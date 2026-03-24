「うそ探偵トマント」 テレビアニメ化決定！ 3月30日（月）より日テレ系ZIP!内で1分アニメ放送開始！

サンエックス株式会社

サンエックス株式会社（本社：東京都千代田区、以下 サンエックス）は、株式会社ファンワークス（本社：東京都渋谷区、以下 ファンワークス）と共同で手掛けるキャラクター「うそ探偵 トマント」が、3月30日（月）から毎週月曜あさ7時30分頃より、日テレ系情報番組「ZIP!」内にて『ZIP!アニメ劇場「うそ探偵トマント」』として放送開始することをお知らせします。

本作は、2025年10月から2026年4月まで「TRAIN TV(R)」にて全26話のショートアニメとして放映され話題を集めている「うそ探偵トマント」を、テレビアニメ『ZIP!アニメ劇場「うそ探偵トマント」』としてアップデートした新作アニメです。

やさいやくだものをモチーフとした個性豊かなキャラクターたちが登場する、かわいいのに本格的な、わくわくドキドキなミステリーが豪華俳優陣を迎え新たに展開します。また、テレビ放送に先がけて『ZIP!アニメ劇場「うそ探偵トマント」』の放送直前PVを本日公開しました。

さらにTVアニメ放送開始を記念し、みついショッピングパーク キッズクラブ公式キャラクターを務めている「うそ探偵トマント」が、アーバンドック ららぽーと豊洲で「うそ探偵トマント」の世界観を体験できるイベントや、「AnimeJapan 2026」にも登場予定です。

※TRAIN TVは株式会社ジェイアール東日本企画の登録商標です。

『ZIP!アニメ劇場「うそ探偵トマント」』放送直前PV URL：https://youtu.be/4SYxmvQ-tgo(https://youtu.be/4SYxmvQ-tgo)

「まっ赤なウソだ！ トマトのようにね！」

“かわいい×ミステリー”のちょっとタメになる新ジャンルアニメ

『まっ赤なうそだ！ トマトのようにね！』

まっ赤に熟し、まっ赤なうそを見抜いて事件解決！それが、うそ探偵トマント！

普段は「ヘタなこと言っちゃった…？」と気にしぃな性格のトマントが、やさいやくだものたちの驚きの真実を解き明かしていく。

「うそ探偵トマント」は2025年の4月に新登場した、“ファンワークス”と“サンエックス”が手掛けるかわいい＆ユカイな“キャラクター系アニメ”と、幅広い世代に人気を集める“ミステリー系アニメ”の世界を融合させた、新たなキャラクターです。

企画プロデューサーには、「名探偵コナン」や「金田一少年の事件簿」などを手がける諏訪道彦氏、さらに「妖怪ウォッチ」や「アイカツ！」などの脚本家、加藤陽一氏がTRAIN TVの脚本と、本書のショートストーリーを手がけました。

