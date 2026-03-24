『景気に左右されない安定受注。中小企業が公共入札を始めるべき理由』というテーマのウェビナーを開催

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■ なぜ公共入札は景気に左右されないのか--年間27兆円、中小企業に開かれた安定市場の実態

「景気の先行きが読めず売上が安定しない」「民間の新規開拓だけでは価格競争が厳しい」--こうした悩みを抱える中小企業は少なくありません。そのような中で注目されているのが、国や自治体が発注する「公共入札市場」です。公共入札は税金を財源としているため景気の影響を受けにくく、市場規模は年間27兆円以上といわれています。実際に自治体案件の約75%は中小企業が落札しており、企業規模を問わず安定受注が見込める市場として注目が高まっています。





■ 「入札は大企業のもの」は本当か？ 中小企業の参入を阻む思い込みと情報格差一方で、「入札は大企業しか参加できないの」「実績がないと落札できない」といったイメージから、参入をためらう企業も少なくありません。また、全国8,000以上の発注機関がそれぞれのサイトで情報を公開しているため、「どこで案件を探せばよいのか分からない」という声も多く聞かれます。こうした情報の分散や知識不足が、参入のハードルになっているケースもあります。しかし、入札の仕組みや情報収集の方法を理解することで、こうした壁は乗り越えることができます。■ 5つの参入メリットと、入札案件の探し方・競合分析をデモで解説本セミナーでは、公共入札の基礎から、中小企業が参入するメリットについて分かりやすく解説します。例えば、官公需法による中小企業向けの受注機会の確保、支払い遅延が起きにくい取引の信頼性、実績づくりにつながる案件の存在など、公共入札ならではの特徴をデータとともに紹介します。さらに後半では、入札情報速報サービス「NJSS（エヌジェス）」の実際の画面を用いながら、入札案件の探し方や競合分析の方法をデモ形式でご紹介します。景気に左右されにくい新たな受注チャネルを検討している企業の方は、ぜひご参加ください。■主催・共催株式会社うるる■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/uluru-20260409/M1D



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