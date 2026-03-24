次世代BIツールCodatum、使うほど賢くなるAIデータ分析エージェント『Codatum Agent』の先行登録を開始

株式会社CODATUM

株式会社CODATUMが提供する次世代BIツール「Codatum（コダタム）」において、新機能「Codatum Agent」の先行登録を開始したことをお知らせします。

「Codatum Agent」は、自然言語で分析を依頼するだけで、テーブルの検索からSQL構築・実行、チャート生成までをAIが自律的に完遂する対話型データ分析エージェントです。チームのナレッジを学習し続けることで精度が継続的に向上し、プロフェッショナルがレビュー・修正できるコードファーストな設計により、信頼できる分析を実現します。

本機能は現在、ティザーサイトにて公開通知（ウェイティングリスト）の受付を開始しております。正式リリースに先駆けて最新情報をお届けいたしますので、ぜひティザーサイトよりご登録ください。

URL：https://codatum.jp/agent(https://codatum.jp/agent?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=codatum-agent-early-access_20260324)

CEO柴山コメント

AIの進化によりデータ分析のハードルは大きく下がりました。しかし多くの企業では、AIに分析を任せても結果の精度に不安が残り、結局は専門家に頼らざるを得ないという課題が残っています。Codatum Agentは、使い続けることで組織の分析環境が自然と整い、AIの精度もビジネスメンバーの分析体験も継続的に向上していく仕組みを備えています。専門知識の有無にかかわらず、誰もがデータに基づいて判断できる世界を実現してまいります。

提供開始

提供開始日：2026年4月中旬予定

利用可能プラン：Enterpriseプラン（オプション機能）

サービスサイトURL：https://codatum.jp/agent(https://codatum.jp/agent?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=codatum-agent-early-access_20260324)

株式会社CODATUMについて

株式会社CODATUMは「ソフトウェアとデータの無限の可能性とスピードを引き出す」をミッションとするスタートアップです。CXプラットフォーム「KARTE」シリーズを提供する株式会社プレイドからスピンオフし、2023年10月に設立されました。

CODATUMは、データ解析ソフトウェアの開発を通じて、企業がデータの可能性を最大限に活用できることを目指しています。ユーザーが直感的に操作できる高い自由度と拡張性を持つツールを提供し、データに基づく迅速で的確な意思決定をサポートします。

▼ 会社紹介ページ

https://codatum.jp/about(https://codatum.jp/about?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=codatum-agent-early-access_20260324)