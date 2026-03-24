かこさとし生誕100年記念『かこさとし　科学の絵本とともに』3月24日発売！　養老孟司氏との対談や、地球科学、天文学、生物学、医学…著名科学者らが多数寄稿、かこ作品の魅力に迫る豪華特集！

河出書房新社

株式会社河出書房新社（東京都新宿区／代表取締役 小野寺優）は、『かこさとし 科学の絵本とともに』（税込定価2,200円）を2026年3月24日に発売いたします。

本書は、2017年刊行の『文藝別冊 かこさとし』を、生誕100年を記念して愛蔵版書籍として復刊いたします。

かこさとし（加古 里子）さんは、1926年に福井県越前市で生まれました。

東京大学工学部応用化学科を卒業後は、専門知識を背景に、科学と子どもを繋ぐ多彩な活動を展開。

代表作『からすのパンやさん』や「だるまちゃん」シリーズをはじめ、科学絵本や遊びの研究書など、子どもたちの好奇心と探究心を育む600点以上の作品が誕生しました。

かこさとしさんの生誕100年を記念し、『かこさとし 科学の絵本とともに』が愛蔵版書籍として刊行されます。本書は、養老孟司氏、藤嶋昭氏との対談をはじめ、地球科学や天文学、生物学、医学など、科学分野の研究者による多数の寄稿を通じて、かこ作品に込められた思いや魅力にフォーカスします。

また、創作現場の写真やエピソード、有名作品の下絵など、貴重な資料も多数収録。時をこえて愛され続ける作品群の魅力を、多角的な視点から丁寧に紹介しています。

豪華すぎる特集内容で話題の『かこさとし 科学の絵本とともに』、生誕100年を記念した愛蔵版書籍の発売にぜひご注目ください！

■『かこさとし 科学の絵本とともに』目次

豪華すぎるインタビュー、対談、寄稿者陣…一挙公開！

巻頭カラー

かこさとし創作の現場へ／『宇宙』の下絵と完成図／代表作だるまちゃんシリーズ

かこさとしインタビュー

科学の本の作り方――小さなアインシュタインたちへ 聞き手：林 公代

対談

×養老孟司 価値観が変貌する世界で、人間が考えるべきこと

×藤嶋 昭 子どもの好奇心に寄り添って――科学のおもしろさを伝えるとは

科学者が読むかこさとし

地球科学 鎌田浩毅 「大地変動時代」の子どもたちへ

地球科学 大河内直彦 地球という星を体感する

天文学 縣秀彦 主体的で対話的、そして深い学びのために

生物海洋学 長沼毅 『海』の生きものを数えてみた

昆虫学 丸山宗利 こんな昆虫はたしかにいる

医学 亀津絵里 医学の基本を知る

化学 長谷川美貴 元素の魅力、美しい周期表

経済学 鈴木愛一郎 かこさとしの経済学――その人と作品から

考古学 大城道則 いつか『だるまちゃんとスフィンクスちゃん』を！

教育学 山田正行 同じ喜びと悲しみの中で――子どもと遊び、子どもに学ぶ

論考

野上暁 伝承遊び研究家としての加古里子

エッセイ

小林美香子 担当編集者が語るかこさとし

かこさとしエッセイセレクション

不肖不粋の父

長靴――流れていった私の戦後

あとがきセレクション

かこさとしインタビューセレクション

ジャンル別作品紹介

かこさとし＝中島哲 略歴

かこさとし 著作リスト

越前市 かこさとし ふるさと絵本館「砳」

かこさとしプロフィール

■企画展 生誕１００年記念「かこさとしの科学絵本」が開催！

企画展名：生誕１００年記念「かこさとしの科学絵本」

開催期間：2026年3月24日（火）～2026年6月14日（日）

開催場所：国立科学博物館（東京・上野公園）

詳細：https://www.kahaku.go.jp/tenji-event/nid00001839.html

■ かこさとし（加古 里子）

1926年3月31日、福井県武生市（現在越前市）に生まれる。

33年、東京・板橋に転居。43年、成蹊高等学校入学。戦争のため2年生からは軍需工場に動員される。

級友との交流をはかる目的で作った手書きの回覧雑誌に掲載した俳句が、国語の教師であった俳人・中村草田男の目にとまり、俳句の指導を受ける。ペンネーム「里子」はこの時の俳号に由来する。45年、東京帝国大学工学部応用化学科入学。46年、学内の演劇研究会に入り、子ども向けの演劇脚本を書き始める。48年、大学卒業後、昭和電工（当時）に入社。人形劇団プークに参加する。51年、東京・大井町のセツルメント活動に参加。52年、新たに活動開始した川崎のセツルメントに移る。以降、紙芝居や手作り絵本の創作を行う。59年、デビュー作『ダムのおじさんたち』刊行。以降、代表作の「だるまちゃんシリーズ」『からすのパンやさん』や『海』『宇宙』などの科学絵本をはじめとして、出版を中心に幅広く活躍。刊行数は600点を超える。2008年、『伝承遊び考』（全4巻）で菊池寛賞受賞。09年、日本化学会より特別功労賞受賞。18年5月没。

【公式サイト】Kakosatoshi.jp

■新刊情報

『かこさとし 科学の絵本とともに』

編者：河出書房新社編集部

仕様：A5判／並製／208ページ

発売日：2026年3月24日

税込価格：2,200円（本体価格2,000円）

ISBN：978-4-309-31004-6

URL：https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309310046/

表紙・本文デザイン 岡本洋平＋坂本弓華

表紙・口絵・本文人物写真 武藤奈緒美

編集協力 加古総合研究所

レイアウト協力 濱田良章

※電子書籍の発売予定はありません。