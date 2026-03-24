【ご家族でお得に食べ放題!!】4/5迄！『ニラックスブッフェ』21店舗にて小学生料金が対象コース一律1,099円でご利用できるキャンペーンを開催！　※一部店舗ではさらにお得な税込999円で利用可能！

～ご家族で楽しめる食べ放題！～

ニラックス株式会社ニラックスのHPはこちら :https://nilax.jp/

色鮮やかな『サラダ』や『デリ』、店内仕込みでカラッとジューシーな『から揚げ』、トッピングなど自分好みの味でお召し上がりいただける『うどん』や『ラーメン』などの豊富な麺類。更に食後のデザートでは、セルフメイクで楽しめる『クレープ』など、バラエティー豊かなラインナップでお子様から大人まで楽しめる『ニラックスブッフェ』。

この度、2026年3月23日（月）～ 2026年4月5日（日）の期間限定にて、小学生料金を対象コース一律税抜999円（税込1,099円）にてご提供！

さらに『THE BUFFET（ザ ブッフェ） 富山大和』『ブッフェレストラン ザ ダイニング 香林坊大和』の2店舗では、よりお得な税込999円でご利用いただけます！

ご家族でお得に食べ放題をお楽しみください！

※対象コース：いちご食べ放題コース・インペリアルコースを除く全コース

メニューのご紹介

「ニラックスブッフェ」では、ブッフェ料理のほかに、ご注文ごとに出来立てをご提供する『オーダーメニュー』も魅力満載！

熱々蒸したてをご堪能いただける『飲茶』や、人気のネタを取り揃えた『にぎり寿司』。

※ご提供コースについては各店のHPをご確認ください。

そして、肉メニューも充実！

「プレミアムコース」では、『ビーフステーキ』や、肉汁とともに12種類ブレンドした濃厚なチーズが溢れ出す『チーズインハンバーグ』。

食後のスイーツでは、アレンジし放題♪巻き放題の『クレープ』も食べ放題！

是非この機会に、ご家族で食べ放題をリーズナブルにお楽しみください！

皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

期間限定：小学生対象コース一律料金キャンペーンについて

=== 概要 ===

●小学生料金を対象コース一律税抜999円（税込1,099円）にてご提供いたします。

※対象コース：いちご食べ放題コース・インペリアルコースを除く全コース

※「THE BUFFET（ザ ブッフェ） 富山大和」「ブッフェレストラン ザ ダイニング 香林坊大和」の2店舗では、税込999円にてご利用いただけます。

=== 実施期間 ===

・実施期間：2026年3月23日（月）～ 2026年4月5日（日）

=== 実施店舗 ===

〈東北〉

・グランブッフェ イオンモール盛岡南

・グランブッフェ イオンモール名取

・グランブッフェ イオンモール秋田

〈関東〉

・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール水戸内原

・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール成田

・グランブッフェ イオンモール千葉ニュータウン

・ザ ブッフェ ニューマーケット ららぽーと柏の葉

〈北陸・甲信越〉

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモール新潟亀田インター

・グランブッフェ イオンモール高岡

・THE BUFFET（ザ ブッフェ） 富山大和 ※税込999円対象店舗

・ブッフェレストラン ザ ダイニング 香林坊大和 ※税込999円対象店舗

〈東海〉

・ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熱田

・グランブッフェ イオンモール東浦

〈関西〉

・ブッフェ エクスブルー イオンモール鶴見緑地

・ブッフェレストラン パンパレット アリオ鳳 店

・ザ ブッフェ ダイナー イオンモール神戸北

・グランブッフェ イオンモール伊丹

〈中国〉

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモール広島府中

〈九州〉

・グランブッフェ イオンモール筑紫野

・ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熊本

・グランブッフェ イオンモール鹿児島

=== 注意事項 ===

※画像はイメージです。

※本企画は、予告なく変更または終了する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※ご提供メニューやご提供期間は仕入状況等により変更となる場合がございます。

※オーダーメニューはコースにより異なります。詳しくはHPをご確認くださいませ。

※小学生のみでのご来店はお断りさせていただいております。ご了承ください。

【会社概要】

会社名：ニラックス株式会社

所在地：東京都武蔵野市西久保1-6-14

代表取締役社長：礒江 智弘

設立：昭和62年12月1日（1987年）

URL： https://nilax.jp

事業内容：大型商業施設内ブッフェレストラン及びフードコート、

ロードサイドレストラン、社員食堂の経営ならびに受託業務