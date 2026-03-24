【技術者向けウェビナー】NVIDIA GTC 2026 最新GPUアーキテクチャ解説 ― 進化するGPUパフォーマンス、これからのシステムインフラ設計 ―

BizTech株式会社

AI技術が実用期に入り、企業における生成AIの活用や自律型ロボティクス（Physical AI）の開発が急加速しています。それに伴い、機密データの保護や低遅延な処理を目的とした「オンプレミス環境」への高性能GPU導入ニーズがかつてないほど高まっています。

しかし、GPUのアーキテクチャが次世代へと進化し、飛躍的な性能向上を遂げる一方で、システム導入や構築に携わるエンジニアは、「電力容量の確保」や「排熱・冷却設計」といった物理的なハードウェアの壁に直面しています。

本ウェビナーは、ビジネス層向けのトレンド解説とは一線を画し、システムの導入・設計・構築を担う技術者・エンジニアの方に向けて開催します。

NVIDIA(R)のインフラエンジニアが登壇し、「GTC 2026」で発表された最新のGPUアーキテクチャとAIインフラ設計の進化について、システムの導入検討に携わる技術者へ向けて解説します。

今後のインフラ要件定義や、ハードウェア選定の指標となるNVIDIAの最新技術情報をお届けします。

また、菱洋エレクトロより日本市場におけるGPU導入のリアルな動向とオンプレミス環境の訴求ポイントを解説し、GDEPソリューションズからは、インフラの物理的課題をいかにしてクリアしているのか、「液冷化構造の秘密（仕組み）」を技術的な視点からご紹介します。

本ウェビナーでは、最新GPUアーキテクチャの理解から、実際のオンプレミス環境への導入設計まで、技術者が現場で直面する課題を踏まえて解説します。

次世代のAIインフラを自社環境でどのように実装し、安定稼働させるのか。現場のエンジニアが今知るべき「実践的なノウハウ」を60分に凝縮してお届けします。

セッションの最後にはライブでの質疑応答（Q&A）の時間も設けています。

NVIDIAのエンジニアに直接質問できる機会ですので、自社インフラの課題解決や技術的な疑問など、ぜひお気軽にご質問ください！

▶ウェビナー詳細はこちら：https://ai-market.jp/events/gdep-webinar-202604/(https://ai-market.jp/events/gdep-webinar-202604/)

こんな方にオススメ！- 企業の研究開発部門、AI開発のインフラ選定・設計担当者- AIエージェントを定着させる方法を知りたい方- 最新GPUの導入にあたり、電力や冷却などの物理的課題に直面している方- NVIDIA GTC 2026の発表内容を、システム社内提案・構築に反映したい方参加者限定特典

GTC 2026 現地調達！NVIDIA公式グッズを抽選で【30名様に】プレゼント

本ウェビナーの参加特典として、日本ではなかなか手に入らない貴重なNVIDIA公式グッズをプレゼントいたします。具体的なアイテムは当日にご案内します。お楽しみに！

さらに、アンケートにご回答いただいた方全員に、「講演資料（PDF）」を配布いたします。振り返りにぜひご活用ください。

応募条件： 本ウェビナーをオンラインでご視聴いただき、当日のアンケートにご回答いただいた方

当選発表： グッズの当選は、賞品の発送をもって当選発表に代えさせていただきます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/78849/table/124_1_1f80a87e8f5350b2d9318fa81f4e8c57.jpg?v=202603241051 ]

ウェビナー参加申し込み（無料） :https://ai-market.jp/events/gdep-webinar-202604/

AI Market ExCon 2026 出展・スポンサー登壇企業募集中！

2026年6月2日（火）、AIに特化した展示会＆カンファレンス「AI Market ExCon 2026」をベルサール汐留にて開催致します。

10万円台の展示ブースプラン、大規模リードが獲得可能なスポンサー登壇プランなど、多数のプランをご用意しておりますので、AIソリューションのアピールにぜひご活用ください。

詳細はこちら：https://ai-market.jp/events/aimarket-expo-conference-2026-sponsor/(https://ai-market.jp/events/aimarket-expo-conference-2026-sponsor/)

AI Marketについて

AI Marketは、ビジネスでのAI導入を検討している企業様に向けて、最適なAI会社を無料でご紹介する累計紹介件数1,000件超えのAI会社選定支援コンシェルジュサービスです。

AI活用を進めたいけどどう進めたら良いかわからない、AI開発を進めているけどうまく行かない、などAI導入にお困りならいつでもご相談ください。

▶ AI会社選定支援コンシェルジュサービス｜AI Market(https://ai-market.jp/)

▶ AI Market Youtubeチャンネル(https://www.youtube.com/channel/UCJbUw1UP3EbrS-RcUfgoDoA)

パートナー契約をご希望のAI企業様はこちら(https://ai-market.jp/partner_contact/#form)からお気軽にご相談ください。

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BizTech株式会社 会社概要

・社名：BizTech株式会社

・本社所在地：東京都豊島区東池袋1-32-4 藤原ビル4階

・代表取締役：森下 佳宏

・設立：2019年7月4日

・HP：https://biz-t.co.jp

※掲載されている会社名および商品・製品・サービス名・ロゴマーク等は、各社の商標または各権利者の登録商標です。