー醸造家のこだわりと知見が反映されています。

手仕事で命を吹き込む「オリジナルクリスタルグラス」北海道小樽「深川硝子工芸」代表 出口健太氏

醸造家の意見を反映したグラス開発には、名立たる江戸切子職人が信頼を寄せる、北海道小樽の「深川硝子工芸」が参画。職人の手仕事「型吹き」の技法で、マスターズドリーム専用のオリジナルクリスタルグラスを生産。今回は、マスターズドリームのブランドカラーを象徴する「ブラック」と、透明感が見事に際立つ「クリア」の2色を展開します。

江戸切子界のレジェンドが、グラスに息吹を刻み込む

江戸切子の伝統文様をモダンな表現に昇華させるなど、醸造家の意見を踏襲し、見事な意匠へと落とし込んだのは、江戸切子界のレジェンド「篠崎英明氏」。

グラス上部には氏の代名詞である繊細な文様「菊繋ぎ」を、下部には手触りから重厚さとラグジュアリーを感じさせる大胆で深いカットを施しました。さらに口元の仕上げも、マスターズドリームの味わいが感じやすい最適な厚みを、江戸切子らしいデザインカットで実現しています。

江戸切子職人・伝統工芸士 篠崎英明氏ブランドカラーを表現する「マスターズドリーム ブラック」が登場！

マスターズドリームのブランドカラーである「黒×金」。これを江戸切子で表現する特別なカラーが登場します。漆黒の「黒被せ（くろきせ）」グラスは、実は江戸切子職人の技術力が試される高難度の素材。研ぎ澄まされた感覚と熟練の技術だけが、その一線一線を正確に刻み込みこむことができます。マスターズドリームを注ぎ込むと完成する象徴的なブランドカラーの世界観。それは、飲む者を至高の体験へと誘います。

3．【共創の哲学】CENTENA（センテナ）が繋ぐ「本質的な価値へのこだわり」

写真左：サントリー株式会社 マスターズドリーム ブランドマネージャー 竹腰周平氏写真右：CENTENAプロデューサー 中村 亮

本プロジェクトをプロデュースしたのは、共創ブランド「CENTENA（センテナ）」。「本質的な価値へのこだわり」を哲学に掲げ、日本屈指の職人と共に、上質の追求・最高峰の技術・用の美への昇華に徹底してこだわるブランドです。

効率や生産性ではなく、ひたすら「うまさ」を追い求めるマスターズドリームの信念に、CENTENAの掲げる美学が深く共鳴し、この究極のコラボレーションが実現しました。醸造家と職人、それぞれの情熱を掛け合わせることで、単なる「モノ」の枠を超え、使うほどに「愛着」という名の財産になる一生モノの逸品が誕生しました。

展開するのは、透明感が見事に際立つ「クリア」、そしてマスターズドリームのブランドカラーを象徴する「マスターズドリーム・ブラック」。漆黒のグラスに黄金色が溶け込み、重厚なコントラストを放つその姿は、ブランドが掲げる「多重奏で、濃密。」な味わいの世界観を体現した、まさに“至高の逸品”です。初回生産はわずか30個ずつ。今、この瞬間にしか出会えない特別な輝きが誕生しました。

■ 商品詳細 ■

商品名 【CENTENA】マスターズドリーム専用江戸切子クリスタルビールグラス

販売価格 マスターズドリーム・ブラック 49,500円（税込）／クリア 39,600円（税込）

販売数 初回生産60個（各30個ずつ）

販売開始 2026年4月3日（金）

販売場所

1. 第8回江戸切子桜祭り (2026年4月3日（金）～5日（日）) 特設会場（GinzaNovo 3F）

2. 藤巻百貨店 オンラインストア（https://fujimaki-select.com/）

※詳細は「第8回 江戸切子桜祭り」特設ページ(https://fujimaki-select.com/edokiriko.html)にて随時更新いたします。

「第8回江戸切子桜祭り」でしか味わえない、特別な体験

詳細を見る :https://fujimaki-select.com/edokiriko.html

今回の目玉は商品だけではありません。銀座を舞台に、五感を刺激する「祭り」ならではのコンテンツを展開します。

【無料】特別試飲体験

会場内特設コーナーにて、リニューアルしたばかりの「マスターズドリーム」を試飲いただけます。江戸切子の美しさに囲まれた空間で、その濃密な味わいをご体感ください。

【会場限定】プレミアムな購入特典

会場にて江戸切子（全商品対象）をご購入いただいた方全員に、「新・マスターズドリーム350ml缶」2本をその場でプレゼント。伝統工芸品を手に入れた喜びを、最高のビールでお祝いいただける特別企画です。

【熱狂】職人34名が集結！日本最大の直売会

普段なかなか会えない若手から重鎮まで、職人と直接語らいながら作品を選べる、1年で最も江戸切子に熱く触れられる機会です。さらに、マスターズドリームとのコラボを記念し、江戸切子職人たちが手掛ける自慢の「ビールグラス」も会場に集結します。

