不二家洋菓子店で人気の2品「プレミアムショートケーキ」＆「プレミアムチョコ生ケーキ」3日間限定半額キャンペーン！

■人気のケーキ2品が3日間限定でなんと半額に！

株式会社不二家「プレミアムショートケーキ」「プレミアムチョコ生ケーキ」

毎年春に実施し、大変ご好評をいただいている「プレミアムショートケーキ」半額キャンペーン。今年は人気商品「プレミアムチョコ生ケーキ」も半額対象となり、ますます嬉しいキャンペーンとなりました。新生活が始まる4月1日（水）から3日間は、自分、家族、友人など大事な人をケーキで応援しませんか？ 不二家が自信をもってお届けする人気ケーキをお得に楽しめる3日間をどうぞお見逃しなく！

【半額キャンペーン対象商品】

「プレミアムショートケーキ」

「プレミアムチョコ生ケーキ」

【価格】

通常価格 各税込667円のところ、各税込333円に！

【半額キャンペーン実施期間】

2026年4月1日（水）～3日（金）の3日間限定

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

※ご予約は承っておりません。

※当日のお買い求めは1会計につき各4個までとなります。

（例：プレミアムショートケーキ4個、プレミアムチョコ生ケーキ4個はOK）

「プレミアムショートケーキ」プレミアムショートケーキ

口どけの良いシャンテリークリームと苺を2段サンドした、不二家洋菓子店不動の人気ナンバーワン。今までもこれからも変わらない美味しさです。

「プレミアムチョコ生ケーキ」プレミアムチョコ生ケーキ

ココアスポンジにチョコクリームと濃厚なチョコガナッシュをサンド。キャンディングアーモンドがアクセントの、チョコを存分に楽しめる一品です。

■お求めやすい価格帯の商品でスイーツを気軽に楽しめるセールも

あらゆるもので値上げが続く中、不二家洋菓子店では気軽においしいスイーツを楽しんでいただくことで少しでもお客様を応援したい！ という想いから、応援価格商品を販売しております。

応援価格商品ラインアップ

「ガナッシュショコラ」「ガナッシュショコラ」 税込518円

ココアスポンジにガナッシュホイップ、キャラメルソースを重ね、上面はチョコグラサージュで仕上げた、チョコを存分に楽しめる商品です。チョコチップとキャンディングアーモンドをトッピングし、食感にアクセントを持たせています。

「苺とレアチーズ」「苺とレアチーズ」 税込518円

苺クリーム、苺果肉入りソース、苺ジュレをスポンジでサンドし、レアチーズクリームで仕上げました。甘酸っぱい苺はチーズと相性抜群です。

「苺のボンブショート」「苺のボンブショート」 税込518円

軽いタイプのカスタードクリーム、苺ソース入りの苺クリームをスポンジでサンドし、表面は練乳入りシャンテリークリームで仕上げました。苺の甘酸っぱさが楽しめる白いボンブ型のショートケーキです。

※応援価格商品は、なくなり次第終了となります。

※店舗により販売状況が変わる場合がございますので、商品の販売状況については、ご利用の店舗までお問い合わせください。

■不二家洋菓子店 お得セール情報

そのほか、お得な週末セールも順次実施します。さまざまな商品が期間限定でお得に楽しめますので、詳しくは不二家ウェブサイトや店頭にてご確認ください

不二家洋菓子店 お得セール情報 :https://www.fujiya-peko.co.jp/news/news/detail/2026/20260324-018716.html週末セールなどさまざまなお得情報を掲載

※店舗によりお取り扱いのない場合もございます。

※一部の不二家レストランでも販売します。

※イートインスペースでの飲食には標準税率（10%）が適用され、掲載の税込価格とは異なります。

不二家ウェブサイト

https://www.fujiya-peko.co.jp/

不二家洋菓子店ブランドサイト

https://www.fujiya-peko.co.jp/cakebrand/