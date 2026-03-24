OJICOからうなぎをモチーフにした新作Tシャツが遠鉄百貨店先行販売で登場！

有限会社チャンネルアッシュ

「楽しくないTシャツなんて、欲しくない。」をテーマに、遊びの詰まったデザインでアパレル・雑貨を展開する「OJICO〈オジコ〉」（有限会社チャンネルアッシュ、本社：石川県金沢市、代表取締役：越原裕幹）から、「UNAGI BORDER」(うなぎボーダー)が登場します。3月25日（水）から遠鉄百貨店本館８階にて販売いたします。

【うなぎボーダー(UNAGI BORDER)】

遠鉄百貨店が位置する、静岡県浜松市の名産でもある鰻がモチーフ。

ボーダーに擬態したうなぎがコミカルでかわいらしく、

ニョロニョロとうねりながらも、ギネス級の長さにクスッと笑える１枚。

バックプリントではうねった尻尾が「う」になっていたり、山椒が添えられていたりとオジコらしい小ネタも光ります。

前と後ろでつながるので、家族やお友達でも楽しめます。

〇商品詳細

商品名：うなぎボーダー(UNAGI BORDER)

価格：こども/3,700円(税込4,070円)～ おとな/4,900円(税込5,390円)～

サイズ：こども/全3サイズ(110～145cm) おとな/全5サイズ(男女兼用S・M・L・LL・3L)

カラー：ホワイト

素材等：綿100%、日本製

先行販売日程：3月25日（水）～4月7日（火） 遠鉄百貨店 本館８階で開催の「OJICO」期間限定ショップ内

※先行販売終了後の4月8日(水)以降は、OJICO常設店、全国で開催のOJICO期間限定ショップや

公式オンラインショップにて販売を予定しております。

※スケジュールは変更となる場合がございます。

〇OJICOについて

「楽しくないTシャツなんて、欲しくない。」をテーマに、思わず誰かに伝えたくなるワクワクする仕掛けやクスッと笑ってしまうストーリーが詰まった、毎日がちょっと楽しくなるTシャツや雑貨を展開。ベビー、キッズ、レディース、メンズと最大13サイズでの展開で、あらゆる世代に対応しています。メインアイテムであるTシャツは、染め、裁断、プリント、縫製と全ての工程を日本国内で行い、長く愛着を持って着ていただける1枚に仕上げています。

https://www.ojico.net/

〇有限会社チャンネルアッシュについて

Tシャツを中心とした衣料品・雑貨の企画デザイン、販売をメイン事業とし、ストーリーのあるTシャツの「OJICO〈オジコ〉」と、OJICOのセカンドラインとしてボトムスやくつ下、雑貨等を展開する「BLACK OJICO〈ブラックオジコ〉」の2ブランドを中心に、公式オンラインショップ、常設店舗、各地で開催の期間限定ショップにて展開。この他に、車両ラッピングや企業ロゴなどの企画デザインも手掛けています。

〇会社概要

会社名：有限会社チャンネルアッシュ

所在地：〒921-8062 石川県金沢市新保本1-436-5

代表者：越原 裕幹

設立：平成17年2月15日

企業サイト：https://www.ch-h.co.jp/

OJICO公式web：https://www.ojico.net/

事業内容：衣料品・雑貨の企画製造販売

〇お客様からのお問い合わせ先

OJICOお客様窓口

TEL：076-246-5050（平日11:00-17:00）

〇本リリースに関する報道お問い合わせ先

有限会社チャンネルアッシュ 担当/長崎

TEL：076-246-3377

e-mail：rie@ojico.net

または企業サイト https://www.ch-h.co.jp/

「取材及び衣装提供に関するお問い合わせ」のフォームよりご連絡ください。