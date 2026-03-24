住まいに祈りの太陽を。究極の木工技術による″光″で故人を包む、現代仏壇「ヘリオス」が新発売

株式会社現代仏壇木工クラフトで太陽の輝きを表現した「ヘリオス」。住空間でお仏壇としての存在感を放つ。

現代仏壇ブランドを展開する株式会社現代仏壇（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：伊井 秀行、以下現代仏壇）は、2026年2月、太陽の光をモチーフにした現代仏壇「ヘリオス1400」と、同デザインのコンパクトモデル「ヘリオス450」を発売いたしました。

故人の生きた証を輝かしく照らし、最高のかたちで供養したい。「ヘリオス」は、そうした想いに応えるハイモダンなデザインのお仏壇です。感謝を表す場所にふさわしいものを目指し、希少なウォールナットの無垢材で、光の輝きを想わせる壮麗な造形を実現しました。モダンインテリアに調和しながらも、お仏壇としての力強い存在感を放ちます。

■自然の素材が織りなす、大胆な造形

最大の特長は、扉の中心から木目が放射状に広がるデザインです。職人が無垢材の木目を見極めながら厚さの異なる部材を一つひとつ作り出し、時間をかけてパズルのように繋ぎ合わせることで、光線が広がる様子を立体的に表現しました。同じ木目の扉は一つとしてなく、無垢材ならではの個性が際立ちます。

■シャンデリアのような欄間

欄間はシャンデリアを想わせる華やかな意匠を表現しました。光を受けると陰影が生まれ、美しい造形が浮かび上がります。※1400サイズのみ

■外観と共鳴する内部デザイン

扉を開くと、木のぬくもりに満ちた上質な空間が広がります。ご本尊のスペースは扉と同じデザインで、外観と内部の美しい一体感が感じられます。※1400サイズのみ

■高級感のあるガラスの膳引き

お線香を焚く際に使用する膳引きには、ガラスを採用しています。お仏具が反射して映り込み、高級感をより一層引き立てます。

■コンパクトな「ヘリオス450」も同時発売

サイズバリエーションとして、上置きタイプの「ヘリオス450」も同時発売いたしました。奥行きわずか31cmで、薄型のチェストにも設置できるコンパクトなデザインです。須弥壇は入れ子式でお仏具をお祀りしやすく、省スペースながら毎日のお参りに便利な機能性を兼ね備えています。

■日本のものづくりの精神が活きた扉

「ヘリオス」は、現代仏壇のデザインと日本の木工技術が融合して生まれたお仏壇です。製造を手掛けているのは、鳥取県に工場を構える家具メーカー、株式会社新木コーポレーション。昭和7年の創業以来、高級婚礼家具の製造で培った高い技術を活かし、オリジナル製品をはじめ、オーダー家具や官公庁などの特注品も手掛ける、まさにものづくりのエキスパート。今回、これまでにない唯一無二のデザインを実現したいという開発者の想いに応え、細部までこだわり抜いて「ヘリオス」を作り上げました。上質な仕上がりはもちろん、可動部のスムーズな動きや、触れた時の滑らかな手触りも、すべて匠の丁寧な手仕事によるものです。

■開発背景 確かな品質とデザインで、「感謝の心」を次世代へ。

古くからお仏壇は木工や漆など、日本の工芸技術の結晶として生み出されてきました。私たちはその文化を大切にして、「故人への想いを表す場所は、普遍的ではなく特別なもの」と提唱し、お仏壇とともに受け継がれてきた"感謝の心"を次世代へつないでいくことを目指しています。そこで全国の家具メーカーと協働して、空間美を演出するインテリアとしての要素を高めた、現代における本物志向のお仏壇を提案しています。こうしたブランドコンセプトを象徴する一台としてヘリオスは誕生しました。

「ヘリオス1400」、「ヘリオス450」は全国にある現代仏壇の販売店「ギャラリーメモリア」でお求めいただけます。※一部展示のない店舗がございますのでお近くの店舗までお問い合わせください。

■商品概要

【ヘリオス1400】

価 格：935,000円（税込）

サイズ：W478mm×D390mm×H1370mm(約49kg)

材 質：ウォールナット ガラス

生産国：日本製

【ヘリオス450】

価 格：517,000円（税込）

サイズ：W450mm×D310mm×H455mm(約16kg)

材 質：ウォールナット ガラス

生産国：日本製

全国のギャラリーメモリアはこちら :https://1-butsudan.jp/shop-search/

■「現代仏壇」とは

リビングなどの身近な場所でお祀りできる、現代の住まいにマッチしたモダンな仏壇です。当社は商品企画から製造販売まで一貫して携わり、常に新しい発想で祈りの空間づくりを行っています。販売店『ギャラリーメモリア』は全国に直営店が15店舗あり、専門店を合わせて全国約100 店舗を展開。大型SC店にも出店し、様々な世代層へ現代における祈りのスタイルを伝えています。

■会社概要

会社名：株式会社現代仏壇

代表者：代表取締役社長 伊井 秀行

設立：2024年8月※2024年10月1日株式会社八木研より仏壇仏具事業部門を承継

事業内容：仏壇仏具の企画・開発・販売（小売・卸）

資本金：100万円

社員数：114名

本社所在地：〒537-0011 大阪市東成区東今里2-7-37

現代仏壇ブランドサイト https://1-butsudan.jp/

現代仏壇企業サイト https://gendaibutsudan.co.jp/

＜お問い合わせ先＞

株式会社現代仏壇 プロモーション課 小川

〒537-0011 大阪市東成区東今里2-7-37

TEL / 06-6972-1207 FAX / 06-6972-1301

MAIL / creative@1-butsudan.jp