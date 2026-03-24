『【クラウドPBX販売パートナー募集】レガシー販売の衰退を、ストック収益のクラウドPBXで突破する方法』というテーマのウェビナーを開催

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■加速する「脱・オフィス電話」の流れ。レガシーPBX販売の賞味期限が迫る理由

現在、企業の働き方は大きな転換期を迎えています。ハイブリッドワークが一般化したことで、従来の「オフィスにいなければ電話が取れない」レガシーPBX（構内交換機）の限界が露呈しました。





多くの企業が、場所を問わずに内線・外線が利用できる「クラウドPBX」への移行を急いでいます。市場はまさに拡大の一途を辿っており、これまでオンプレミス型のPBXを提供してきた販売店にとっても、この波に乗ることは急務となっています。



■「提案しても決まらない」のはなぜか？クラウドシフトを阻む「番号・品質・利益」の三重苦

一方で、販売代理店の皆様からは切実な悩みも聞こえてきます。



「通話品質を考えると、自信をもってクラウド提案へ踏み切れない」

「番号の移行（番号ポータビリティ）ができないことがネックになり、失注してしまう」

「クラウドPBXを代理販売してもビジネスモデルの構造的に儲からない」



せっかくの商機がありながら、「番号ポータビリティの壁」や「通話品質の課題」によって、クラウドシフトへの提案が滞っているのが現状です。



■工事なし、保守なし、継続収益あり。通信キャリアが開発・提供する全国番号対応の「VoiceX」が販売店のビジネスモデルを変える

本セミナーでは、これらの課題を一掃し、販売パートナー様が自信を持ってクラウド提案を加速させるための具体的な手法を解説します。

また、本セミナー内では全国の主要市外局番（03、06など）の番号ポータビリティに対応したクラウドPBX「VoiceX（ボイスクロス）」をご紹介します。 既存の電話番号を変えずに移行できるため、顧客の心理的ハードルを劇的に下げることが可能です。



・なぜ今、VoiceXが選ばれているのか？

・他社サービスと比較した際の圧倒的な優位性（番号継続・通話品質）

・レガシーPBX販売からスムーズに移行するためのパートナー支援体制



「クラウドPBXを新たな収益の柱にしたい」「既存顧客を競合に奪われたくない」とお考えのPBX販売代理店様は、ぜひこの機会にご参加ください。



■こんな方におすすめ

- オンプレミスPBXの販売をしているが、顧客要望が増えてきたためクラウドPBXも取り扱いたい方

- オフィス移転案件でクラウドPBXを提案したい方

- オフィス機器・OA機器販売を行っており、クラウドPBXを新たにラインナップに加えたい方

- Slerとしてシステムの企画・構築・サポートの際にクラウドPBXを提案したい方



■主催・共催

株式会社コムスクエア

■協力

株式会社オープンソース活用研究所

マジセミ株式会社

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マジセミは、今後も「参加者の役に立つ」ウェビナーを開催していきます。

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