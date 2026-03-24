株式会社セイカダイ、バドミントン日本代表 奥原希望選手とブランディングパートナー契約を締結

株式会社セイカダイ

株式会社セイカダイ（本社：東京都世田谷区、代表取締役：五勝出拳一、以下「セイカダイ」）は、バドミントン日本代表・奥原希望選手とブランディングパートナー契約を締結し、アスリート共創事業「SEIKADAI Flagship Athlete」を始動いたしました。

本事業は、奥原選手の肖像・ストーリー・思想といった知的資産（以下IP）を軸に、映像制作から事業開発までを一気通貫で設計する新たなパートナーシップモデルです。

■ 「SEIKADAI Flagship Athlete」とは

本パートナーシップは単なるスポンサー契約ではなく、アスリートの挑戦の過程を価値化し、社会へ届ける共創型のパートナーシップです。競技力のみならず、その選手が発する思想やメッセージを重視し、中長期的なブランド資産の構築を目指します。



本事業においては、社会にポジティブなメッセージを発信できる存在であるか、またセイカダイの理念と行動指針を体現している選手であるかを重要視しています。

メディア・ビジネス・ブランディングを一気通貫で設計することで、「競技」に留まらないアスリートの価値創出を実現し、IP共創型パートナーシップの在り方を追求します。

■ 主な取り組み内容

本パートナーシップ契約に伴い、以下の取り組みを実施いたします。

1. 奥原希望 密着ドキュメンタリー『I HOPE.』の企画・制作

セイカダイが運営する自社メディア「ICEBERG」（アスリートの物語を深掘りする映像メディア）にて、密着ドキュメンタリーシリーズ『I HOPE.』を3月25日（水）19時より公開します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Ie9bY59uK-s ]

タイトル『I HOPE.』には「私＝希望」という意味と、奥原選手が挑戦を続ける生き方そのものを表現する想いが込められています。

本シリーズでは、コート上の姿にとどまらず、試合に臨む舞台裏や日々の取組みや葛藤、海外遠征の様子まで、その思考と歩みを丁寧に映し出します。

『I HOPE.｜#1 毎日が、新しい自分。』はセイカダイの自社映像メディア「ICEBERG - 勝ち負け以外のスポーツの話 -」にて配信開始となります。チャンネル登録をして、配信開始をお待ちください。

チャンネルURL：https://www.youtube.com/@ICEBERG.Studio

2. 奥原希望選手 公式YouTubeチャンネルのプロデュース

一時休止していた奥原選手 公式YouTubeチャンネルのプロデュースをセイカダイが全面的に行い、コート内外での奥原選手のコンテンツを世の中へ広く発信いたします。様々な企画をお届けして参りますので、奥原選手 公式YouTubeチャンネルの再開をどうぞ楽しみにお待ちください。

3. 各種クリエイティブサポート

奥原選手の宣材写真撮影、プロモーション動画制作、試合・練習への撮影帯同を実施し、競技内外に関する情報発信の質・量を底上げいたします。

4.マネジメント支援およびビジネスプロデュース支援

本パートナーシップを通じて奥原選手の価値を高めるとともに、セイカダイの基幹事業である「統合マーケティング事業」「IP&エンタメ事業部」と掛け合わせることで、奥原選手のメディア出演や広告出演、グッズ開発、その他ビジネスプロデュースをサポートいたします。

5. トレーニングウェアへのロゴ掲出

奥原選手のトレーニングウェアへセイカダイのコーポレートロゴを掲出いただいております。奥原選手とともに世界へ挑戦できることを、セイカダイ一同とても光栄に感じます。

6. 「SEIKADAI Flagship」イベントの開催

ブランディングパートナーとして奥原選手に伴走する過程で制作した、映像・写真・言葉・ストーリーを展示する特別企画を2026年秋冬に開催予定。奥原選手を応援してくださる皆様が集まれる場所、セイカダイの理念をお届けする場所を作れたらと考えております。2026年夏頃に詳細情報をお届けすべく、準備を進めております。

