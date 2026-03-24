【春の引っ越しシーズン】来客・新生活に“ちょうどいい”寝具。ねぶくろんに新色が仲間入り

新生活シーズン、寝具選びに悩む人も

Bears Rock株式会社

春は引っ越しや新生活の準備が始まる季節です。

新しい住まいでの生活を整える中で、「まずは寝具をどうするか」に悩む人も少なくありません。

「来客用の布団を用意したいけれど収納スペースが足りない」

「引っ越し直後、とりあえず寝られる寝具が必要」

そんな声が増えるこの時期、アウトドアメーカーBears Rockの人気寝具「ねぶくろん」に、

寝室にもなじみやすい新色が追加されました。

布団の寝心地と寝袋の機能性を両立

「ねぶくろん」は、長年寝袋を開発してきたBears Rockの技術を活かし、

布団の寝心地と寝袋の保温構造を組み合わせた寝具です。

布団のように広げてゆったりと使える一方で、寝袋構造により体の周囲にフィットし、

隙間から入り込む冷気を抑える設計になっています。

季節の変わり目は、日中は暖かくても朝晩は冷え込むなど寒暖差が大きくなりがちです。

ねぶくろんは、こうした時期でも体を包み込む構造によって暖かさを保ち、朝まで快適な睡眠をサポートします。

来客用寝具として選ばれる理由

また、来客用寝具としての使いやすさも特徴のひとつです。

必要なときにサッと広げて使え、使用後はコンパクトに収納可能。

押し入れやクローゼットのスペースを圧迫しにくく、「布団を一式用意するほどではないが、来客用の寝具は持っておきたい」という家庭にも適しています。

実際のレビューでも、

「来客用に購入。軽いのに暖かく、収納もコンパクトで助かる」

「引っ越し初日に布団が届かず困っていたが、ねぶくろんがあって本当に助かった」

といった声が寄せられており、新生活のスタート時や来客対応など、さまざまな場面で活用されています。

布団とどう違う？「ねぶくろん」の使いやすさ

来客用や新生活の寝具として布団を用意する場合、「準備・洗濯・収納」の手間が気になるという声も少なくありません。

「ねぶくろん」は、こうした日常の使い勝手にも配慮して設計された寝具です。

布団は快適ですが、準備や収納、洗濯の手間が気になるという声もあります。

そこで、一般的な布団と「ねぶくろん」の違いをまとめました。

布団はカバーの付け外しや収納スペースの確保など、使うたびに手間がかかることがあります。

一方、ねぶくろんはそのまますぐ使え、使用後もコンパクトに収納できるため、来客用としても扱いやすいのが特徴です。

また、自宅の洗濯機で丸ごと洗えるため、定期的に清潔を保ちやすい点もメリットの一つ。

「必要なときにすぐ使えて、使わないときは場所を取らない」という手軽さが、多くのユーザーから支持されています。

新色追加でインテリアにもなじみやすく

今回追加された新色は、やさしい色合いの「ミルクアイボリー」。

ミルクのようにやわらかなアイボリーをベースに、ナチュラルなインテリアにもなじみやすいカラーに仕上げました。

表面はやさしいアイボリー、裏面はブラックの配色を採用。

明るさと落ち着きを兼ね備えたシンプルなデザインで、寝室やリビングなど空間を選ばず使えます。

来客用として使用した際にも生活感が出にくいのが特長です。

機能性に加え、暮らしに自然と溶け込むデザイン性を備えた一枚として、新生活シーズンにも取り入れやすい仕様となっています。

新色「ミルクアイボリー」は2026年3月24日より販売しております。

ねぶくろんシリーズ

ご購入はこちらから :https://shop.bears-rock.co.jp/view/item/000000000006?category_page_id=nebukuron公式オンラインストア

私たちBears Rockは様々なあったか寝具「ねぶくろんシリーズ」を開発しております。

・朝までぐっすり眠りたい

・肩口から入る冷気が気になる

・冬、布団が寒くて眠れない

など睡眠時の悩みは人それぞれあります。

それらひとつひとつの悩みに寄り添いたいと思い「ねぶくろんシリーズ」が誕生しました。

長年、寝袋を開発・改良してきたノウハウを元に、私たちアウトドアメーカーだからこそご提供できる機能性の高いお布団で、あなたの眠りをより一層良いものにするお手伝いをいたします。

社名：Bears Rock株式会社

公式サイト：https://bears-rock.co.jp/

公式オンラインストア：https://shop.bears-rock.co.jp/

ねぶくろんシリーズ専門サイト :https://nebukuron.jp/