【スパンモデル セミナー】FX経験者が直面する“なぜか勝てないトレード”の原因を解明｜AI分析×スパンモデルで相場構造を読み解く再現性トレード設計オンライン講座

株式会社PhoenixConnect

株式会社PhoenixConnect（代表：Yasuyuki Takiuchi）は、FX・CFDトレード経験者を対象に、AI分析とスパンモデルを融合した「再現性あるトレード設計」を学べるオンラインセミナーを開催します。本セミナーでは、経験を積んでも結果が安定しないトレーダーの多くが直面する課題を相場構造の視点から解説。スパンモデルを用いた環境認識、エントリー・利確・損切りの判断基準、資金管理までを体系的に整理し、感覚トレードから脱却するための実践的なトレードフレームワークを提供します。

【スパンモデル セミナー】経験者向け｜AI分析×スパンモデルで構築する再現性トレード設計｜無料オンライン実践講座

■ FX経験者が必ず直面する「結果が安定しない問題」

FXトレードを数年続けていると、多くのトレーダーがある疑問を抱きます。

「なぜ経験を積んでも結果が安定しないのか」

例えば次のような状態です。

・ある月は利益が大きく出る

・しかし翌月には利益を失う

・同じ手法なのに結果が変わる

・トレード判断に自信が持てない

つまり、

トレードの再現性がない

という状態です。

多くのトレーダーは、この原因を

・手法の問題

・経験不足

・メンタル

だと考えます。

しかし実際には、

問題の本質はそこではありません。

本当の原因は、

相場構造を理解していないこと

にあります。

■ トレード結果を左右する「相場環境」

FX市場は常に同じ状態ではありません。

相場には次のような

相場フェーズ

があります。

・トレンド発生

・トレンド拡大

・トレンド成熟

・レンジ相場

・トレンド転換

それぞれのフェーズによって、

有効なトレード戦略は大きく変わります。

しかし多くのトレーダーは、

この相場環境を理解しないまま

エントリーしてしまいます。

その結果、

・トレンド終盤でエントリー

・レンジ中央でエントリー

・転換直前でポジション

といった

優位性の低いトレード

が増えてしまいます。

■ 相場を理解する鍵「スパンモデル」

相場構造を理解するための分析手法として、

多くのトレーダーに注目されているのが

スパンモデル

です。

スパンモデルは、日本で開発された高度なテクニカル分析であり、

相場を

構造として分析

することができます。

具体的には、

・相場の方向性

・トレンドの強さ

・転換ポイント

・優位性のある局面

を視覚的に把握することができます。

つまり、

相場を

感覚ではなく構造で判断

することが可能になります。

■ スパンモデルが独学では難しい理由

スパンモデルは非常に優れた分析手法ですが、

多くのトレーダーが

「理解が難しい」

と感じています。

その理由は、

スパンモデルが

単なるインジケーターではない

からです。

本来のスパンモデルは、

・相場環境認識

・トレンド分析

・エントリー戦略

・リスク管理

まで含めた

トレード設計のフレームワーク

です。

そのため、

ラインの意味だけ理解しても

実際のトレードには活かすことができません。

■ AI分析×スパンモデルという新しいトレード設計

本セミナーでは、

AI分析 × スパンモデル

を組み合わせたトレード設計を解説します。

AI分析を活用することで、

・膨大な相場データの解析

・トレードパターンの検証

・優位性の統計分析

が可能になります。

このAI分析とスパンモデルを組み合わせることで、

トレード判断を

感覚から構造へ

変えることができます。

■ セミナーで学べる内容

本セミナーでは、次の内容を体系的に解説します。

・スパンモデルの基本構造

・相場環境認識の考え方

・エントリー条件の設計方法

・利確と損切りの判断基準

・資金管理とリスク管理

単なるトレード手法ではなく、

再現性あるトレード設計

を学ぶことができます。

■ セミナー受講後に期待できる変化

本セミナーを受講したトレーダーの多くが、

次のような変化を感じています。

・相場の見え方が変わる

・トレード判断が明確になる

・無駄なトレードが減る

・結果が安定し始める

つまり、

トレードの再現性が高まる

という変化です。

■ なぜこのセミナーを無料で開催するのか

通常、トレード戦略設計やトレードコンサルティングは高額になることが多く、

数万円以上の費用がかかることも珍しくありません。

しかし本セミナーでは、

まず多くのトレーダーに

トレードを構造として理解する重要性

を知ってもらうため、

無料で公開されています。

FXトレードを本気で改善したいと考えている方にとって、

本セミナーは重要な判断材料となるでしょう。

■ FXセミナー詳細

AI分析×スパンモデルによるFXオンラインセミナーの詳細はこちら

トレードを

感覚ではなく構造で判断するトレード

へ変えたい方は、ぜひ内容をご確認ください。

→【スパンモデル セミナー】経験者向け｜AI分析×スパンモデルで構築する再現性トレード設計｜無料オンライン実践講座

https://www.phoenixconnect.jp/fx-seminar