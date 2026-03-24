【スパンモデル セミナー】FX経験者が直面する“なぜか勝てないトレード”の原因を解明｜AI分析×スパンモデルで相場構造を読み解く再現性トレード設計オンライン講座
株式会社PhoenixConnect（代表：Yasuyuki Takiuchi）は、FX・CFDトレード経験者を対象に、AI分析とスパンモデルを融合した「再現性あるトレード設計」を学べるオンラインセミナーを開催します。本セミナーでは、経験を積んでも結果が安定しないトレーダーの多くが直面する課題を相場構造の視点から解説。スパンモデルを用いた環境認識、エントリー・利確・損切りの判断基準、資金管理までを体系的に整理し、感覚トレードから脱却するための実践的なトレードフレームワークを提供します。
【スパンモデル セミナー】経験者向け｜AI分析×スパンモデルで構築する再現性トレード設計｜無料オンライン実践講座
■ FX経験者が必ず直面する「結果が安定しない問題」
FXトレードを数年続けていると、多くのトレーダーがある疑問を抱きます。
「なぜ経験を積んでも結果が安定しないのか」
例えば次のような状態です。
・ある月は利益が大きく出る
・しかし翌月には利益を失う
・同じ手法なのに結果が変わる
・トレード判断に自信が持てない
つまり、
トレードの再現性がない
という状態です。
多くのトレーダーは、この原因を
・手法の問題
・経験不足
・メンタル
だと考えます。
しかし実際には、
問題の本質はそこではありません。
本当の原因は、
相場構造を理解していないこと
にあります。
■ トレード結果を左右する「相場環境」
FX市場は常に同じ状態ではありません。
相場には次のような
相場フェーズ
があります。
・トレンド発生
・トレンド拡大
・トレンド成熟
・レンジ相場
・トレンド転換
それぞれのフェーズによって、
有効なトレード戦略は大きく変わります。
しかし多くのトレーダーは、
この相場環境を理解しないまま
エントリーしてしまいます。
その結果、
・トレンド終盤でエントリー
・レンジ中央でエントリー
・転換直前でポジション
といった
優位性の低いトレード
が増えてしまいます。
■ 相場を理解する鍵「スパンモデル」
相場構造を理解するための分析手法として、
多くのトレーダーに注目されているのが
スパンモデル
です。
スパンモデルは、日本で開発された高度なテクニカル分析であり、
相場を
構造として分析
することができます。
具体的には、
・相場の方向性
・トレンドの強さ
・転換ポイント
・優位性のある局面
を視覚的に把握することができます。
つまり、
相場を
感覚ではなく構造で判断
することが可能になります。
■ スパンモデルが独学では難しい理由
スパンモデルは非常に優れた分析手法ですが、
多くのトレーダーが
「理解が難しい」
と感じています。
その理由は、
スパンモデルが
単なるインジケーターではない
からです。
本来のスパンモデルは、
・相場環境認識
・トレンド分析
・エントリー戦略
・リスク管理
まで含めた
トレード設計のフレームワーク
です。
そのため、
ラインの意味だけ理解しても
実際のトレードには活かすことができません。
■ AI分析×スパンモデルという新しいトレード設計
本セミナーでは、
AI分析 × スパンモデル
を組み合わせたトレード設計を解説します。
AI分析を活用することで、
・膨大な相場データの解析
・トレードパターンの検証
・優位性の統計分析
が可能になります。
このAI分析とスパンモデルを組み合わせることで、
トレード判断を
感覚から構造へ
変えることができます。
■ セミナーで学べる内容
本セミナーでは、次の内容を体系的に解説します。
・スパンモデルの基本構造
・相場環境認識の考え方
・エントリー条件の設計方法
・利確と損切りの判断基準
・資金管理とリスク管理
単なるトレード手法ではなく、
再現性あるトレード設計
を学ぶことができます。
■ セミナー受講後に期待できる変化
本セミナーを受講したトレーダーの多くが、
次のような変化を感じています。
・相場の見え方が変わる
・トレード判断が明確になる
・無駄なトレードが減る
・結果が安定し始める
つまり、
トレードの再現性が高まる
という変化です。
■ なぜこのセミナーを無料で開催するのか
通常、トレード戦略設計やトレードコンサルティングは高額になることが多く、
数万円以上の費用がかかることも珍しくありません。
しかし本セミナーでは、
まず多くのトレーダーに
トレードを構造として理解する重要性
を知ってもらうため、
無料で公開されています。
FXトレードを本気で改善したいと考えている方にとって、
本セミナーは重要な判断材料となるでしょう。
■ FXセミナー詳細
AI分析×スパンモデルによるFXオンラインセミナーの詳細はこちら
トレードを
感覚ではなく構造で判断するトレード
へ変えたい方は、ぜひ内容をご確認ください。
→【スパンモデル セミナー】経験者向け｜AI分析×スパンモデルで構築する再現性トレード設計｜無料オンライン実践講座
https://www.phoenixconnect.jp/fx-seminar