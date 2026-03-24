地方企業の成長戦略に新たな選択肢──プロマーケット×M&Aで描く「新しい上場モデル」セミナーを開催（4月24日・広島／オンライン）

クレジオ・パートナーズ株式会社

クレジオ・パートナーズ株式会社（本社：広島県広島市 代表取締役：李 志翔）は、アイスリー株式会社（本社：東京都、代表取締役：金誠智）と共催で、地方企業の成長戦略をテーマとした無料セミナー「地方企業を資本市場へつなぐ。株式上場の『新しいスタンダード』～プロマーケット × M&Aで描く成長戦略～」を、2026年4月24日（金）に開催いたします。

本セミナーでは、近年大きく変化しているIPO（新規株式公開）環境を踏まえ、「プロマーケット」を活用した新たな上場戦略と、M&Aを組み合わせた成長モデルについて、実務視点で分かりやすく解説します。

開催の背景

近年、IPO（新規株式公開）を取り巻く環境は大きく変化しています。

特に東証グロース市場では、上場維持基準の厳格化や時価総額要件の引き上げが議論されており、上場後に求められる企業価値水準は年々高まっています。また、上場準備や上場維持にかかるコストも増加しており、従来型のIPO戦略は地方企業にとってハードルの高い選択肢となりつつあります。

こうした中で注目されているのが、プロ投資家向け市場である「プロマーケット」です。

プロマーケットは、柔軟な制度設計により比較的現実的な条件で上場が可能であり、「上場企業としての信用力」を獲得する手段として活用が進んでいます。

さらに近年では、

・プロマーケットで上場し信用力を確立

・上場企業としてM&Aを活用し事業規模を拡大

・メイン市場（プライム・スタンダード）へステップアップ

という「ステップアップIPO」の動きも広がっています。

本セミナーでは、この新たな成長戦略について、中国地方を中心とした企業経営者・金融機関・士業の皆様に向けて解説します。

セミナーの詳細

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/58419/table/35_1_015e7fe82ba22fad5c47f1cb50c30ea2.jpg?v=202603241051 ]

セミナー終了後、現地参加者を対象に懇親会を開催いたします（希望者のみ）。講師や参加者同士の交流の機会としてぜひご参加ください。

セミナーで学べる主な内容

・IPOを取り巻く最新環境と課題

・グロース市場一本化のリスク

・プロマーケットの制度と特徴

・上場準備コスト・審査プロセス比較

・プロマーケット上場→M&A→本則市場の成長戦略

・上場企業としての信用力を活かしたM&A戦略

・実際の成功事例の紹介

こんな方におすすめ

・IPOに関心はあるがハードルの高さに課題を感じている経営者

・上場を通じて採用力・信用力を高めたい企業

・地域企業の成長支援を行う金融機関・士業

・投資先のExit戦略を検討するVC・CVC担当者

セミナー講師の紹介

メイン講師

金 誠智（キム ソンジ）氏

アイスリー株式会社 代表取締役社長

有限責任監査法人トーマツにて監査業務、IPO支援、トーマツベンチャーサポートに従事。その後、株式会社リプライスにてIPO準備を担当し、M&Aによるバイアウトを経験。株式会社カチタスではIPO準備室室長としてグローバルオファリングによる上場を実現し、上場時の時価総額は650億円。その後IR責任者として年間200件以上の機関投資家ミーティングを実施。最高時価総額は3,800億円を超える。2020年にアイスリー株式会社を設立し、IPO準備DXツール「はじめのIPO」を提供。

スピーカー

石田 遼介 氏

グロース上場企業 内部監査室マネージャー

有限責任監査法人トーマツ金融事業部にて、総合リース、地方銀行、ファンド等の会計監査に従事。広島への貢献を志し、地方企業の上場準備に参画。その後、日本M&AセンターTPM事業部にてJ-Adviser業務に携わる。2025年より上場準備企業の内部監査マネージャーとしてグロース市場上場に関与。

モデレーター

佐藤 大嗣

クレジオ・パートナーズ株式会社 マネージャー／グロースパートナー

スタートアップ企業にて組織拡大・事業成長を経験（後にTPM上場）。その後、リクルートやアルファドライブにて新規事業開発・オープンイノベーション支援に従事。多数の資本業務提携を支援。現在はスタートアップ向けM&AアドバイザリーやExit戦略の策定支援を行っている。

申込方法

下記申込フォームよりお申し込みください。

クレジオ・パートナーズ株式会社について

- 申込UR：https://cregio.jp/event/seminar20260424/- 申込締切：2026年4月23日（木）17:00- 備考：※同業者の方のご参加はご遠慮いただいております。

「地域密着・顧客密着の資本政策プロフェッショナルとして、関わる人々の幸せに貢献する。」を基本理念に掲げ、広島に本店を置く資本政策・M&Aアドバイザリーファーム。M&A仲介・アドバイザリーのほか、事業承継、資本政策、企業再編など、企業の資本政策に関する幅広いニーズに対応。中国・四国地域のM&A専門会社のうち、最大規模のM&A支援実績数を有する。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/58419/table/35_2_050bc4b7b0ca79dee56fc829fd37bee5.jpg?v=202603241051 ]