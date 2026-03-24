Swish×アトリエ木馬（関家具）が、オフィス空間の価値を高める「一枚板」の活用をテーマにした業界向けイベントを開催！

株式会社Swish

2026年4月16日（木）、オフィス業界で働く方を対象に、「一枚板×オフィス空間」をテーマにしたセミナー＆ショールームツアーを開催いたします。

「最近、ブランディングを意識した空間提案が増えてきた」「他社はどのような家具や素材を使って提案しているのか知りたい」「オフィス空間において“印象に残る提案”をするためのヒントを得たい」など、日々の提案業務に役立つ知見を学べるイベントです。

本イベントは、株式会社関家具（福岡県大川市、代表取締役社長：春田 秀樹）の協力のもと、関家具が展開する一枚板専門ブランド「ATELIER MOKUBA（アトリエモクバ）」の新宿ギャラリーを会場として開催いたします。

ATELIER MOKUBA 新宿ギャラリーでは、世界各地から厳選された一枚板を多数展示しており、実際の素材やサイズ感、木目の個性を体感しながら空間提案のヒントを得ることができます。当日はショールームツアーも実施し、一枚板の特徴や選ばれる理由についてご紹介いたします。

軽食とドリンクもご用意していますので、カジュアルに歓談しながら、ショールーム見学や参加者同士の交流もお楽しみください。

開催概要

イベントページを見る ＞ :https://swish-inc.jp/event/20260416

タイトル

オフィスデザイナー向け

一枚板のプロが語る「オフィス×一枚板」の新常識

produced by Swish x ATELIER MOKUBA

開催日時

2026年4月16日(木) 19:00～21:00

※19:30以降は途中入場ができませんので、あらかじめご了承ください。

会場

アトリエ木馬 新宿ギャラリー

東京都新宿区西新宿3-7-1

新宿パークタワーリビングデザインセンターOZONE 5F

（新宿駅から徒歩約10分）

対象

オフィス空間構築に携わる企業所属の方

・設計会社

・PM会社

・オフィスデザイン会社

・オフィス家具/業務用家具メーカー

etc...

※イベント趣旨に該当しない方、個人事業主様等のお申し込みはお断りさせていただく場合があります。

定員

30名

参加費

無料

運営

主催：株式会社Swish、株式会社関家具（アトリエ木馬）

申し込みページ

イベントページはこちら(https://swish-inc.jp/event/20260416)

本リリースの詳細については、下記の問い合わせ先までご連絡ください。

【株式会社Swishについて】

株式会社Swishは、「空間づくりの常識をアップデートする。」をミッションに掲げ、大手オフィス家具メーカーのコクヨ株式会社出身の代表が2021年7月に設立した会社です。様々な環境変化によって需要が高まるオフィスの空間づくりにおいて、見積業務のアナログさによって引き起こされる納品ミスや長時間労働、また受注機会の損失をなくす業務効率化サービス「Swish」を開発・提供しています。

会社概要

社名 ：株式会社Swish / Swish,inc.

設立 ：2021年7月

所在地 ：東京都品川区東五反田2-5-2 THE CASK GOTANDA 901

代表者 ：代表取締役CEO 横澤拓海

会社HP ：https://swish-inc.jp

問合せ先 ：info@swish-inc.jp