【Dior】新作スモールレザーグッズのセレクション

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ジョナサン・アンダーソンが手掛ける2026年春夏 コレクションより、ディオールのコードを新鮮に再解釈したスモールレザーグッズが新たに登場します。

「ディオール ボウ ポーチ」は、メゾンを象徴するボウにオマージュを捧げつつ、遊び心のあるエレガンスで仕上げられています。その革新的なシルエットは、魅力的なボリュームの視覚効果を生み出す繊細に結ばれた両サイドのディテールが特徴です。

取り外しと長さ調節が可能なショルダーストラップを備え、さまざまな持ち方を楽しむことができるこのモデルは、柔らかな質感のしなやかなレザー、または、「ディオール オブリーク」ジャカードで展開されます。また、バッグには“Dior”ロゴが型押しされています。

クリスチャン・ディオールのラッキーチャームである四つ葉のクローバーが大胆に底面にデザインされた「プティ トレフル」は、幅広い鮮やかなカラーパレットで展開されるスムースレザーのバケットバッグです。テントウムシやミツバチがあしらわれたドローストリングのクロージャ―を開くと、対照的な色合いの裏地で彩られたコンパートメントが現れます。そして、長さ調節可能なショルダーストラップによって、多様なスタイルで持ち運ぶことができます。

日常生活を明るく輝かせる、実用的で遊び心のあるクリエイションです。

「ディオール ボウ」 ポーチ \295,000「ディオール ボウ」 ポーチ \330,000「プティ トレフル」 \340,000「プティ トレフル」\340,000

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