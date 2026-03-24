【新時代のコンサルティングファーム】株式会社Anfiniが就活生が選ぶベンチャー企業No.1 に選ばれた理由

株式会社Anfini

AI統合型経営コンサルティングを展開する株式会社Anfini（本社：東京都港区、代表取締役：橋本 純）は、「ワンキャリア 就活クチコミアワード2026」において、「ベンチャーランキング」第1位を獲得しました。

ワンキャリア公式発表 :https://onecareer.co.jp/news/press-release/260316_01/

■ワンキャリア 就活クチコミアワードとは

ワンキャリアが主催する本アワードは、学生から多くの支持を集めた企業への表彰を通じて、採用において学生と真摯に向き合う企業が評価されることを目的に、2019年より実施されており、今回で8回目となります。

就活支援サービス「ワンキャリア」の掲載企業約5万社の中から、採用イベント（インターン/説明会/本選考）に関する学生の特に高い評価を得た企業が、総合ランキング、エリア部門（全国6エリア）、特別部門（ベンチャーランキング、理系学生が選んだランキング）に分けて選出されました。

■学生の“本音”を重視した採用活動

Anfiniでは、採用活動を「企業が学生を選ぶ場」ではなく、学生と企業が互いを理解し合う場として設計しています。

選考では、志望動機や実績だけでなく、生い立ちや価値観、物事の捉え方などについても踏み込んだ対話を行います。

参加した学生からは「普通の面接では聞かれない質問を通じて、自分自身の価値観と向き合う機会になった」といった声も寄せられています。



また、選考の一部では新しいD2Cブランドの企画・提案を行うワークショップを実施していて、思考力や価値観、チームでの関わり方も含めた理解を深めています。

■今後について

Anfiniは、人を最も価値ある資本と捉え、その可能性を解き放つことを経営思想の根幹に据えています。魅力ある人材の可能性を信じて役割を託し、個性や意志に寄り添いながら成長を支え、ともに新たな価値を生み出していく。そうした人を起点とした循環こそが、Anfiniの組織づくりの原点です。

人の可能性を信じ、人とともに価値を創っていく会社だからこそ、仲間との出会いは何より重要なものと考えています。今回の受賞を励みに、今後も学生一人ひとりと真摯に向き合いながら、採用活動を進めてまいります。

Anfiniの採用活動を体験する :https://anfini-recruit.net/

■株式会社Anfini

株式会社Anfiniは、大手コンサルティングファーム出身者により設立された総合コンサルティングファームです。コンサルティング・教育を主軸に企業の成長を支援するBtoB領域と、Brand Generatorとしてタレントやブランドを創出するBtoC領域の二軸で事業を展開しています。

2024年度より3年連続で「ベストベンチャー100」受賞。

【会社概要】

所在地

・本社：〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-9-1 麻布台ヒルズ

・Anfini Incubation Studio：〒106-0041 東京都港区麻布台1-1-2 麻布台ヒルズレジデンスB

・沖縄支社：〒900-0021 沖縄県那覇市泉崎1-20-1 カフーナ旭橋A街区 那覇オーパ

代表者：代表取締役 橋本 純（Jun Hashimoto）

資本金：10,000,000円

設立年月日：2021年5月7日

電話番号：03-4362-7810

公式HP：https://anfini-group.com

採用特設HP：https://anfini-recruit.net