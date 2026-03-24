【スパンモデル セミナー】FX経験者が直面する“なぜか勝てないトレード”の原因を解明｜AI分析×スパンモデルで相場構造を読み解く再現性トレード設計オンライン講座

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株式会社PhoenixConnect

株式会社PhoenixConnect（代表：Yasuyuki Takiuchi）は、FX・CFDトレード経験者を対象に、AI分析とスパンモデルを融合した「再現性あるトレード設計」を学べるオンラインセミナーを開催します。本セミナーでは、経験を積んでも結果が安定しないトレーダーの多くが直面する課題を相場構造の視点から解説。スパンモデルを用いた環境認識、エントリー・利確・損切りの判断基準、資金管理までを体系的に整理し、感覚トレードから脱却するための実践的なトレードフレームワークを提供します。



【スパンモデル セミナー】経験者向け｜AI分析×スパンモデルで構築する再現性トレード設計｜無料オンライン実践講座

■ FX経験者が必ず直面する「結果が安定しない問題」


FXトレードを数年続けていると、多くのトレーダーがある疑問を抱きます。


「なぜ経験を積んでも結果が安定しないのか」


例えば次のような状態です。


・ある月は利益が大きく出る
・しかし翌月には利益を失う
・同じ手法なのに結果が変わる
・トレード判断に自信が持てない


つまり、


トレードの再現性がない


という状態です。


多くのトレーダーは、この原因を


・手法の問題
・経験不足
・メンタル


だと考えます。


しかし実際には、


問題の本質はそこではありません。


本当の原因は、


相場構造を理解していないこと


にあります。



■ トレード結果を左右する「相場環境」


FX市場は常に同じ状態ではありません。


相場には次のような


相場フェーズ


があります。


・トレンド発生
・トレンド拡大
・トレンド成熟
・レンジ相場
・トレンド転換


それぞれのフェーズによって、


有効なトレード戦略は大きく変わります。


しかし多くのトレーダーは、


この相場環境を理解しないまま
エントリーしてしまいます。


その結果、


・トレンド終盤でエントリー
・レンジ中央でエントリー
・転換直前でポジション


といった


優位性の低いトレード


が増えてしまいます。



■ 相場を理解する鍵「スパンモデル」


相場構造を理解するための分析手法として、


多くのトレーダーに注目されているのが


スパンモデル


です。


スパンモデルは、日本で開発された高度なテクニカル分析であり、


相場を


構造として分析


することができます。


具体的には、


・相場の方向性
・トレンドの強さ
・転換ポイント
・優位性のある局面


を視覚的に把握することができます。


つまり、


相場を


感覚ではなく構造で判断


することが可能になります。



■ スパンモデルが独学では難しい理由


スパンモデルは非常に優れた分析手法ですが、


多くのトレーダーが


「理解が難しい」


と感じています。


その理由は、


スパンモデルが


単なるインジケーターではない


からです。


本来のスパンモデルは、


・相場環境認識
・トレンド分析
・エントリー戦略
・リスク管理


まで含めた


トレード設計のフレームワーク


です。


そのため、


ラインの意味だけ理解しても
実際のトレードには活かすことができません。



■ AI分析×スパンモデルという新しいトレード設計


本セミナーでは、


AI分析 × スパンモデル


を組み合わせたトレード設計を解説します。


AI分析を活用することで、


・膨大な相場データの解析
・トレードパターンの検証
・優位性の統計分析


が可能になります。


このAI分析とスパンモデルを組み合わせることで、


トレード判断を


感覚から構造へ


変えることができます。



■ セミナーで学べる内容


本セミナーでは、次の内容を体系的に解説します。


・スパンモデルの基本構造
・相場環境認識の考え方
・エントリー条件の設計方法
・利確と損切りの判断基準
・資金管理とリスク管理


単なるトレード手法ではなく、


再現性あるトレード設計


を学ぶことができます。



■ セミナー受講後に期待できる変化


本セミナーを受講したトレーダーの多くが、


次のような変化を感じています。


・相場の見え方が変わる
・トレード判断が明確になる
・無駄なトレードが減る
・結果が安定し始める


つまり、


トレードの再現性が高まる


という変化です。



■ なぜこのセミナーを無料で開催するのか


通常、トレード戦略設計やトレードコンサルティングは高額になることが多く、


数万円以上の費用がかかることも珍しくありません。


しかし本セミナーでは、


まず多くのトレーダーに


トレードを構造として理解する重要性


を知ってもらうため、


無料で公開されています。


FXトレードを本気で改善したいと考えている方にとって、


本セミナーは重要な判断材料となるでしょう。



■ FXセミナー詳細


AI分析×スパンモデルによるFXオンラインセミナーの詳細はこちら


トレードを


感覚ではなく構造で判断するトレード


へ変えたい方は、ぜひ内容をご確認ください。



→【スパンモデル セミナー】経験者向け｜AI分析×スパンモデルで構築する再現性トレード設計｜無料オンライン実践講座


https://www.phoenixconnect.jp/fx-seminar