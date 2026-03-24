若者能、第21回開催決定！

若者能実行委員会

皆さま、こんにちは。若者能実行委員会です。

昨年第20回公演では多くの皆さまにご来場、ご支援いただき、誠にありがとうございました。

あたたかいご声援に支えられ、若者能は今年で21年目を迎えます。その歩みを止めることなく、本年も公演を開催いたします。本年も、より多くの方に能の魅力をお届けできるよう努めてまいります。

■若者能とは

昔の公演第3回若者能パンフレット

若者能はシテをつとめる塩津圭介自身が大学生時代に、「同世代の人々にも日本の文化を知ってもらいたい」という想いで設立して以降、第21回を迎える今日まで学生が繋いできました。

今日の若者能でもその原点を忘れずに、“若者の、若者による、若者のためのお能”をコンセプトに、学生の企画・運営のもと、お能になじみのない若者世代に向けて「初心者にもやさしいお能」をお届けする公演を目指しています。

21回目を迎える今年は、毎年大切にしている「お能を通じたつながり」をより大切にして、難しそう、敷居が高そう--そんなイメージを持たれがちな能を、より身近に感じていただけるように届けていきます。

これまで能に触れる機会がなかった方にも、そして毎年足を運んでくださる方にも、皆様に楽しんでいただけるような公演を準備しております。

■今年の演目

今年の演目「海人」をイメージしたメインビジュアル

第21回公演は「宝物」をテーマに、「海人」を上演します。

≪「海人」のあらすじ≫

藤原不比等の子・房前は、亡くなった母を弔うため、讃岐の志度の浦を訪れます。

そこで出会ったのは、どこか不思議な雰囲気をもつ海人の女性。

彼女は昔この地で起きた出来事――宝玉を取り戻すために命をかけた物語――を語り、やがて自分こそ房前の母であると明かして、手紙を残し海へと消えてしまいます。

その願いを受け取った房前が志度寺で供養を行うと、母は龍女の姿で現れ、救われた喜びを舞によって伝えるのでした。

是非、ご自身の「宝物」に想いを寄せながら本公演をお楽しみください。

■今年初の試みーーアフターパーティーの開催

今年は、例年行っていたアフタートークからパワーアップした「アフターパーティー」を行います。公演後には、当日お能を舞う能楽師、塩津圭介との交流のひとときをお楽しみいただけます。 能面や装束を間近でご覧いただき、伝統の美に直接触れることができる特別な体験の場です。是非終演後にご参加ください。

※ご参加には、別途チケットのご購入が必要です。

■公演概要

・公演名：第21回 若者能

・日時：2026年3月28日（土）13時開場/14時開演

・会場：喜多能楽堂（十四世喜多六平太記念能楽堂）

・演目：仕舞「竹生島」、狂言「宝の槌」、能「海人」

・出演者：塩津圭介、塩津哲生、野村万之丞 他

■チケット情報

≪公演前売り券≫

・学生 \1,099 ※1

・U30 \3,099 ※2

・一般 \5,099

・若者応援チケット \10,099 ※3

・非来場型応援チケット \5,099/10,099 ※4

・座席指定オプション \4,099

≪アフターパーティー前売り券≫

・学生 \599 ※1

・一般 \1,599

≪公演当日券≫ ※5

・学生 \1,000 ※1

・U30 \3,000 ※2

・一般 \6,000

・若者応援チケット \10,000 ※3

※1 25歳未満の学生に限ります。公演当日は学生証をお持ちください。

※2 公演当日時点で30歳以下のお客様に限ります。公演当日は生年月日の分かる身分証をお持ちください。

※3 若者能の活動をサポートする金額が含まれております。前売り券をお求めの場合は本チケット1枚につき1席の座席指定が可能です。(座席指定オプションのお申し込みは必要ありません。)

※4 ご来場は叶わないながら、趣旨に賛同し応援のお気持ちをくださる方にご購入いただけましたら幸いです。

※5 当日券は、公演当日の午前0時から開場時間までPeatixにて、開場時間後は会場内にて、販売致します。Peatixでご購入の場合は、こちらに記載の料金に加えて、チケット1枚につき手数料99円をお支払いいただきます。ご了承くださいませ。また会場にてお求めの場合のお支払いは、現金またはPaypayにてお願い致します。

その他チケットの詳細はPeatix(https://21stwakamononoh.peatix.com/)の若者能販売ページよりご確認いただけます。



≪チケット購入≫

Peatix(https://21stwakamononoh.peatix.com/)にてチケット絶賛発売中です！(URL：https://21stwakamononoh.peatix.com/)



第21回となる今年も、多くの皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

【問い合わせ先・各種SNS】

・若者能実行委員会メールアドレス wakamononoh.official@gmail.com

・若者能Instagram

https://www.instagram.com/wakamononoh/profilecard/?igsh=aDNwdGdhb28xeDJw

・若者能公式X(旧Twitter)

https://x.com/wakamononoh?t=VmbGyxUJj63HmoWzUrpEOQ&s=06(https://x.com/wakamononoh?t=VmbGyxUJj63HmoWzUrpEOQ&s=06)