■奥原希望選手よりメッセージ

この度、セイカダイ様とスポンサー契約を結ばせていただくことになりました。



競技生活の中で、どんな時でも現状を受け入れ、今に感謝し、自分自身と向き合うことの大切さを学んできました。試合の結果だけでなく、その過程で感じたことや、一人の人間としての奥原希望の思考や歩みを発信し、日々を大切に生きることの尊さや楽しさを伝えていければと思っています。



ドキュメンタリー『I HOPE』を通して、競技の舞台裏や日々の取り組みを知っていただき、誰もが自分らしく、楽しく心豊かに生きること自体が希望であると感じてもらえれば嬉しいです。



これからも自分らしく日々を大切にしながら、スポーツや人との関わりを通して、さまざまな価値観や生き方、そして希望を多くの方に届けていきたいと思います。

PROFILE｜奥原希望選手

1995年3月13日、長野県大町市生まれ。日本を代表する女子バドミントン選手。圧倒的なフットワークと粘り強いラリーを武器に世界のトッププレーヤーとして活躍している。2016年のリオデジャネイロオリンピック女子シングルスで日本人初の銅メダルを獲得。2017年には世界バドミントン選手権女子シングルスで日本人初優勝を果たし、世界女王に輝いた。さらに東京オリンピックにも出場し、日本女子バドミントン界を代表する選手として国際大会で活躍を続けている。競技力だけでなく、努力を積み重ねる姿勢や挑戦し続けるストーリーでも多くのファンから支持を集めている。

■ 本契約の背景

2020年頃に奥原選手の公式YouTubeチャンネルのプロデュースを担当させていただいたことが、奥原選手との出会いのきっかけでした。伴走期間は約1年間でしたが、その際に奥原選手の人柄や思考力、言語化力に強く感銘を受け、いつかまたご一緒することはセイカダイ創業後の私の目標の一つでもありました。



リオ五輪で日本人初のシングルスでのメダルを獲得した奥原選手ですが、東京五輪・パリ五輪の選考レースで直面した困難を乗り越えられた後、昨年再会した際には親しみやすいキャラクターはそのままに、以前にも増して競技への姿勢や言語化力が深化していると感じました。

現在は個人事務所で活動されていること、素晴らしいサポートチームの皆様に支えられていることも伺い、私たちセイカダイも奥原選手とともに前進することができないかと考え、今回ブランディングパートナーのご提案をさせていただいた次第です。

幾度もの困難を乗り越えてきた挑戦の姿勢やその過程、そして常に前向きなメッセージを発信し続ける姿に深く共鳴し、セイカダイの理念「社会に、セイカを灯そう。“Write New Chapter, Light Our Future.”」を体現されている奥原選手とともにチャレンジができることを、当社メンバー一同とても嬉しく感じています。

奥原選手とともに新たなパートナーシップモデルを構築し、競技に留まらない“アスリートの思考や生き方そのもの”を社会に伝えていくことで、社会にポジティブな連鎖を生んでいきたいと考えています。また今後は、奥原選手をはじめ複数のアスリートとともに「SEIKADAI Flagship Athlete」のネットワーク構築を目指しています。

今後の奥原選手の活躍、そして本取組みについてもご期待いただけたら幸いです。

株式会社セイカダイ 代表取締役 五勝出拳一

株式会社セイカダイについて

セイカダイは、スポーツ領域を軸に統合マーケティング、IP開発、グローバル展開を手がける価値共創カンパニーです。戦略立案から制作・運用までを一気通貫で支援し、アスリート・企業・社会をつなぐ様々なプロジェクトを推進しています。

所在地 〒156-0042 東京都世田谷区羽根木1丁目21番8号フォート羽根木

代表者 代表取締役 五勝出拳一

創立年月 2022年3月

事業内容 スポーツ領域を軸とした統合マーケティング事業、IP&エンタメ事業、グローバル事業

URL https://seikadai.com/

本件についてのお問い合わせ

株式会社セイカダイ

広報担当 清野 E-mail：business@seikadai.com