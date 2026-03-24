『急増する「シャドーAI」をどう管理するか』というテーマのウェビナーを開催

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■生成AIの利用拡大に伴う、現場と管理部門との「埋まらないギャップ」

生成AIの業務利用は広がり、ChatGPTやGemini、Claudeなど用途や品質に応じて複数のAIを使い分けたいニーズも当たり前になってきました。

一方で、社内の機密データと連携して“業務の中核”に組み込もうとするほど、運用や統制の設計が重要になり、現場の期待と管理の現実に大きなギャップが生まれています。





■過度な制限が招く「シャドーAI」と機密情報漏えいの深刻なリスク社内データを入力して活用できる生成AIのニーズは高まっているものの、安全性への懸念から導入検討にすら踏み切れない、あるいは利用が厳しく制限されたまま停滞しているケースも少なくありません。その結果、現場の業務ニーズとのギャップが埋まらず、必要に迫られた担当者が個人契約や無断利用に流れ、会社の管理外で使われるAI━━いわゆる「シャドーAI」が増加しやすくなります。■ 「原則禁止」からの脱却、複数AI一括統制と安全なデータ活用の両立本セミナーでは、ChatGPT・Gemini・Claude・Grokなど主要な生成AIを1つのサービスで一括統制可能な、秘密を守れるAI 「Acompany セキュアチャット」をご紹介します。本サービスは、 独自の秘密計算基技術（Confidential Computing）を基盤に構築しており、 機密データを保護した状態で生成AIを活用できます。AIによる自動マスキングで機密情報を無害化して外部AIに送るルートと、秘密計算環境内で動作するAIモデルにより機密データを一切外部に出さないルートの2つを用途に応じて使い分けることが可能です。管理者やベンダーすらデータに触れられない構成により、 再学習や情報流出のリスクを構造的に抑止します。Acompany セキュアチャットでは、これまで制限されていた社内データの安全な生成AI活用を可能にします。 金融・製造・医療などセキュリティ要件が厳しい領域でも、機密情報を守りながらAI活用を前に進めるための具体的なアプローチと、データ活用の最前線の情報をお届けします。■こんな方におすすめ- 大企業 で、全社的な生成AIの導入推進、およびセキュリティ・ガバナンス構築を担う方- AI・DX推進部門 / 情報システム部門 / イノベーションを推進する部門の責任者・マネジメント層の方- 機密データや顧客情報を取り扱う部署で、生成AIの活用に慎重になっている方- 金融・製造・医療など、より厳格なセキュリティ要件のもとで機密情報を取り扱う業界の方■主催・共催株式会社Acompany■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/acompany-20260410/M1D



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