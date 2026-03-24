対話型AIロープレサービス「PeopleX AIロープレ」、接客・販売の練習に最適な対話モデルを実装

株式会社PeopleX

採用から活躍支援まで、AIで人事課題を解決する株式会社PeopleX（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：橘 大地、以下：当社）は、当社が提供する対話型AIロープレサービス「PeopleX AIロープレ」について、より最適な対話モデルの下での接客ロールプレイング（接客ロープレ）の実施が可能となったことをお知らせいたします。

背景

サービス業において、接客ロープレはスタッフ個人および店舗全体の接客力を磨き、顧客満足度や売上げ向上に直結する極めて重要な育成手法です。しかし、従来の対面型のロープレでは、指導者の工数確保や、時間・場所の制約が課題となり、継続的な実施が困難なケースも少なくありませんでした。

こうした背景を受け、対話型AIロープレサービス「PeopleX AIロープレ」に、接客ロープレに最適な会話モデルを追加実装いたしました。AIを相手にすることで、時間や場所を問わず、全スタッフが継続的にトレーニングを行える環境を実現し、店舗全体の接客力底上げを支援いたします。

機能概要

「PeopleX AIロープレ」は、AIとの対話により能力開発のためのロールプレイングを行うことができるサービスです。人と話しているかのような自然な対話で、営業やマネジメントなど実際の場面を想定した実践的なトレーニングを積むことが可能です。

様々な内容・設定のロールプレイングを本サービス1つで行える点が大きな特長で、導入企業において、目的に合致する「カテゴリ」を選択し詳細を設定することで、企業や部署、社員それぞれに適したロールプレイングを実施できます。

この度、この「カテゴリ」について、接客・販売の練習に最適な対話モデルを実装した「接客トレーニング」を追加いたしました。

「接客トレーニング」では、自社独自のサービス内容や商品知識に基づいて、現場の実態に即したシナリオを自由に設定できます。日々の業務に直結する具体的な対話演習を通じて、応対品質の着実な向上と改善を図ることが可能です。

多様な場面設定

顧客の性格設定に加え、クレーム対応やカスタマーハラスメント（カスハラ）対策など、対面では練習しにくい困難な場面も、AI相手であることで、心理的ハードルを下げて繰り返しシミュレーションできます。

多言語対応（日本語・英語）

日本語話者ではない従業員の接客演習はもちろん、インバウンド需要への対応などを想定した英語での接客演習も可能です。グローバルな職場環境において、個々の能力の差を埋め、全体のサービス水準を一定に保てるよう支援いたします。

▼詳しくはこちら

https://peoplex.jp/ai-roleplay/toc

▼接客ロープレのデモ動画

https://youtu.be/OJKAeg4qPCQ?si=bba36WhXvq4qeKOq

今後とも、現場のニーズを受け止め、AIを活用した人材育成・能力開発の最適化に貢献できるよう、機能向上とサービスの充実に努めてまいります。

「PeopleX AIロープレ」について

AIトレーナーを相手に、「営業担当として商談の練習」や「部下との1on1の練習」など、様々な内容・設定のロールプレイングをワンツールで行うことが可能なサービスです。時間や場所を問わず個人のペースで実践的な練習ができ、育成コストの低減につながるほか、練習後はAIが公正な評価を行うことで、納得感のある成長を支援します。

サービスサイトはこちら

https://peoplex.jp/ai-roleplay/

「PeopleX AIロープレ」の特長は以下のとおりです。

（1）24時間365日練習ができる

AIロープレは、夜間や土日を含む24時間365日、いつでもロープレが可能です。時間や場所を問わず、個人のペースで実践的な練習ができ、上司やトレーナーの工数削減にもつながります。

（2）営業、CS、接客など、様々な場面・設定でのロールプレイが可能

「営業担当として商談の練習」や「部下との1on1の練習」など、用途にあわせて様々なロープレに活用できます。複数の登場人物を想定した「マルチペルソナ」や詳細設定を付加できる「シナリオ編集」機能もあるため、多人数での会議・プレゼンの練習にも活用できます。

（3）育成の属人化を排除し、公平な評価を実現

育成担当者による指導や評価のバラつきを解消し、組織全体で均一かつ質の高い教育を提供。AIトレーナーが公平な評価を行うことで、受講者の知識・技能の習得状況を正確に可視化し、納得感のある成長を支援します。

「PeopleX AIロープレ」にご興味をお持ちくださった方は、詳細資料を下記URLよりダウンロードの上ご覧ください。

https://peoplex.jp/ai-roleplay/download/

また現在、「PeopleX AIロープレ」の紹介・導入支援のためのパートナープログラムを設け、パートナー企業を募集しております（販売促進支援や対価支払を内容に含むプログラムです。パートナー企業としての契約締結には当社による審査・認定を要します）。本件についてのご案内を希望される企業様は、以下にお問い合わせください。

MAIL：contact@peoplex.jp

■PeopleX 会社概要

法人名：株式会社PeopleX

代表：橘 大地

資本金：116百万円（資本準備金含む）

所在地：東京都新宿区西新宿2丁目6-1 新宿住友ビル24階

事業概要：対話型Agenticプラットフォーム「PeopleX AgenticHR プラットフォーム」の開発

対話型AI面接サービス「PeopleX AI面接」の開発

対話型AIロープレサービス「PeopleX AIロープレ」の開発

対話型AI面談サービス「PeopleX AI面談」の開発

人事・労務書籍の読み放題サービス「HR LIBRARY」の運営

エンプロイーサクセスHRプラットフォーム「PeopleWork」の開発

マネジメント・育成支援「PeopleX マネジメントコンサルティング」

WEBサイト：https://corp.peoplex.jp/

サービスサイト（PeopleX AgenticHR プラットフォーム）：https://peoplex.jp/platform/

サービスサイト（PeopleX AI面接）：https://peoplex.jp/ai-interview/

サービスサイト（PeopleX マネジメントコンサルティング）：https://peoplex-mc.jp/

サービスサイト（HR LIBRARY）：https://hrlibrary.jp/

■本件に関するお問い合わせ

株式会社PeopleX 広報担当 TEL：03-6683-4199 Mail：info@peoplex.jp