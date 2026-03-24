社員の88.9％が「活用したい」と回答したキャリアブレイク制度”ブレイクシフト“が4月より導入

株式会社リソースクリエイション

SNS採用マーケティング「エアリク」を運営する、株式会社リソースクリエイション（本社：東京都港区、代表取締役：高田 桂太郎 以下、当社）は、キャリアの見つめ直しや「好き・興味」の再発見、自己啓発など、社員が主体的に自身のキャリアと向き合う機会を創出する制度「ブレイクシフト」を2026年4月から導入いたします。

■ブレイクシフトについて

キャリアの見つめ直しや「好き・興味」の再発見、自己啓発など、多様な目的で利用できる長期休職制度。

休暇中も在籍期間としてカウントをするため、有給や美容手当付与の対象となる。

対象者 ：チーフ昇格後に1年経過

適応期間 ：最大6ヶ月

施行日 ：2026年 4月 1日

■取り組みの背景・目的

近年、事業領域の拡大やデジタル化の加速により、変化に強く多様な視野と経験を持つ人材が求められています。特に若手世代においては、「1つの会社で働き続ける」ことよりも、「さまざまな挑戦を通じて自らの可能性を広げたい」という志向が強まっています。

当社は、平均年齢が25歳と若い社員が多く、これまでも最大3年間の海外留学制度やリスキリング制度を通じて、社外で挑戦できる機会を提供してきました。しかし、対象や内容が限定的であり、社員一人ひとりの多様な価値観や挑戦意欲に十分に応えきれていない側面がありました。

その結果、他社での経験や新たな挑戦を求めて離職を選択するケースも発生していました。

そこで今回、社員が一度立ち止まり、自身の関心や将来と向き合う時間を確保できる長期休暇制度「ブレイクシフト」を導入しました。本制度では、他社見学、語学学習や資格取得、海外ボランティアへの参加、さらには家族との時間の確保など、社員が「本当にやりたいこと」に没頭することを可能にしています。

外の世界で得た視点や経験、スキルを復帰後に組織へ還元することで、個人と会社の双方が持続的に成長できる環境づくりを目指しています。

■アンケートの結果

当社の対象となる社員にアンケート調査を実施しました。

その結果、88.9％がブレイクシフト制度を「活用したい」と回答し、視野や経験の拡大を志向する若手社員が多いことが明らかになりました。

具体的な利用用途としては、「リスクを考慮して踏み出せなかったSNSなどの個人活動に挑戦したい」「自身を見つめ直す機会としたい」といった声が寄せられています。

また、「社員個人の人生にも向き合う姿勢が伝わり、心理的安心感につながる」「「他のメンバーへの刺激となり、組織全体の活性化が期待できる」といった副次的な効果を評価する意見も見られました。

■会社概要

会社名 ：株式会社リソースクリエイション

代表者 ：高田 桂太郎

URL ：https://rc-group.co.jp/

本社 ：東京都港区南麻布2-8-21 SNUG MINAMI-AZABU 1階、3階、4階、5階

設立 ：2015年4月

従業員数 ：120名

資本金 ：1,000万円

事業内容 ：人材ソリューション事業/SNS事業/マーケティング事業/クリエイティブ事業

Instagram：https://www.instagram.com/rc.group0401/

TikTok ：https://www.tiktok.com/@yuika.hiroshi