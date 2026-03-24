管理栄養士・栄養士向け「Smile meal プロフェッショナル料理講師 育成講座」を開始

株式会社Smile meal

株式会社Smile meal（本社：東京都千代田区、代表取締役：渥美 まゆ美）は、健康経営や自治体・地域食育の分野における食施策の拡大を背景に、管理栄養士・栄養士を対象とした「Smile meal プロフェッショナル料理講師 育成講座」を開始いたしました。

近年、企業の健康経営施策や自治体の食育推進、地域住民の健康づくり活動において、料理教室やクッキングセミナーなどの体験型食施策のニーズが高まっています。一方で、実践的な料理講座を運営できる専門人材はまだ十分とは言えず、現場で活躍できる料理講師の育成が求められています。

Smile mealでは、健康経営だけでなく、自治体や地域の健康づくり活動など幅広い現場で活躍できる料理講師を育成することを目的に、実践型の料理講師育成講座を開講しました。

講座の詳細はこちら

https://www.smile-meal.com/courses/

■ 食施策を支える料理講師の役割

健康経営や食育の分野では、知識を伝えるだけでなく、実際に調理を体験しながら学ぶ「体験型食施策」の重要性が高まっています。

料理教室やクッキングセミナーは

・栄養知識の理解

・食生活の改善

・健康意識の向上

などにつながる実践的な健康施策として、多くの企業や自治体で導入が進んでいます。

こうした現場では、栄養の専門知識に加え

・料理指導スキル

・講師としての伝え方

・イベント運営力

を兼ね備えた料理講師が求められています。

■ 「Smile meal プロフェッショナル料理講師 育成講座」のポイント

本講座では、料理講師として活動するための知識やスキルを体系的に学び、実践力を身につけることを目的としています。

・企画立案から教室終了後の請求業務まで、料理教室ビジネスのノウハウを体系立てて学びます。

・デモンストレーションの実技を中心に、子どもから高齢者まで幅広い対象者の料理教室に対応できる実践力を養います。

・テーマ別のレシピ開発を学び、仕事としてすぐに実践できるレシピ設計力を身につけます。

料理指導だけでなく、料理教室の企画・運営、講師としての伝え方など、実際の現場で求められるスキルを総合的に学ぶことができます。

■ 講座修了後の活動について

本講座のすべてのカリキュラムを修了し、卒業試験に合格すると「Smile meal認定プロフェッショナル料理講師」の認定資格を取得できます。

卒業後は、実践に強い料理講師として、企業の健康経営施策や自治体・地域の食育活動などで活躍することを目指します。

また、少人数制の講座のため、受講者一人ひとりに丁寧に向き合いながらスキルアップを支援します。

講座修了後は「Smile meal料理講師派遣」に登録することも可能で、料理講師としての活動機会の提供も行っています。

■ 代表コメント

長年、管理栄養士とフードコーディネーターとしてさまざまな分野で活動してきました。

年代別の料理提案や健康につながる食の提案など、多くの現場に携わってきましたが、

どの世代にとっても健康への道に欠かせないのが「食」です。

そして食の素晴らしいところは、からだを作るだけではなく、「心」をつくり、

「人とのつながり」を生み出すところにあります。

弊社では「料理教室」を通して、「食」「心」「人とのつながり」を提供できる活動として、

企業向け、地域向け、子どもから高齢者まで幅広い健康増進活動を行っています。

しかし事業を拡大する中で突き当たるのが「適任講師の不足」です。

ビジネスとしての料理講師は、小人数の料理教室とは異なり、企画や運営、講義など多くのスキルが

求められます。そしてこれは経験を積むことによって、より良い講師へと成長していくものです。

より即戦力となる講師を増やし、クオリティの高い料理教室が社会に広がれば、

「料理」という手段を使った健康づくりの場はもっと増えていくのではないかと考えています。

これまでの経験を余すことなく伝えることで、「料理が得意だけれど仕事にできていない方」や

「講師として活動したい管理栄養士・栄養士」の後押しができればうれしく思います。

ピンときた方は、ぜひご参加ください。

株式会社Smile meal

代表取締役 渥美 まゆ美

■ 株式会社Smile mealについて

株式会社Smile mealは、「食を通して、おいしさと笑顔と健康を創り、社会に貢献する」をミッションに掲げる、管理栄養士を中心とした食のプロフェッショナルチームです。

健康を軸としたレシピ開発・商品開発・ケータリング事業を主軸に、料理撮影や動画制作までを一貫してワンストップで提供しています。また、食を切り口とした健康経営支援サービスを展開し、健康経営コンサルティング、食事・栄養セミナー、健康測定会、栄養相談会、料理教室などを実施。従業員のウェルビーイング向上および生産性向上に寄与する、実効性の高い食施策を実装しています。

■会社概要

企業名：株式会社Smile meal

所在地：東京都千代田区神田三崎町2-1-17 MC水道橋ビル3階

代表：代表取締役 渥美 まゆ美

設立：2016年11月

事業内容

・健康経営支援（健康経営コンサルティング、食事セミナー、健康機器測定会、栄養相談会、料理教室等）

・レシピ開発、商品開発

・料理撮影、動画制作

・弁当・ケータリング事業

・イベント・メディア出演

・食に関するイベントのプロデュース

・コラム執筆

・栄養価計算、アドバイス

・キッチンスタジオレンタル

公式HP：https://www.smile-meal.com/

■お問い合わせ先

Mail：kenko@smile-meal.com

担当：坂本 ひかる（管理栄養士／健康経営エキスパートアドバイザー）