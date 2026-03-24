【総合型選抜を検討する高校生必見!!】社会課題に向き合う企画提案コンテストEVE(イブ) 第7期・8期開催決定！

Loohcs株式会社

総合型選抜・AO入試専門塾のルークス志塾を運営するLoohcs株式会社（代表取締役:嶺井祐輝以下「ルークス」）と、日本最大級の異業種混合型リーダーシップ開発プロジェクトを提供する一般社団法人ALIVE（代表理事：庄司弥寿彦、以下「ALIVE」）は、高校生企画提案コンテストEVE第7期生／8期生の募集を開始します。

※オンライン説明会およびプログラムへの申し込み：以下フォームよりお申し込みください

【まずはオンライン説明会へ】https://forms.gle/kqBFirT6QzLzCnZp9

【参加申込はこちら】https://forms.gle/tgrt53PV8wVpSRAQ7

EVEプロジェクトとは

高校生が2日間のチーム活動を通じて、実在する社会課題に向き合い、解決に向けた提案を行うプログラムです。 東京都内でのリアルとオンラインのハイブリット開催の為、全国各地の中高生にご参加いただくことができます。

＜EVEの3つの特徴＞

１.綺麗ごとじゃない、社会のリアルに向き合える場所

最前線で課題に向き合うNPOなどの社会的団体と共に、社会課題を自分ゴト化して解決に向けて取り組みます。

２.安心して挑戦・実験できる場所

自分がこれまで学んできたこと、考えてきたことが、社会にどう繋がっていくのか。事務局の手厚いサポートを受けながら、安心して挑戦・実験することができます。

３.一緒に頑張る仲間ができる場所

同じテーマに向き合い、自己開示して2日間過ごす中で、その後の総合型選抜に向けて協力し合える仲間ができます。

テーマ・答申先団体について

それぞれのアプローチで社会の孤独や孤立に向き合う答申先団体を招き、下記のテーマでプログラムを実施します。

＜7期：特定非営利法人あなたのいばしょ＞

誰ひとり取り残されない「望まない孤独のない社会の実現」に向けて ～1,000人のボランティアコミュニティを持続・発展させるあたらしいつながりのために～

＜8期：株式会社ヒューマン・コメディ＞

非行・犯罪が起きてしまう前に防げる社会を作る ～孤立・孤独を感じている若者が社会と繋がりを持ち、自立していくには～

※各答申先団体は、無償で本プログラムに参画しています。

参加者の声

2日間の短期集中で濃密な時間を過ごし、様々な学びを得て今後の活動に繋げていってくれています。参加者の中には、EVE実施後も答申先団体と関わりを持ち、社会課題の解決に向けて取り組んでいるメンバーも。

最新情報はこちらから

EVEプロジェクト

公式HP：https://eve-project.jp/

EVEプロジェクト公式Instagram：https://www.instagram.com/eve_issue_solving/

問い合わせ先：eve.info@connective.co.j

※オンライン説明会およびプログラムへの申し込み：

以下フォームよりお申し込みください

【まずはオンライン説明会へ】https://forms.gle/kqBFirT6QzLzCnZp9

【参加申込はこちら】https://forms.gle/tgrt53PV8wVpSRAQ7

運営

合同会社CONNECTIVE（https://connective.co.jp/）

所在地：東京都豊島区大塚3-36-7南大塚T＆Tビル6F

代表者：代表社員 庄司弥寿彦

設立：2018年5月11日

事業内容：社会的団体・人材育成団体等に対するビジネスリソースの提供

社会的課題解決に関する企画・設計・管理・運営及びコンサルティング

人材育成に関する企画・設計・管理・運営及びコンサルティング

社会的団体、人材育成団体に対する支援企業への投資及びサポート

主催

一般社団法人ALIVE（https://alive0309.org/）

一般社団法人ALIVEは、日本最大級の異業種混合型の社会課題解決プロジェクト。大企業の次世代リーダー60人がリアルな社会課題に本気で課題解決する３ヶ月のプロジェクトを提供しています。設立以来6年間の計18期で、59の社会課題をテーマに、のべ374社（91社）計1876名の次世代リーダーが課題解決提案を実施し、本物のリーダーシップを育んでいます。

Loohcs株式会社（https://loohcs.co.jp/）

Loohcs（ルークス）は「すべての人を主人公に」をビジョンに、高校生や大学生が集う場創りを通じ2010年の創業以来5000人以上の学びをサポートしてきました。総合型選抜（AO入試）や推薦入試に強く、卒業生は慶應義塾大学を中心に国内外の難関大学に2000人以上が進学しています。

所在地：150-0031 東京都渋谷区桜丘町16-12 桜丘フロントビル 3階（渋谷本校）

代表取締役：嶺井 祐輝

Webサイト：https://loohcs.co.jp/

Loohcs志塾 https://loohcs-shijuku.com/

Loohcs高等学院 https://loohcs.co/