『うそ探偵トマント』公式X：https://x.com/tomanto1010

『うそ探偵トマント』公式TikTok：https://www.tiktok.com/@tomanto1010

『うそ探偵トマント』公式HP：https://www.san-x.co.jp/tomanto

★ZIP!放送関連の情報はこちら： https://www.san-x.co.jp/tomanto/zip/

※ページは2026年3月24日10時に開通いたします。

作品情報

タイトル：ZIP!アニメ劇場「うそ探偵トマント」

放送情報：日テレ系ZIP!内にて 3月30日（月）から毎週月曜あさ7時30分頃よりOA

＜無料見逃し配信＞

3月30日（月）以降毎週月曜日正午より1週間無料見逃し配信

TVer：https://tver.jp/series/srupn8kues

3月30日（月）以降毎週月曜日朝9時より1週間無料見逃し配信

YouTube(日テレ「ZIP!」公式チャンネル)：https://www.youtube.com/@-ZIP-

原作：サンエックス・ファンワークス

作者：ウソ・ダ・マッカ

シリーズ構成・脚本：加藤 陽一

監督：作田 ハズム

企画プロデューサー：諏訪 道彦

アニメーション制作：ファンワークス

【キャスト】

トマント 田中 貴子

プッチー 櫻井 みゆき

怪盗パプリカ 戸谷 菊之介

ナスンボ警部 夏八木 敦也

鑑識しめじ うの ちひろ

ももちゃん 野田 真理愛

ブロ美 松田 颯水

スベール 伊川 呼人

イナップル 虎島 貴明

ママンゴ 伊瀬 茉莉也

オニオン 藤井 アユ美

●豪華声優陣のキャストを発表！

●制作陣や声優の方々よりコメントが届きました

・加藤陽一さん

世の中にはいろんな名探偵がいますが、「リコピーン！」とひらめいて「まっ赤なうそだ！」とうそを見抜くトマントは「うそ探偵」です。かわいく楽しいトマントたちをZIP!でご覧いただき、フレッシュな朝を過ごしていただけたら幸いです。トマトだけに！

・作田ハズム監督

カラフルでかわいい「うそ探偵トマント」の世界がZIP!にやってきます！

推理で寝起きの頭をスッキリ目覚めさせるような作品になってますので、朝ごはんのお供に是非見てください！

・諏訪道彦さん

子どもから大人まで誰も避けることが出来ないのが野菜や果物。それらが”ベジタウンとフルシティの住民”に変身して、笑いや悩みや謎をもってみなさんの前にやってきます。独自の舞台ベジフル国で、それぞれがユニークなキャラクターになっていきいきとミステリーの世界で大活躍！まずは主役の赤いトマントくんからステキな「リコピーン！」を受け取ってくださいね。

・トマント/田中貴子さん

トマントのお声を任せて頂けると知った日まさに「リコピーン！まっ赤なうそだー！？」と思わず口から出てしまったくらい、私は出会ってからトマントの魅力の虜です。トマントの心優しく嘘を見抜く才能溢れる姿と、何より少し気にしぃな性格が愛おしくてたまりません。これからプッチーをはじめ、素敵な仲間たちと一緒に歩んでいけることが本当に嬉しいです。トマントたちを通して野菜の魅力をたくさんの方にフレッシュに届けたいです！

・プッチー/櫻井みゆきさん

プッチーの声を担当させていただきます、櫻井みゆきです！

気にしぃな探偵トマントさんと元気いっぱいな助手プッチーが、いろんな「まっ赤なウソ」を暴いていきますよー！思わずにこにこしちゃうような、かわいくて面白いキャラクターがいっぱい登場します…！皆さんの日々の癒しになりますように、心の栄養をたっぷりお届けします！トマトだけに！！

・怪盗パプリカ/戸谷菊之介さん

怪盗パプリカを演じさせていただきます！戸谷菊之介です！7色…いや8色に顔色を変えてトマント達をあざむく怪盗パプリカを、華麗にかっこよく表現し、皆さんの“視線”を“奪える”ように頑張ります！

なんちゃって！(キランッ)(かっこいいウインク)(世界平和)

トマントやプッチーたちがどんな動きになり、どんな声がつくか、僕も今から楽しみです！ぜひ放送を期待してお待ちください！

・ナスンボ警部/夏八木敦也さん

ナスンボ警部の声を務めますナスヤギ アツ……（まっ赤なうそだー！)

大変失礼しました、改めて夏八木敦也です。

ベジフル国でおこる様々な出来事、素敵な仲間たちが皆様の朝のひと時の約90秒を素敵なものにしてくれると思います。ナスンボ警部と共に「問題ナス！」の精神で歩んでまいりますのでよろしくお願いしナス！

・鑑識しめじ/うのちひろさん

鑑識しめじ役のうのちひろです。しめじ（白）としめじ（茶）の二役を演じさせて頂いております。胞子をまいて犯人を鑑識するというユニークなキャラクターで、かわいらしさと不思議な魅力をあわせ持った存在です。

アフレコ現場では「しめじは野菜や果物の仲間に入るのか？」という話題でも盛り上がりました。個性豊かなキャラクター達が活躍する楽しい作品です。ぜひトマントたちの謎解きと、しめじの鑑識にもご注目ください！ニョキっ！

