川崎重工、東芝、NEC、Synspectiveが参画。エン『ソーシャルインパクト採用プロジェクト』で「ディフェンステック」求人特集を開始。

エン株式会社

エン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役会長兼社長：越智通勝）が取り組む『ソーシャルインパクト採用プロジェクト』（https://www.enjapan.com/）は、2026年3月23日（月）より、「ディフェンステック」にまつわる求人を特集したプロジェクトを開始。本プロジェクトの趣旨に共感・参画いただいた、川崎重工業株式会社、株式会社東芝、NEC（日本電気株式会社）、株式会社Synspectiveの求人を特集し、求職者とのマッチングを支援します。下記、本プロジェクトの概要を紹介します。

募集詳細・特設ページはこちら :https://www.enjapan.com/project/defensetech_2603/

プロジェクト概要

近年、防衛（Defense）と技術（Technology）を融合させた「ディフェンステック」が注目を集めています。AI、宇宙技術、サイバーセキュリティなど、多様な領域の新しいテクノロジーを駆使し、従来の技術では対応できなかった脅威から社会を守る。その社会的なニーズが着実に拡大しています。

そこで今回エンは『ソーシャルインパクト採用プロジェクト』の一環として「ディフェンステック」求人特集を実施。ITエンジニアを中心に、大手企業からスタートアップまで4社・5ポジションで一斉募集を行ないます。テクノロジーの力を、社会を守る力として活かす。志ある方からのご応募をお待ちしています。

参画企業一覧

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/725/table/1173_1_89883895bad682984ddd985a4b12ce5b.jpg?v=202603241051 ]

募集要項

- 応募受付サイト 『ミドルの転職』『AMBI』- 応募受付期間 3月23日（月）～4月19日（日）- 特設ページ https://www.enjapan.com/project/defensetech_2603/- 募集ポジション[表2: https://prtimes.jp/data/corp/725/table/1173_2_90631964fb7fa084cca14f4b690b294a.jpg?v=202603241051 ]

本プロジェクトにおける当社支援サービス

プレスリリースや特設ページ、Web広告での告知に加え、各求人サイトでの集客支援を実施。『ミドルの転職』『AMBI』とターゲットの異なる求人サイトを活用することで、ターゲットへ網羅的に求人を届けます。

採用を通じて社会課題の解決に挑む『ソーシャルインパクト採用プロジェクト』 https://www.enjapan.com/

社会的インパクトが特に大きい人材採用「ソーシャルインパクト採用」を、エンが全社を挙げて支援するプロジェクトです。中央省庁の幹部候補、自治体の副市長やDX担当、さらにはNGO／NPO・スポーツ団体・志ある企業の中核メンバー等、さまざまな募集を「入職後の活躍」までこだわって支援しています。優れた能力を「より良い世の中を作るため」に使いたい方と、より良い世の中を作るために優れた人材の力を必要とする団体を結び、社会の課題解決を加速させていくプロジェクトです。

プロジェクト参画のご相談、取材・セミナーの登壇依頼などお気軽にお問合せください。

MAIL：social_impact@en-japan.com

プロジェクト経由入職者の活躍に迫るYouTube番組『Impactors』 『ソーシャルインパクト採用プロジェクト』公式YouTubeチャンネルで公開中！https://www.youtube.com/@socialimpact_en(https://www.youtube.com/@socialimpact_en)

■第16弾

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=3i0-NBSuXOM ]

■第17弾

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=7Z0WSEo1pP4 ]

プレスリリース ダウンロード

https://prtimes.jp/a/?f=d725-1173-eb597729a0e33fe098e926723c647261.pdf

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エン株式会社 広報担当

E-mail:en-press@en-japan.com

TEL：03-3342-6590

※メディア専用の電話番号です。

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