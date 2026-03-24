『【工場の大量エネルギー消費】「制御を改善するだけで」どれだけ削減できますか？』というテーマのウェビナーを開催

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■ 工場を取り巻く環境の変化

近年、工場を取り巻く環境は大きく変化しています。エネルギー価格の高騰やカーボンニュートラルへの対応に加え、2026年からGX-ETS（排出量取引制度）が本格稼働することで、企業にはこれまで以上に「排出量そのものをコントロールする経営」が求められるようになります。





こうした中、安定操業や生産性を維持しながら、エネルギーをいかに無駄なく使い切るかが、工場経営における重要なテーマとなっています。■ なぜ省エネ対策をしても、思ったほど削減できないのかエネルギー削減の取り組みとして、高効率機器への更新や運転条件の見直しに加え、制御の高度化を検討する工場も増えてきました。しかし、従来広く使われているPID制御は、外乱や負荷変動が大きい環境では、品質・安定操業・エネルギー削減といった多目的・多制約を同時に最適化することが難しいという特性があります。その結果、省エネを意識して制御を改善しても、制御に起因するムダが表面化せず、十分な削減効果につながらないケースが少なくありません。そのため、例えば、・省エネ対策をしたはずなのに、エネルギー原単位が思ったほど下がらない・制御は問題ないと言われるが、電力量だけを見ると高止まりしている・改善の余地はありそうだが、どこを触ればいいのか分からない――といった状況に陥ってはいないでしょうか。■ PID制御では取り切れない制御ムダを解消する本セミナーでは、工場空調をはじめとするエネルギー多消費設備を題材に、高度制御技術「Smart MPC」を活用し、PID制御では抑えきれなかった制御ムラを低減し、エネルギー消費を削減する具体的な方法を解説します。「Smart MPC」は、将来の挙動を予測しながら最適な操作を自動で導き出す、次世代の予測制御技術です。過去の運転データを活用し、機械学習と最適化技術を組み合わせることで、専門的なチューニングに頼らず、高精度な制御を実現します。さらに、組み込み型AI制御コントローラ「E-Smart MPC（Embedded Smart MPC）」を用いることで、制御盤にそのまま搭載でき、GUI操作や自動調整機能により、高度制御を現場へスムーズに導入できます。これにより、エネルギー削減だけでなく、品質の安定や安定操業といった多目的・多制約な要求を同時に満たしながら、工場全体の制御ムダを抑えることが可能になります。■ こんな方におすすめ・工場のエネルギーコスト削減やGX・カーボンニュートラル対応を任されている方・PID制御の限界を感じつつも、設備更新なしで改善したいと考えている方・エネルギー削減と品質の安定・ばらつき低減を両立させたい方・空調やユーティリティなど、制御ムラが生産や原単位に影響していると感じている方■主催・共催株式会社 Proxima Technology■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/proxima-ai-tech-20260415/M1D



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