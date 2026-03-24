「だんぼーる本舗」は2026年3月24日(火)より、「TEA MOTIVATION & TEA NAVIGATION 7包入・14包入紅茶ギフトセット割引セール」を開催！

■ 開催概要

株式会社タチバナ産業

株式会社タチバナ産業（本社：東京都台東区/代表取締役：野原将彦）は、

自社ECサイト「だんぼーる本舗」( https://danball-hompo.com/ )にて、

2026年3月24日(火)～5月18日(月)までの期間限定で、

「TEA MOTIVATION & TEA NAVIGATION 7包入・14包入紅茶ギフトセット割引セール」を

開催します。

本セールでは、人気の紅茶ブランド「TEA MOTIVATION」および「TEA NAVIGATION」シリーズの各種アソートセットを、期間限定の特別価格でご提供いたします。

7包入・14包入と用途に応じて選べるラインナップに加え、フルーツティーやデカフェ、はちみつ紅茶など多彩なフレーバーをご用意しており、ご自宅でのティータイムはもちろん、ギフトや季節の贈り物としても最適です。

通常価格より最大で約20％お得にご購入いただけるこの機会に、飲み比べを楽しみながらお気に入りの一杯を見つけていただけます。

■ セール対象商品

TEA MOTIVATION

- 4種アソート7包入定価1,400円→特別価格1,200円(14%OFF)https://danball-hompo.com/shop/g/gTMAS47/- 4種アソート14包入定価2,700円→特別価格2,200円(19%OFF)https://danball-hompo.com/shop/g/gTMAS414/

TEA MOTIVATION PREMIUM

- 4種アソート7包入定価1,500円→特別価格1,350円(10%OFF)https://danball-hompo.com/shop/g/gTMPAS47/- 楽天イーグルス ライセンス商品 4種アソート7包入定価1,500円→特別価格1,350円(10%OFF)https://danball-hompo.com/shop/g/gTMPAS47RE/- クリスマスパッケージ 4種アソート7包入定価1,500円→特別価格1,350円(10%OFF)https://danball-hompo.com/shop/g/gTMPAS47CH/- 4種アソート14包入定価2,900円→特別価格2,610円(10%OFF)https://danball-hompo.com/shop/g/gTMPAS414/- 楽天イーグルス ライセンス商品 4種アソート14包入定価2,900円→特別価格2,610円(10%OFF)https://danball-hompo.com/shop/g/gTMPAS414RE/- クリスマスパッケージ 4種アソート14包入定価2,900円→特別価格2,610円(10%OFF)https://danball-hompo.com/shop/g/gTMPAS414CH/

TEA NAVIGATION

- 飲み比べティーセット 7種アソート7包入定価1,400円→特別価格1,260円(10%OFF)https://danball-hompo.com/shop/g/gTNNAS77/- フルーツティーセット 7種アソート7包入定価1,400円→特別価格1,260円(10%OFF)https://danball-hompo.com/shop/g/gTNFAS77/- デカフェ＆ハーブティーセット 7種アソート7包入定価1,500円→特別価格1,350円(10%OFF)https://danball-hompo.com/shop/g/gTNDAS77/- はちみつ紅茶ギフトセット 7包入定価1,500円→特別価格1,350円(10%OFF)http(https://danball-hompo.com/shop/g/gTNHOG7/)s://danball-hompo.com/shop/g/gTNHOG7/(https://danball-hompo.com/shop/g/gTNHOG7/%E9%A3%B2%E3%81%BF%E6%AF%94%E3%81%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88)- 飲み比べティーセット 7種アソート14包入定価2,400円→特別価格2,160円(10%OFF)https://danball-hompo.com/shop/g/gTNNAS714/- フルーツティーセット 7種アソート14包入定価2,400円→特別価格2,160円(10%OFF)https://danball-hompo.com/shop/g/gTNFAS714/- デカフェ＆ハーブティーセット 7種アソート14包入定価2,600円→特別価格2,340円(10%OFF)https://danball-hompo.com/shop/g/gTNDAS714/- はちみつ紅茶ギフトセット 14包入定価2,600円→特別価格2,340円(10%OFF)https://danball-hompo.com/shop/g/gTNHOG14/

TEA NAVIGATION PREMIUM

- 7種アソート7包入定価1,500円→特別価格1,200円(20%OFF)https://danball-hompo.com/shop/g/gTNPAS77/- 7種アソート14包入定価2,800円→特別価格2,300円(18%OFF)https://danball-hompo.com/shop/g/gTNPAS714/- クリスマスパッケージ 7種アソート7包入定価1,500円→特別価格1,350円(10%OFF)https://danball-hompo.com/shop/g/gTNPAS77CH/- クリスマスパッケージ 7種アソート14包入定価2,800円→特別価格2,520円(10%OFF)https://danball-hompo.com/shop/g/gTNPAS714CH/

だんぼーる本舗は、段ボールのメッカ埼玉県に居を構えるタチバナ産業が製造した段ボール製品を

販売する通販サイトです。環境に配慮し、創業60年の長年にわたる技術とノウハウを活用し、お客様のニーズに合わせたトータル的なパッケージのご提案をさせていただいております。

会社概要

商号 ： 株式会社タチバナ産業

本社所在地： 〒111-0034 東京都台東区雷門2-4-8 あいおいニッセイ同和損保浅草ビル8階

事業内容 ： ダンボール箱製造・プラスチックダンボール箱製造、軟包材等・

各種パッケージのトータルコーディネイト（デザイン・製造・輸出等）、

茶葉（ティーバッグ）加工、物流加工・食品加工・ギフト・催事商品の開発企画・梱包・出荷

代表者 ： 代表取締役 野原 将彦

資本金 ： 7,000万円

従業員 ： 125名

URL ：

https://tachibana-ltd.com/index.html