SNS時代には「心のノイズキャンセリング」が必要　新たなメンタルケア番組「心のノイズキャンセル」が2026年4月JFN系列で放送開始！

株式会社ジャパンエフエムネットワーク

株式会社ジャパンエフエムネットワーク（以下、JFNC）が制作するラジオ番組「心のノイズキャンセル」が2026年4月より放送スタート。SNS時代の新たなメンタルケア番組をお届けします。

混乱と混迷の現代。情報は多すぎて処理できない、将来への不安（物価・老後・仕事・家族）は慢性化、SNS・動画で心・感情が疲弊・・・。溢れるストレス、本来は無視すべき様々なノイズに疲れ切っている人も多くいるハズです。

メンタルが不安定になることは誰しもあります。そのことが異常なのではなく、そのメンタル不調やイライラにはちゃんとした原因があること。そして、対処する方法がある。それを知ることで、少し気持ちが楽になります。そんな「知る」きっかけを作るのが、この番組「心のノイズキャンセル」です。

出演は、世界的に活躍する精神医学の専門家で医師、医学博士の成田瑞（なりた・ずい）氏。（国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 行動医学研究部 精神機能研究室長）。

京都大学を卒業後、国内機関で勤務。その後、アメリカ：ジョンズホプキンス大学、スタンフォード大学で研究活動。うつ病をはじめとする精神疾患の予防や、SNS・インターネットがメンタルに与える影響、栄養とうつの関連、居住形態がメンタルに与える影響など、多くの研究を行い、数々の賞を受賞しています。

番組では、確かな医学的エビデンスをもとに、成田先生が誰にでもわかる表現で“メンタルケア”のアドバイスをお伝えします。聞き手は、ラジオパーソナリティーとして活躍する井門宗之。地上波放送後にはポッドキャストも配信予定です。



取り扱ってほしいテーマやお悩みもメッセージフォームで募集中です。是非、アクセスしてください。

メッセージフォームはこちら： https://form.jfn.co.jp/noisecanceling/message

■番組概要■

番組名： 心のノイズキャンセル

パーソナリティ： 成田 瑞、井門 宗之

メッセ―ジフォーム：https://form.jfn.co.jp/noisecanceling/message

番組サイト：https://jfn-pods.com/program/300013353

放送局（3/17時点 予定）：

FM青森、FM岩手、FM山形、FM栃木、FM長野、FMとやま、FM石川、FM三重、FM滋賀、FM岡山、FM山口、FM香川、FM高知、FM宮崎、FM鹿児島（以上、15局ネット ）

初回放送日時：2026年4月1日（水）から各局順次放送

※それぞれの局でOA時間が異なります。詳細は各局HPをご確認ください。

ポッドキャスト：地上波放送後、各ポッドキャストプラットフォームで配信。



■出演者 プロフィール

パーソナリティ：成田 瑞（なりた ずい）

精神科医、博士（医学）、国立精神・神経医療研究センター室長

Zui C. Narita, MD, PhD, MHS

京都大学医学部卒業。国立精神・神経医療研究センターに勤務し、博士（医学）取得後に渡米。国際ロータリー財団奨学生としてジョンズ・ホプキンス公衆衛生大学院修士課程を修了。修了後はジョンズ・ホプキンス統合失調症センターで早期精神病の臨床研究に従事し、続いてスタンフォード大学でニューロモデュレーションの臨床研究に携わる。在米時、米国精神医学会の国際選考により、若手精神科医50名の一人に選出され、Research Colloquium for Junior Investigatorsに招聘される。2022年より国立精神・神経医療研究センター精神機能研究室長。2025年よりAsian Journal of Psychiatry編集委員。2026年より米国精神医学会国際フェロー。著書に『システマティック臨床精神医学―4つの多元的観点による治療体系化』（中外医学社）、Tasman’s Psychiatry（Springer社）、Managing Treatment-Resistant Depression: Road to Novel Therapeutics（Academic Press社）などがある。横浜市立大学客員准教授。

ホームページ：https://www.zuinarita.com

聞き手：井門宗之

明治大学政治経済学部卒。在学中にTOKYO FM主催のDJコンテストで優勝。2002 年４月株式会社ジャパンエフエムネットワークへ入社。2004 年、アテネオリンピックで現地の生中継を担当。2008 年には自身がメインパーソナリティを務める「OH! HAPPY MORNING!」がスタート。現在では番組開始から10 年を越え、全国放送の朝の顔としてリスナーの信頼も厚い。温かみのある深い声はリスナーのみならず業界内でも高く評価されており、2012 年、2013 年には、雑誌『ラジオ番組表 秋号』の“ 読者が選ぶ好きなＤＪランキング”ＦＭ部門で２年連続1 位を獲得。2020 年3 月、株式会社ジャパンエフエムネットワークを退社し、同年4月に株式会社ノックを設立。

＜現在のレギュラー＞

〈JFN系列〉

「OH！ HAPPY MORNING」MC（4月より月～木） 9：00～10：55 放送

「デイリーフライヤー」MC（水・木・金） 13：00～13：30 放送