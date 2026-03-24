工務店のAI活用を即戦力に！「つながる家づくり plantable（プランテーブル）」が、すぐに使えるAIプロンプト集を無料公開！

株式会社エフ・ディー・シー工務店向けすぐに使えるAIプロンプト集

システム・ソフトウェア開発会社・株式会社エフ・ディー・シー（本社：東京都千代田区、代表取締役：和田崇紀）は、『つながる家づくり plantable（プランテーブル）』の経験をもとに、工務店実務に特化したAI用指示文（プロンプト）のサンプル資料（ホワイトペーパー）を本日公開したことをお知らせいたします。

■AIを試すから実務で使いこなすフェーズへ

ダウンロードはこちら :https://fdc-inc.smktg.jp/public/application/add/132

昨今、生成AIの普及が進む一方で、工務店の現場からは「何を指示すればいいかわからない」「結局、手直しに時間がかかる」といった声が多く聞かれます。

弊社は、これまでコミュニケーションツール『つながる家づくり plantable（プランテーブル）』を通じて多くの工務店様を支援してきた知見を活かし、「必要最低限の情報を書き換えるだけで、即座に業務に投入できる」ことにこだわったプロンプト集を作成しました。

これにより、工務店の情報発信力強化と業務効率化を支援します。

■資料概要

本資料では、以下の5つのシーンに特化したプロンプトを収録しています。

- SNS投稿用（施工事例）：魅力的なキャプションを自動生成。- 問い合わせ返信メール：お客様の熱量を逃さない、丁寧かつスピーディーな返信文案。- 完成見学会・イベント告知：集客に繋がるベネフィットを強調した告知文。- 社内用 施工メモ整理：現場の断片的なメモを、報告書形式に分かりやすく整頓。- ホームページ用 自社の強み整理：独自のこだわりを、顧客に刺さる言葉へ言語化。

様々なシーンでAIをご活用いただくための資料です。

以下のURLより無料でダウンロードいただけます。

工務店向けすぐに使えるAIプロンプト集：

https://fdc-inc.smktg.jp/public/application/add/132(https://fdc-inc.smktg.jp/public/application/add/132)

■工務店向けコミュニケーションアプリ「つながる家づくり‐plantable‐」について

工務店向けコミュニケーションアプリ「つながる家づくり‐plantable‐」

工務店向けコミュニケーションアプリ「つながる家づくり‐plantable‐」

「つながる家づくり-plantable-」は、お施主様との新しいコミュニケーションの形を提供する工務店のためのメッセンジャーアプリです。数々のプロジェクトを20年以上に渡り成功させてきたITの専門家である弊社が、工務店と共同開発して生まれたのが「工務店向けコミュニケーションアプリ」です。お施主様とのつながりをより強いものに、理想の家づくりの打合せをひとつのtableを囲んでお話しするように気軽に、工務店様に寄り添い課題解決をお手伝いします。

- 「言った言わない」をなくしたい- 仕様打合せをスムーズに進めたい- 案件情報や予定の共有をカンタンにしたい

こんな悩みをお持ちの工務店様にオススメです。

【サービスページ】https://www.fdc-inc.co.jp/plantable/service/

【詳しい資料のダウンロードはこちらから】https://www.fdc-inc.co.jp/plantable/contact_dl-doc/

■株式会社エフ・ディー・シー 会社概要

社名：株式会社エフ・ディー・シー



代表取締役：和田 崇紀

本社所在地：東京都千代田区神田須田町2-17-18 クリスタルビル 5階



設立 ： 1997年2月7日

事業内容 ： システム開発・コンサルティング業務・情報処理サービス

ネットワークサービス、システム製品の販売・導入



会社HP：https://www.fdc-inc.co.jp