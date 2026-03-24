『地球の歩き方 千葉市』の表紙を初公開！　読者アンケートで決定した“あの景色”とは？　予約販売もスタート！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 地球の歩き方（東京・品川／代表取締役社長：新井邦弘）は、『地球の歩き方 千葉市』（2026年5月28日発売予定）の表紙を2026年3月24日に発表いたしました。多数の投票の結果、千葉市を象徴する「千葉都市モノレール」のイラストが表紙に選ばれました。また、予約販売も開始いたしました。

■2026年5月28日発売予定！『地球の歩き方 千葉市』とは？

旅のバイブル「地球の歩き方」国内版は、累計発行部数128万部を突破する大人気シリーズ。そのシリーズ待望の最新刊『地球の歩き方 千葉市』を、5月28日に発売します。

2026年6月は、武士の千葉常重が、現在の千葉市中央区亥鼻に本拠を構えた平安時代の1126年から900年を迎える歴史的な節目！ この特別な年を記念して、千葉市の魅力を徹底的に探求したガイドブック「千葉市の旅事典」を作成。全256ページに政令指定都市・千葉市の魅力を詰め込みました。発売に先駆け、予約販売も開始しています！

■読者参加型アンケートで決定した表紙とは？

表紙の絵柄は、事前アンケートによる読者投票で決定。数ある候補のなかから1位に選ばれたのは、千葉市の町を象徴する存在として親しまれている【千葉都市モノレール】でした。

懸垂式で走る千葉都市モノレールは、空を走るような姿が印象的で、千葉市民にとって日常の風景でありながら誇りでもある存在。さらに、投票で2位となった千葉市の花でもある【オオガハス】も表紙のデザインに取り入れました。推定約2000年前の古代の種からよみがえった奇跡の花として知られ、都市のなかに息づく歴史と自然を象徴する存在です。

空を走るモノレールと、悠久の時を超えて咲くオオガハス。千葉市の「今」と「歴史」を象徴する2つのモチーフを盛り込んだ、千葉市らしい魅力を映し出す表紙となりました。どんな色合いになるのか楽しみにしていてください！

■千葉市の旅事典をチラ見せ！

本書では、千葉市の魅力を『地球の歩き方』ならではの視点で徹底取材。縄文時代の歴史ロマン感じる貝塚や、千葉の郷土料理から竹炭グルメ、近代建築や産業遺産、毎年多くの人が訪れる大型音楽フェスなど、千葉市の世界をご紹介。

都心から30分ほどと近いけれど、まだまだ知られていない魅力がたくさんある千葉市。グルメ、アクティビティ、歴史、自然と、地元の人も思わず再発見したくなる“千葉市のお国自慢”をたっぷりご紹介します。

［商品概要］

■『地球の歩き方 J30 千葉市 永久保存版』

著作：地球の歩き方編集室

定価：2,200円（税込）

判型：A5変型・256ページ

発売予定日：2026年5月28日

電子版：あり

ISBN：978-4-05-802695-3

発行所：株式会社地球の歩き方

発売元：株式会社Gakken

地球の歩き方：https://www.arukikata.co.jp/guidebook/366579/(https://www.arukikata.co.jp/guidebook/366579/)

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/2080269500(https://hon.gakken.jp/book/2080269500)

【本書のご予約・ご購入はコチラ】

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4058026952(https://www.amazon.co.jp/dp/4058026952)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18556477/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18556477/)

＜電子版＞

・Kindle：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GR2JSBXT(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GR2JSBXT)

・楽天Kobo：https://books.rakuten.co.jp/rk/23bde4dcff2039d7b01d4e6a4409f68e/(https://books.rakuten.co.jp/rk/23bde4dcff2039d7b01d4e6a4409f68e/)

■株式会社地球の歩き方（Arukikata. Co., Ltd.）

https://www.arukikata.co.jp/company/

・代表取締役社長：新井 邦弘

・法人設立年月日：2020年12月1日（事業開始2021年1月1日）

・資本金：5百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：「地球の歩き方」出版および関連事業、旅行マーケティング事業、損害保険代理店事業

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開