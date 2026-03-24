【ロマンシング佐賀2026】みんなでつくるロマ佐賀マンホール「みん佐賀プロジェクト」、4月1日よりガバメントクラウドファンディング開始

佐賀県

佐賀県と株式会社スクウェア・エニックスの「サガ」シリーズによるコラボレーションプロジェクト「ロマンシング佐賀」は、2026年４月１日（水曜日）より、ガバメントクラウドファンディングを活用した新プロジェクト「みん佐賀プロジェクト」を開始いたします。

申込サイトについては、ロマンシング佐賀攻略wikiおよび公式Xアカウントにて、４月１日（水曜日）10時頃発表いたします。

ロマンシング佐賀 攻略wiki :https://romasaga.info/ロマンシング佐賀 公式Xアカウント :https://twitter.com/romasaga_pref

●冒険の地図を、みんなの手で広げよう

「ロマンシング佐賀」はこれまで、ロマ佐賀マンホールをはじめ、陶板、郵便ポスト、列車、バスなど、佐賀の街そのものを舞台とした数々の取り組みを展開しており、ロマ佐賀マンホールは、ファンが佐賀県を訪れる際の重要なランドマークとして、県内各地で親しまれています。

本プロジェクトでは、2026年に新たに設置を予定しているロマ佐賀マンホールについて、行政や企業のみで制作するのではなく、佐賀県や「サガ」シリーズを愛する全国のファンの皆様と共に制作することを目的としています。

●あなたの１票が、未来の景色をつくる

本プロジェクトでは、マンホールのデザインに採用されるキャラクターを、寄附者による投票によって決定します。

■対象キャラクター

「サガ」シリーズより選抜された60キャラクター

※既にマンホール化されているキャラクターは除く

■投票方法

寄附申し込み時のアンケートフォームにて、希望するキャラクターを１つ選択。

※寄附金額に関わらず1寄附につき1票となります。

■結果発表

最も多くの票を集めた第１位のキャラクターがデザインに採用されます。プロジェクト終了後、ロマンシング佐賀公式X等にて発表いたします。

※選ばれたキャラクターによってマンホールのデザインに調整が入る場合がございます。

●みんなの想いを「形」に。世界に一つだけの高品質マンホール

制作されるマンホールは、佐賀県みやき町に工場を持つ鋳物メーカー、日之出水道機器株式会社 佐賀工場にて製造されます。鋳型制作から着色まで、世界に誇る日本の鋳物技術によって、ファンの想いを確かな「形」へと変えていきます。

日之出水道機器株式会社HP(https://hinodesuido.co.jp/)

また今回のロマ佐賀マンホールにデザインされた「佐賀県庁」の文字は、佐賀市出身の書家・江島史織さんの揮毫によるものです。

●プロジェクト参加の証。ここだけの限定アイテムをお届け

本プロジェクトを応援いただける皆様へ、感謝の気持ちを込めて限定のオリジナルアイテムをご用意。

今回のロマ佐賀マンホールのビジュアルを使用して制作する、ここでしか手に入らない記念品です。

■寄附額１万円：「ロマ佐賀マンホールステッカー」

■寄附額３万円：「ロマ佐賀マンホールアクリルキーホルダー」

■寄附額５万円：「ロマ佐賀マンホール有田焼プレート」

■寄附額10万円：「ロマ佐賀マンホール有田焼プレート」＋「除幕式参加権」

※デザインはイメージです。投票で選ばれたキャラクターが入ったデザインとなります。

※お礼の品の発送時期は、９月末を予定しております。

※除幕式参加権は、除幕式にて代表者と一緒に、完成したロマ佐賀マンホールのアンベールを行っていただく予定です。

※なお、除幕式は佐賀市内にて2026年10月中旬の開催を予定しております。詳細な日時は改めてお知らせいたします。

※除幕式の現地までの交通費は自己負担となります。

※当日参加ができない場合は、返金・交換等の対応はできかねます。

【佐賀県内にお住まいの皆さまへ】

本プロジェクトは、ふるさと納税制度を活用した「ガバメントクラウドファンディング」により寄附を募集しております。住民票住所地が佐賀県内外にあるかを問わず、税制上の優遇措置を受けながら、「みん佐賀プロジェクト」を直接応援いただくことが可能です。

