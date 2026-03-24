メルカリグループ3社が「バクラク」を導入。分散していた請求書発行と債権管理を一元化し、グループ全体の債権回収業務を効率化

株式会社LayerX

すべての経済活動のデジタル化を目指す株式会社LayerXは、業務効率化AIエージェントサービス「バクラク」シリーズが、株式会社メルカリ（代表取締役CEO 山田 進太郎）・株式会社メルコイン（代表取締役CEO 中村 奎太）・株式会社メルペイ（代表取締役CEO 永沢 岳志）に導入されたことをお知らせします。

https://bakuraku.jp/

概要

「バクラク」シリーズは、稟議、経費精算、法人カード、請求書受取、請求書発行、勤怠管理、給与計算などの業務を効率化するAIクラウドサービスです。最先端のAIを組み込むことで、手入力や紙の管理などの業務から解放し、従業員一人ひとりがコア業務に集中できる新しい働き方を創造します。

この度、メルカリグループに「バクラク請求書発行」「バクラク債権管理」が導入されました。

導入の背景・導入後の効果としては下記の通りです。

１.現場での柔軟な請求書発行は保ちつつ、債権情報を自動連携し業務負担を大幅軽減

メルカリグループでは、これまで営業外の債権について、各事業部の担当者が個別に請求書を発行しており、債権情報の連携や入金確認において多くの手作業とコミュニケーションが発生していました。

具体的には、各担当者が発行した請求書の情報を経理部門へ都度共有する必要があり、連携漏れによる確認作業の負担や、債権の消込・入金確認の煩雑さが課題となっていました。

また、請求書内容の確認や承認プロセスが担当者任せになっており、グループ全体での債権の見える化が難しいという課題もありました。

「バクラク請求書発行」「バクラク債権管理」を合わせて導入したことで、これまで現場担当者が行っていた請求書発行において、発行と同時に債権情報が自動連携される仕組みを構築。また、請求内容や進捗が可視化され、各部門間での認識共有もスムーズになり、「現場で柔軟に発行しつつ、経理部門への情報連携を自動化する」というメルカリグループの要件を満たしました。

２.入金消込の自動化とAIによる作業負担の軽減を実現

「バクラク債権管理」では、AIを活用した自動照合機能により、入金情報と債権情報を自動でマッチングします。

これまで手作業で行っていた消込業務を大幅に削減し、仕訳作成までを自動化。経理担当者の作業負担軽減に貢献しています。また、AIによる自動消込の使用感や、分かりやすいUI・UXに対しても高い評価を得ています。

- AI入金消込機能のイメージ

バクラクではこれからも、「働くをラクに。ラクをもっと創造的に。」というプロダクトビジョンの実現に向け、今後も圧倒的に使いやすいプロダクトを提供してまいります。

株式会社メルカリ Treasuryチーム 奥田様 コメント

バクラク導入前は、請求書発行と債権管理に関する業務が分散しており、最新の債権残高や消込状況をリアルタイムに把握しづらい点が課題でした。また、部門や会社をまたぐ運用の中で、ルールの統一や内部統制の観点でも運用負荷が高くなりやすい状況でした。

システム選定の軸としては、１.債権情報を一元管理できること、２.消込や残高管理を運用に耐える形で実現できること（将来的な仕訳連携など拡張も含む）を重視しました。特に、バクラク上で債権に対して消込を行い、残高を継続的に管理できる点が導入の決め手となりました。

導入後は、債権情報の集約が進み、関係者間で同じ情報を前提にコミュニケーションできるようになった点に効果を感じています。あわせて、運用ルールの明確化や、作業の属人化の抑制にもつながっています。

今後もバクラクで、消込運用のさらなる効率化や、データ連携を含む周辺業務の自動化を進めていきたいと考えています。加えて、導入・検討の過程では、個別の論点に対して相談に乗っていただきながら前に進められた点も助かりました。

「バクラク債権管理」のデモ体験はこちらから

バクラク債権管理 を体験する :https://layerx.storylane.io/share/grdcnqkhkvu7?utm_source=bakuraku_pr&utm_medium=pr&utm_campaign=pr_times&utm_term=2603&utm_content=storylane_mercari

株式会社メルカリ 概要

設立：2013年2月1日

代表者：山田進太郎

所在地：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー

コーポレートサイト：https://about.mercari.com/

バクラク請求書発行とは

バクラク請求書発行は、請求書をはじめとしたあらゆる帳票の作成・送付・保存が可能な帳票発行システムです。インボイス制度や電子帳簿保存法に完全対応しており、業務効率化やペーパーレス化と法対応を同時に実現できます。

https://bakuraku.jp/doc-issue/

バクラク債権管理とは

請求書発行後の入金消込・仕訳・督促などの債権管理業務の負担を減らし、回収を加速させる債権管理システムです。入金と請求の自動照合、AIによる消込提案、仕訳データの自動生成などの機能により、債権管理にかかる工数を大幅に削減します。

https://bakuraku.jp/ar-management/

バクラクとは

バクラクは、稟議、経費精算、法人カード、請求書受取、請求書発行、勤怠管理、給与計算などの業務を効率化するAIエージェントサービスです。請求書受領代行や、申請承認代行にも対応。AIエージェントを組み込むことで、バックオフィス業務を自動化し、従業員一人ひとりがコア業務に集中できる新しい働き方を創造します。中小企業から大企業まで、15,000社を超えるお客様の働きやすい環境づくりと事業成長を支援しています。

https://bakuraku.jp/

株式会社LayerX概要

LayerXは、「すべての経済活動を、デジタル化する。」をミッションに掲げるAIカンパニーです。バックオフィス向けAIエージェントサービス「バクラク」事業、Fintech事業、エンタープライズ向けAIプラットフォーム「Ai Workforce」事業などの複合的な事業を通して日本の社会課題を解決し、AIの力で人々の創造力がより発揮される未来をつくります。

設立：2018年8月

代表者：代表取締役CEO 福島良典 / 代表取締役CTO 松本勇気

所在地：東京都中央区築地1-13-1 銀座松竹スクエア5階

コーポレートサイト：https://layerx.co.jp/

採用サイト：https://jobs.layerx.co.jp/

お問い合わせ：https://layerx.co.jp/contact

事業サイト：

・バクラク：https://bakuraku.jp/

・Ai Workforce：https://getaiworkforce.com

・三井物産デジタル・アセットマネジメント：https://corp.mitsui-x.com/

・オルタナ（ALTERNA）：https://alterna-z.com/