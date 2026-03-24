施工管理のDXはなぜ進まない？ツール導入後も62.5%は依然「Excel中心」

合同会社ソウルグッド

現場TECHでは、建設業従事者426名を対象に、施工管理業務におけるデジタル化の実態に関するWEBアンケートを実施しました。

建設業界ではDXの必要性が高まっている一方で、実際の現場運用では依然としてExcelや紙・手書き帳票中心の管理が主流となっており、デジタル化の浸透にはギャップが見られます。

本調査では、施工管理業務における管理手段やアプリ導入の実態、DXが進みにくい背景について整理しました。

■サマリー

■施工管理DXの現状 進まない「脱・Excel」

- 施工管理DXの必要性は92.5%に達する一方、実務の中心は依然としてExcel（68.5%）- 施工管理アプリ導入後も62.5%がExcel中心で運用、脱Excelは進んでいない- DXが進まない要因はコストよりも「現場定着」「操作負担」「二重管理」といった運用面の課題

施工管理DXの必要性は広く認識されている一方で、実務の中心は依然としてExcelに留まっており、「脱Excel」は十分に進んでいない実態が明らかになりました。

施工管理業務のデジタル化については、「強く必要だと思う」が38.7%、「ある程度必要だと思う」が53.8%となり、合計92.5%がデジタル化の必要性を感じている結果となりました。

一方で、実際の施工管理業務の主な管理手段として最も多かったのは「Excel等のPCソフト中心」で68.5%。「紙・手書き中心」も12.7%に上りました。「クラウド型施工管理アプリ中心」は8.5%にとどまっています。

このように、「必要性の認識」と「実際の運用」の間には大きなギャップが見られます。

さらに注目すべき点として、施工管理アプリを導入している企業においても、「Excel等のPCソフト中心」が62.5%と最も多い結果となりました。

アプリ導入後も、業務の中心はExcelであり、アプリとExcelを併用した運用が一般的となっていることが分かります。

近年は施工管理アプリやクラウドサービスの普及が進んでいるものの、ツール導入だけでは業務全体のデジタル化には直結しておらず、「脱Excel」が進みにくい状況がうかがえます。

次に、施工管理DXが進まない要因として、現場が感じている主な課題について見ていきます。

■「現場定着」「操作習得の負担」「二重管理」の壁

続いて、施工管理DXが進まない理由について質問したところ、「現場定着」「操作習得の負担」「二重管理」といった、現場運用と業務構造の両面にまたがる課題が明らかになりました。

最も多かったのは「現場で定着しない」（36.9%）で、次いで「操作習得の負担が大きい」（35.9%）、「二重管理が発生する（既存のExcelや紙への転記・再入力）」（32.2%）と続いています。

これらの結果は、単なる操作性やITリテラシーの問題にとどまらず、業務運用そのものの構造に起因する課題であると考えられます。

特に「二重管理」は、施工管理DXの大きな障壁となっています。建設業界では、元請企業への提出書類が「指定のExcel様式」で求められるケースが多く、自社でアプリを導入しても、最終的にExcelへの転記が必要になることがあります。

その結果、「アプリへの入力」と「Excelへの転記」が同時に発生し、業務負荷がかえって増加します。こうした状況では、現場側にとってアプリを利用するメリットが感じにくくなり、ツールが定着しない要因となります。

また、機能が多いツールほど操作習得の負担が大きくなりやすく、結果として一部の機能しか使われない、あるいは従来の運用に戻ってしまうケースも考えられます。

このように、「二重管理」「操作負担」「現場定着の難しさ」はそれぞれ独立した課題ではなく、業界特有の業務フローや運用構造が相互に影響し合って生じている問題といえます。

導入後のアプリに対する不満は？

施工管理アプリを導入している企業に対してアプリに対する課題・不満点を聞いたところ、「現場への定着が進んでいない」（36.0%）が最も多く、次いで「機能が多すぎて使いこなせない」「操作性に課題がある」が同率（32.4%）で続きました。

これらの結果から、施工管理DXではツールの導入自体よりも、現場で無理なく使い続けられる設計や、既存の業務フローとの整合性が重要な要素となっていることがうかがえます。

■本調査の位置づけと今後

本調査では、建設業における施工管理DXの実態について、管理手段やツール導入状況、DXが進まない要因などを整理しました。

その結果、DXの必要性は広く認識されている一方で、実務の中心は依然としてExcelにあり、アプリ導入後も含めて「脱Excel」が進みにくい状況が確認されました。また、現場定着や二重管理といった運用面の課題が背景にあることが示唆されます。

こうしたことから、施工管理DXの推進には、ツール導入に加えて業務フローや運用設計の見直しが重要になると考えられます。

今後も調査・分析を通じて、建設業のDX推進に資する情報発信を行ってまいります。

調査概要

調査名称：建設業における施工管理DX実態調査

調査内容：施工管理業務のデジタル化の必要性、管理手段、DXが進まない理由、施工管理アプリの導入状況などの実態把握

調査方法：インターネット調査

調査主体：現場TECH（合同会社ソウルグッド）

調査時期：2026年3月

調査対象：建設業従事者

有効回答数：426件

※本調査データを引用する際は、引用元の明記をお願いいたします。

例）

施工管理DX実態調査：https://kensetsu.gemba-tech.jp/research/survey-sekokanridx/

現場TECH： https://kensetsu.gemba-tech.jp/

現場TECHについて

現場TECHは、建設業向けのDXツールや施工管理アプリ、業務効率化サービスなどを比較・解説する情報メディアです。

施工管理、工程管理、工事写真管理、図面管理など、建設現場の業務に関するデジタルツールの情報発信や比較記事、調査レポートなどを通じて、建設業のDX推進や業務効率化に役立つ情報を提供しています。

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