【古市庵】連休のお出かけ・行楽におすすめ！人気の押寿司・いなり寿司・巻寿司の詰合せ「３種の押寿司と笑福巻助六」を販売します。

株式会社梅の花グループ

現在、全国の百貨店・ＳＣ・駅ビルなどに出店しております、梅の花グループの株式会社古市庵プラス（所在地：福岡県久留米市 代表取締役：吉村清里）は、2026年4月29日(祝・水)～5月6日(祝・水)の期間中、行楽の際におすすめの、海老や穴子、高野豆腐など９種の具材が入った太巻や古市庵で人気の３種の押寿司、いなり寿司の詰合せを販売いたします。

詰合せ ３種の押寿司と笑福巻助六

詰合せ ３種の押寿司と笑福巻助六

◯商品名 ：詰合せ ３種の押寿司と笑福巻助六

◯本体価格：950円（税込 1,026円）

◯商品内容：太巻（笑福巻）、押寿司（穴子、海老玉、バッテラ）、こいなり（金ごま）

◯商品説明：海老や穴子、高野豆腐など９種の具材をバランス良く巻いた食べ応えのある太巻や古市庵

で人気の押寿司やいなり寿司を詰合せたゴールデンウイーク期間限定の一折です。

◯販売期間：2026年4月29日(祝・水)～5月6日(祝・水)

＜古市庵について＞

古市庵は1967年に創業し、現在は梅の花グループとして全国の百貨店・SC・駅ビルなどを中心に102店舗展開しています。（2025年10月現在）

こだわりはオリジナルの合わせ酢を使ったしゃりと、自社で炊きあげた干瓢、椎茸、高野豆腐などの多彩な具材です。店の原点ともいえる「びっくりいなり」をはじめ、十二種類もの具材を彩り鮮やかにまとめた「うず潮巻」、季節の旬の食材を使った「ちらし寿司」「寿司弁当」、そして「鯖棒寿司」など、素朴な味わいのお寿司から個性豊かなオリジナル寿司やおむすびまで、日々の食卓に“彩りのあるひととき”を提供してまいります。