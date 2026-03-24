【初披露】天満紙器、FABEX 2026にて新カテゴリー「バンブーペーパーフードウェア」を発表。脱プラ時代の新基準を提案

天満紙器株式会社

天満紙器株式会社（本社：大阪府、以下「天満紙器」）は、2026年4月15日（水）から17日（金）の3日間、東京ビッグサイトにて開催される国内最大級の食品・飲料展示会「第29回 ファベックス 2026」に出展いたします。

本展示会では、長年培ってきた製菓・製パン用パッケージの最新ラインナップに加え、新たな挑戦として開発した環境配慮型の新カテゴリー「バンブーペーパーフードウェア」を初披露いたします。

■ 展示の見どころ：新カテゴリー「バンブーペーパーフードウェア」の初公開

天満紙器はこれまで、オーブン対応の紙製焼き型やデザイン性の高いパッケージを通じて、食の現場に彩りと利便性を提供してきました。今回のFABEX 2026では、その知見をさらに広げ、環境負荷の低減と機能性を両立させた新素材シリーズ「バンブーペーパーフードウェア」を初めて一般公開いたします。

中仕切りも一体成型しているフードトレー

【バンブーペーパーフードウェアの特徴】

サステナブルな素材： 成長サイクルの早い「竹」を原料としたパルプを採用。森林資源の保護に貢献します。

高度な機能性： 独自の加工技術により、テイクアウトやデリ、カフェメニューに不可欠な「耐油・耐水性」を確保。

洗練されたデザイン： 自然な風合いを活かした質感で、料理の価値を高めるパッケージデザインを実現しました。

既存の製菓・製パン市場のみならず、中食や外食産業が直面する「脱プラスチック」への課題に対し、天満紙器が導き出した一つの答えをぜひ会場でご体感ください。

■ 信頼と実績の「製菓・製パン容器」も一堂に展示

新商品に加え、市場で高いシェアを誇る既存の主力製品も多数展示いたします。トレンドを反映したデザインから、製造工程の効率化に寄与する機能性容器まで、食のプロフェッショナルのニーズに応える多彩なバリエーションをご紹介します。

■ FABEX 2026 出展概要

全ての商品が「耐水性・耐油性・レンジアップ対応可」蓋は全て防曇加工が施されているので蒸気で曇りにくい

名称： 第29回 ファベックス 2026（デザート・スイーツ＆ベーカリー展 同時開催）

会期： 2026年4月15日（水）～17日（金）

時間： 10:00～17:00（全日程共通）

会場： 東京ビッグサイト（江東区有明3-11-1）

天満紙器ブース： 東3ホール F-F01

展示内容： 新商品「バンブーペーパーフードウェア」、製菓・製パン用資材、食品パッケージ全般

天満紙器株式会社について

天満紙器は、「100年先の子どもたちにおいしさを届けるために」をコンセプトに、紙製容器の製造・販売を通じて、食の感動を支える「器」を提供しています。企画から製造まで一貫した体制を持ち、安全・安心で環境に優しいものづくりを追求しています。

コーポレートサイト: https://www.temma.co.jp/

カタログはこちら(https://www.temma.co.jp/download/)

直販サイト：Pastreet本店(https://pastreet.jp/)

Instagram：自社アカウント(https://www.instagram.com/temmashiki/)

【本件に関するお問合せ先】

天満紙器株式会社 担当者：熊谷 大輝

電話：03-5244-9850 / 090-3846-3600

メール：d-kumagai@temma.co.jp

FAX：03-5244-9859