【興奮】1点もの抽選会＆ワークショップ

江戸切子界の重鎮による「一生モノ」が手に入る抽選会や、自らカットを体験できるワークショップ（事前予約制）など、大人から子供まで楽しめるコンテンツが満載です。

■ イベント開催概要 ■

名称 第8回 江戸切子桜祭り / 第38回 江戸切子新作展

日時 2026年4月3日（金）～ 5日（日）11:00～21:00（最終日は18:00まで）

会場 GinzaNovo 3F 特設会場 （旧：東急プラザ銀座／東京都中央区銀座5-2-1）

内容 第38回 江戸切子新作展、職人直売会、1点もの抽選会、ワークショップ（事前予約制）、ガラポン抽選会、試飲体験など

［主催］江戸切子協同組合

［特別協力］藤巻百貨店、サントリー マスターズドリーム

［後援］経済産業省、関東経済産業局、東京都、江東区

詳細を見る :https://fujimaki-select.com/edokiriko.html伝統工芸士・篠崎英明（しのざき ひであき）氏について

江戸切子協同組合の前代表理事を務め、現代の江戸切子界を牽引する中心人物。1975年創業の「篠崎硝子工芸所」二代目であり、父である名工・篠崎清一氏の正統な技を受け継ぎつつ、大胆かつ緻密なカッティングで光を操る独自の作風を確立。一目で氏の作品とわかるその独創性は国内外で高く評価され、愛好家から絶大な支持を得る、現代江戸切子界の巨匠です。

■ プロフィール・略歴 ■

江戸切子協同組合 前代表理事 ／ 伝統工芸士 ／ (有)篠崎硝子工芸所 二代目

略歴： 1981年に父・清一氏に師事。2002年に東京都知事認定、2008年には経済産業大臣指定の伝統工芸士に認定。2018年「日本伝統工芸士会作品展 経済産業省関東経済産業局長賞」、2020年「全国伝統的工芸品公募展 経済産業省製造産業局長賞」など、数々の作品展で最高賞を多数受賞。2021年、江戸切子協同組合 代表理事に就任。その圧倒的な技術と芸術性は、江戸切子の歴史における一つの到達点と目されています。

サントリー「マスターズドリーム」とは

ヨーロッパの伝統的な製法に学び、日本のものづくり精神を継承したサントリーの醸造家が、革新の技術をもって日本人の繊細な味覚に合わせ、絶妙な味わいに響き合わせた夢のビールである、JAPAN MONOZUKURI BEER「ザ・プレミアム・モルツ マスターズドリーム」。素材や製法に徹底的にこだわり、「多重奏で、濃密。」な味わいを実現。幾重にも重なり広がるやわらかな苦味、深いコク、ほのかな甘味、心地よい香りをお楽しみ頂けます。

共創ブランド「CENTENA（センテナ）」について

「本質的な価値へのこだわり」を哲学に掲げ、日本屈指の職人と共にプロダクトを創り上げる共創ブランド。伝統工芸士をはじめ、業界を牽引する名工たちと強い絆で結ばれた株式会社caramoがプロデュースするオリジナルブランドです。

大量生産では到達し得ない「0.1mmの精度」を誇る職人技術と、流行に左右されず時代を超える「普遍的デザイン」を融合。目に見えない細部にまで日本の美学を宿したラインナップは、ファッションからテーブルウェアまで、すべてが最高品質なメイドインジャパンの結晶です。手に取った瞬間に伝わる重厚感と手の温もり、そして使い込むほどに深まる風合い。時を経て「愛着」という名の財産となる、あなたの人生を語るに足る逸品をお届けします。

CENTENAオンラインストア https://fujimaki-select.com/category/CENTENA/

株式会社caramoについて

日本の逸品のみを扱うセレクトショップ「藤巻百貨店」の運営会社。「日本のモノ創りで、日々の暮らしを豊かにする」をミッションに、カリスマバイヤーとして知られた故・藤巻幸大（1960-2014）と、現代表取締役社長の中村亮が共に創業しました。

社名は「お客様からも、職人さんたちからも、世界中からも愛される会社を目指す」という理念に由来。職人との絆を軸に、高い顧客満足度と新しい価値提供を目指し、日本の優れた技術を次世代へ繋ぐ架け橋として事業を展開しています。

社名：株式会社caramo

所在地：東京都渋谷区渋谷3-27-11 祐真ビル本館6階

代表取締役社長：中村 亮

株式会社caramo企業サイト https://caramo.jp/

藤巻百貨店オンラインストア https://fujimaki-select.com

江戸切子協同組合

1834年から続く江戸切子の伝統継承と振興を目的とした職人・事業者の協同組合。東京都認定「東京都の伝統工芸士」11名、国認定「日本の伝統工芸士」24名を擁し、日本最高峰の技術と品質を追求し続けています。江戸切子は1985年に東京都、2002年に国の伝統的工芸品に指定。なお、「江戸切子」は当組合の登録商標です。

所在地：東京都江東区大島2丁目40番5号

URL：https://www.edokiriko.or.jp/(http://www.edokiriko.or.jp/)