ただし、ふるさと納税制度上の規定により、佐賀県内に住民票住所地を有する方には返礼品を提供することができません。予めご了承いただけますと幸いです（令和元年総務省告示第179号）。

皆様の温かいご支援をお待ちしております。

●プロジェクト詳細

プロジェクト名：みんなでつくるロマ佐賀マンホール「みん佐賀プロジェクト」

募集期間：2026年４月１日（水曜日）～ 2026年５月31日（日曜日）

目標金額：150万円

設置時期：2026年10月中旬予定

設置場所：佐賀県庁東側

【寄附金の使い道】

皆様からのご寄附は、以下の事業費として活用させていただきます。

・ロマ佐賀マンホールの制作費

・ロマ佐賀マンホールの設置申請、工事費

・オリジナル返礼品の制作費、送料

など

【目標金額が未達の場合】

・目標額に達しない場合でも、寄附金は本事業に充当し、実施可能な範囲でプロジェクトを実施させていただきます。

・オリジナル返礼品はお手元にお届けいたします。

本プロジェクトは単なる資金調達ではなく、「みんなでつくる」という参加の証を形にする取り組みです。目標金額の達成は大きな励みとなりますが、ロマ佐賀を愛する皆さまと共にこの企画を実現させたいという想いに変わりはありません。どうか最後まで応援をよろしくお願いいたします。

【目標金額を超えた場合】

目標を上回るご支援をいただいた場合、既存モニュメント（マンホール、有田焼陶板等）の補修、新規モニュメントの制作、今後のロマンシング佐賀プロジェクトをより盛り上げるための事業費等として活用させていただきます。

また用途の報告は公式サイト等で掲載させていただきます。

●主催者メッセージ

ロマ佐賀マンホールは、10年、20年先まで残り続ける『冒険の足跡』です。

ゲームの中で仲間を集め、世界を救うように、皆様一人ひとりの力が集まることで、佐賀に新しい景色が生まれます。 数十年後、あなたやその子どもたちが佐賀を訪れたとき、足元に輝くそのマンホールは、私たちが共にこの時代に熱狂した証となります。

ロマンシング佐賀2026、最高の冒険を共に作りましょう。

温かいご支援を、心よりお待ちしております。

●ガバメントクラウドファンディング（GCF）とは

自治体が行うふるさと納税を活用したクラウドファンディングです。住民票住所地の自治体にも寄附が可能であり、控除対象となります。（住民票住所地へ寄附を行う場合、お礼の品は受け取ることができません。）

参考情報

●『ロマンシング佐賀』について

「ロマンシング佐賀」は、「サガ」シリーズ25周年を記念して、佐賀県と「サガ」シリーズがコラボレーションしたことからスタートした協同プロジェクト。2014年から継続的に行われてきた「ロマンシング佐賀」は、佐賀県の情報発信、「サガ」シリーズの活性化にも繋がっています。

また佐賀県では、佐賀県と継続的かつ多様に関わる「関係人口」の創出に取り組んでいます。長い間、手をとりあいながら成長してきた両者が、より強く末長い関係を築きあげながら、プロジェクトを遂行しています。

●「サガ」シリーズについて

「サガ」シリーズは、1989年発売の『魔界塔士サ・ガ』から始まる、スクウェア・エニックス発のロールプレイングゲームのシリーズ総称。シリーズソフトの世界累計出荷・ダウンロード本数は1,300万本を超え、JRPGを代表する作品のひとつとなっています。2018年にはスマホアプリ『ロマンシング サガ リ・ユニバース』をリリース。2023年８月時点で、全世界累計3,000万ダウンロード以上の人気作品となりました。また、「サガ」シリーズは2024年に35周年記念イヤーを迎え、４月に『サガ エメラルド ビヨンド』、10月にフルリメイク作品「ロマンシングサガ２ リベンジオブセブン」、さらに、2025年３月には「サガ フロンティア2 リマスター」が発売されました。

「サガ」シリーズ ポータルサイト :https://www.jp.square-enix.com/saga_portal/