・ももちゃん/野田真理愛さん

ももちゃん役を演じます、野田真理愛です！ももちゃんはネットで活躍するインフルエンサー。私自身もSNSで日々奮闘しているので「わかる～！」と自分と重なるところも多く、トレンドを発信し続けるももちゃんと一緒に走っていくような気持ちで演じました。幼い頃から大好きだったサンエックスさんの世界に関われてとても嬉しいです！かわいくミステリーを解決していくトマントたちに、きっと癒されるはず！ぜひ楽しんでご覧ください！

●「AnimeJapan 2026」にトマントがやってくる！

3月28日（土）、29日（日）に行われる「AnimeJapan 2026」の“ShoProブース”にて、『ZIP!アニメ劇場「うそ探偵トマント」』のKVやPVが登場します。

また、トマントも下記日時にてブースに遊びに来ますので、ぜひ会いに来てください。

・3月28日（土）

1回目：9：15～9：30（場所：ブースステージ）

2回目：12：00～12：15（場所：ブースステージ）

3回目：14：00～14：15（場所：ブースKV壁面前）

・3月29日（日）

1回目：9：45～10：00（場所：ブースステージ）

2回目：12：00～12：15（場所：ブースKV壁面前）

3回目：14：00～14：15（場所：ブースステージ）

●「うそ探偵トマント」の誕生と快進撃の秘密に迫る！オンライントークセッション 開催決定

一般社団法人キャラクターブランド・ライセンス協会（CBLA）が、キャラクター業界におけるクリエイティブの発信を目的に年に1回開催しているクリエイティブ分科会オープンセミナーにて、今年は 「うそ探偵トマント 誕生と快進撃の秘密！」 をテーマに実施されます。本セミナーでは、「うそ探偵トマント」プロジェクトの立ち上げに関わったキーマンが登壇し、本作品の誕生の背景やプロジェクトの展開について語ります。

＜概要＞

テーマ：CBLAクリエイティブ分科会オープンセミナー「うそ探偵トマント 誕生と快進撃の秘密！」

日時：2026年4月15日（水） 16時～18時

登壇： 鈴木正人（サンエックス 常務取締役）、諏訪道彦（企画プロデューサー）、加藤陽一（脚本家）、陸川和男（キャラクター・データバンク）

モデレーター：高山晃（ファンワークス ）

主催： 一般社団法人キャラクター・ブランド・ライセンス協会（CBLA）

協力：株式会社 ファンワークス

形態： オンライン（ZOOM 100～150名程度想定（CBLA会員＆一般））

会費： 無料

申込方法 : 以下のURLよりお申込みください

https://pro.form-mailer.jp/fms/06f13752348612

詳細情報：https://fanworks.co.jp/news/tmnt26031623/

●学んで！味わって！ベジフルマーケット～inアーバンドック ららぽーと豊洲

2026年4月3日（金）～4月5日（日）、アーバンドック ららぽーと豊洲にて、みついショッピングパーク キッズクラブ公式キャラクターを務める「うそ探偵トマント」のキャラクターが大集合。「うそ探偵トマント」の世界観を体験できるイベントが目白押しです。さらに4月4日（土）にはアニメ声優による、「うそ探偵トマント」“初”のトークショーも開催します。

詳細：https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2026/0324_01/

●サンエックスユニバースの世界へ！東京タワー「わくわく芝サン歩」で開催！

2026年5月2日(土)～6月25日(木)、東京タワーで「サンエックスユニバース×東京タワー わくわく芝サン歩」を開催！トマントをはじめとするサンエックスのキャラクターと東京タワーを巡る宝探しや、限定グッズのポップアップストアなど、楽しい企画が満載です。詳細は3月31日（火）にリリース予定です。

●「うそ探偵トマント」の新商品が4月頃より発売開始！

「うそ探偵トマント」の新商品を4月頃よりサンエックスの全国の販売店やネットショップにて発売します。人気のシールをはじめ、流行のバッグデコにも最適な「ぬいぐるみバッジ」や「ぶらさげぬいぐるみ」などが登場します。

アイテム詳細：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000791.000018631.html

アイテム一例

■サンエックスについて（https://www.san-x.co.jp/company/）

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100％オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

サンエックスHP：https://www.san-x.co.jp/

(C) SAN-X , FANWORKS / トマント探偵事務所