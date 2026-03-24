「採用コストは増えているのに、応募が来ない」--新卒・中途採用の3つのボトルネックを、AIが根底から覆す。株式会社NeurosphereがAI活用型採用広告サービスをリリース

株式会社Neurosphere

株式会社Neurosphere（本社：東京都港区西新橋1-6-12 アイオス虎ノ門4階、代表取締役：根来 実、以下「Neurosphere」）は、AI活用型 採用広告運用サービスを新たにリリースいたしました。 就活生・転職者ともに約8割がSNSで志望度が変化する今（Thinkings株式会社「就職活動・転職活動におけるSNS利用実態調査」、2025年7月）、採用の競争軸はすでに動画へと移っています。それでも「採用コストをかけるほど、応募が増えない」--Neurosphereは、その矛盾をAIが動画広告を作り、回し、磨き続けることで根底から解決します。

■ 採用担当者が抱える「3つの壁」--努力が成果に繋がらない構造的な理由

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=X2ZdlXtReWE ]AI活用型採用広告についてお問い合わせ :https://www.neurosphere.co.jp/aistudio#cta

採用予算を積み増しても、思うように採用計画が達成できない--そんな採用担当者が急増しています。実際、中堅～大手企業の約60%が新卒採用計画を未達成のまま年度を終えており、その背景には共通した「3つの壁」が存在します。

- 「そもそも届いていない壁」--求人を出しても、ターゲット層の目に触れていない- 「興味はあるのにエントリーされない壁」--見てもらっても、応募に繋がらない- 「応募は来るのに内定承諾されない壁」--選考が進むほど、辞退が増える

この3つは、それぞれ独立した問題に見えて、実は根っこにある課題構造は共通しています。「自分ごとに感じてもらえる採用体験」を、入口から内定承諾まで一貫して設計できていない--それが、採用コストが膨らみ続ける本当の理由です。

■ 採用の勝ち筋は「良い求人票」ではなく「刺さる動画を大量に試すこと」

勝ち筋は「1本の完成度の高い動画を作ること」ではありません。訴求パターンを大量に市場へ投入し、データで磨き続けること--この高速サイクルを回せる企業だけが、採用競争で優位に立てる時代です。

従来の動画制作では1本あたり数週間・高額なコストがかかり、結果として「1～2本の動画に採用の命運を委ねる」しかない構造が生まれていました。

■ AIが、採用動画を「作り・回し・磨き続ける」時代へ

NeurosphereのAIは、採用動画を最短1時間・大幅なコストダウンで制作します。同一の採用シーズン内に、従来の2倍以上のクリエイティブを投入・検証することが可能です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/178509/table/5_1_45a5beb971ed1b4c7fe8b4908d6300af.jpg?v=202603241051 ]

パフォーマンスの低いクリエイティブを早期に特定・停止し、反応の良い訴求へ予算を集中させる--この高速サイクルが、採用ROIを根本から変えます。

■ AI活用型 採用動画制作＆広告運用サービス

AIで制作した様々な訴求パターンの採用動画

動画を量産するだけでなく、エントリー数の最大化まで一気通貫で支援する

Neurosphereの採用支援は、動画制作と広告運用だけにとどまりません。クリック後に求職者とAIが対話する「AI職種診断」を組み合わせることで、「自分に合う仕事かどうか」を応募前に腹落ちさせる段階CV設計を実現します。

エントリーの量と質、その両立を諦めない。制作から運用・改善まで、採用の全工程をNeurosphereがワンストップで支援します。

AI動画広告運用サービスのみならず、Neurosphereは様々なAI導入・ソリューションを提供してます。

AI導入についてお問い合わせ :https://www.neurosphere.co.jp/contact

■ お問い合わせ

AI導入に関するご相談・お問い合わせは、下記よりお気軽にご連絡ください。

株式会社Neurosphere

所在地： 東京都港区西新橋1-6-12 アイオス虎ノ門4階

代表者： 根来 実

設立： 2025年12月3日

事業内容： AIソリューション/プロダクト開発・提供

お問い合わせ先： sales@neurosphere.co.jp

コーポレートサイト： https://www.neurosphere.co.jp/