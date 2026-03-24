『【情シス部長・CISO向け】セキュリティソフト未対応のOT・レガシー環境、ランサム被害にどう備える？』というテーマのウェビナーを開催

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■SCS評価制度で求められる、OTとレガシー環境領域の対策強化

近年、ランサムウェア被害の深刻化により、侵入そのものを完全に防ぐことが難しい現実を踏まえ、「侵入後の横展開（ラテラルムーブメント）をいかに抑えるか」が重要なテーマになっています。特に製造現場や医療現場などのOT領域、あるいは老朽化したレガシー環境では、端末にセキュリティソフトを導入できないケースも多く、従来のエンドポイント中心の対策だけでは守り切れない場面が増えています。

さらに、取引要件や評価制度への対応も含め、OTやレガシー環境まで含めた統制・可視化・対策強化が求められています。そこで、ネットワーク側から通信経路を整理し、被害拡大を防ぐ設計へ移行することが、事業継続の観点でも欠かせません。





■OT・レガシー環境ではソフトウェア型対策が適用できず、横展開対策のネックにOT・レガシー環境では、機器の更改が容易ではなく、OSやアプリケーションの制約によりソフトウェア型の対策を適用できないことがあります。結果として、ネットワーク内で「誰が・どの端末が・どの機器へ」アクセスできるのかが整理しきれず、不要な通信経路が残ったまま運用されがちです。また、拠点や設備が分散している場合、現場ごとに運用ルールや設定がばらつき、可視化や統制が追い付きません。これが、インシデント発生時の初動遅れや影響範囲の拡大につながります。OT・レガシー環境の“変えにくさ”を前提にしつつ、現実的な手段で横展開を抑えるための設計と運用を整えることが、対策のネックになっています。■TiFRONTでランサム攻撃の横展開を抑止、さらに遠隔拠点の機器もクラウドで一元管理本セミナーでは、OT・レガシー環境でセキュリティソフトが適用できない前提のもと、ランサム攻撃の横展開を抑止するための考え方と、ネットワーク側で実装するポイントを解説します。通信経路を細かく制御するマイクロセグメンテーションの進め方や、ポリシー設計・運用定着の勘所を、部長職・CISOが社内説明に使える観点で整理します。また具体的なソリューションとして、セキュリティスイッチTiFRONT(ティーフロント)が端末に近い場所でネットワーク内を監視し、脅威にさらされた端末から発信される通信を監視することで、即座にネットワークから隔離し拡散を防止する仕組みを説明します。これと合わせて、TiControllerにより、TiFRONTをクラウド経由で遠隔管理・一括管理できる点も紹介します。■主催・共催株式会社パイオリンク株式会社テクノプロ■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

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