採用管理システム「e2R pro」、企業と求職者をつなぐサービスロゴを刷新

株式会社ワークス・ジャパン

株式会社ワークス・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役：清水信一郎）は、採用管理システム「e2R pro」のブランドリニューアルの一環として、サービスロゴを刷新したことをお知らせいたします。

今回のロゴ刷新では、e2R proが掲げるブランドコンセプトをより分かりやすく表現し、サービスの価値を視覚的に伝えるデザインへとアップデートしました。

また、本リニューアルに伴い、サービス名称の表記を「e2R PRO」から「e2R pro」へ変更いたしました。なお、サービスの機能や提供内容に変更はありません。

｜新ロゴに込めた想い

e2R proは、豊富な標準機能と柔軟な設計で新卒採用業務を支える採用管理システム（ATS）です。応募受付から面接調整、評価まで採用プロセスを一元管理し、効率的な採用運用を実現しています。

新しいロゴは、サービス名の「e」をモチーフとした2つの要素で構成されています。

企業と求職者を象徴する2つの「e」が交差し重なり合うフォルムによって、両者が出会い採用へとつながっていくプロセスを表現し、e2R proが担う採用支援の役割を象徴しています。

このロゴには、採用を通じて企業と求職者のより良い出会いを生み出していきたいという想いが込められています。

e2R proは今後も、企業と求職者がより良い形でつながる環境を実現し、新たな可能性が生まれる社会の実現を支援してまいります。

｜ロゴリニューアルの背景

近年、AIやデータ活用の進展をはじめとする技術革新により、企業の採用活動を取り巻く環境は大きく変化しています。採用業務においても、デジタル技術を活用した効率化や高度化が求められるようになっています。

e2R proはこれまで、新卒採用業務を支える採用管理システムとして多くの企業の採用活動をサポートしてきました。

今後はAI技術の活用なども視野に入れながら、より高度で戦略的な採用活動を支えるサービスへと進化していきます。

今回のロゴリニューアルは、こうした時代の変化の中で、e2R proが目指す採用支援の価値や役割を体現することを目的としています。

｜今後について

e2R proでは3/24以降、順次サービスサイトや各種資料、プロダクト画面などに新ロゴを展開していく予定です。

株式会社ワークス・ジャパンは今後も、企業と求職者をつなぐ採用のプラットフォームとして、採用業務の効率化とより良いマッチングの実現を支援してまいります。

■採用管理システム「e2R pro」とは

e2R proは、企業ごとの個別開発を前提とせず、現場で求められる「こんなことできたらいいな」という声を豊富な標準機能として網羅した新卒特化型の採用管理システムです。

毎年の採用業務を安定して運用できる基盤を備えながら、企業ごとの要件に応じたカスタマイズにも柔軟に対応。

採用コースごとに選考フローを設計でき、応募受付から評価・面接調整・フォローまでを一つの流れとして一元管理することで、戦略的かつ効率的な新卒採用業務を実現します。

紹介サイトはこちら :https://www.worksjapan.co.jp/business/e2r.html

■会社概要

[社名]

株式会社ワークス・ジャパン

[所在地]

東京都千代田区鍛冶町2丁目2番2号 神田パークプラザ7階

[HP]

https://www.worksjapan.co.jp/(https://www.worksjapan.co.jp/)

[設立]

2010年7月7日

[資本金]

1億1,250万円

[代表者]

清水信一郎

[事業内容]

企業人事部向けコンサルティングとサービス提供

・採用プロモーションの企画・立案

・Web、映像、パンフレット等、各種ツールの企画・制作

・採用業務支援システム事業

・適性アセスメント事業

・学生就職支援・キャリアデザイン事業

など