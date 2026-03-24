CAMPFIREにて3月24日（火）クラウドファンディング開始！

株式会社ラグジー

鼻毛脱毛ワックスGOSSOは10周年！

それに伴い、新しい試みとして体験型ホラームービーの制作プロジェクトを立ち上げます。

動画の途中で選択肢が出現し、選択によってストーリーが分岐！

まったく違う結末に辿り着くマルチストーリー形式の動画です。

たくさんのバッドエンドの中、たったひとつの真エンディングにあなたはたどり着けるでしょうか？

●CAMPFIREプロジェクトページURL●

https://camp-fire.jp/projects/924845/view

■制作プロデュースに『株式会社闇』を迎えてのプロジェクト

今回は日本を代表するホラークリエイティブカンパニー『株式会社闇』とコラボレーション作品になります。

株式会社闇はMBSグループに属し、Web・VR・AI・ゲーム・映像など多角的なエンターテインメントを展開されています。

近年では「その怪文書を読みましたか」「行方不明展」「恐怖心展」といった展覧会イベントがSNSを中心に大きな話題を呼び、累計動員数は30万人を突破。リアルとデジタルを横断し、常に新しい恐怖の形を追求し続けているクリエイティブチームです。

●株式会社 闇HP●

https://yami.net/(https://yami.net/ja/pc/)

株式会社闇×GOSSOで『鼻毛を抜く恐怖を超えるホラー』という異色の作品をお届けいたします。

■テーマは「鼻毛を抜く恐怖を超えるホラー」

GOSSOで鼻毛を抜くのは怖いですか？

それよりももっと『怖い』もので恐怖を打ち消しましょう！

まだ鼻毛脱毛ワックスGOSSOで鼻毛を抜いたことがない人にこそ見てほしい『鼻毛を抜く恐怖を超えるホラー』。ぜひGOSSOを鼻に入れながらの視聴をおすすめいたします。

動画にびっくりしていたらいつのまにか鼻毛が抜けていた…という体験ができるかも！？

■クラウドファンディングの実施

この度ホラー動画制作に向け、クラウドファンディングを実施いたします。

クラウドファンディングによって資金を募ることで、より完成度の高い作品を目指すと同時に、多くの方とこのプロジェクトを共有したいと考えています。

この映像が話題となり、GOSSOを知らない若い世代や、これまで興味を持たなかった方にもGOSSOにチャレンジしていただきたいです。

返礼品には『限定ホラーパッケージGOSSO』や『株式会社闇×GOSSOコラボTシャツ』など、ここでしか手に入らないものや『写真で映像エキストラとして参加できる権』など変わったものを多数ご用意しております！

●CAMPFIREクラウドファンディングページはこちらから●

https://camp-fire.jp/projects/924845/view

■配信予定

・配信先：GOSSO公式YouTube『抜き頃チャンネル！』

・再生時間：約10～15分（ストーリー分岐でボリューム倍増！）

Youtube上で遊ぶ、RPGのような新感覚マルチストーリーホラー。

GOSSOを鼻に入れながら見れば楽しさも恐怖も倍増！！

株式会社闇×GOSSOがお送りする前代未聞のホラープロモーション。

10周年の節目に、あなたもこの恐怖を体験してください！