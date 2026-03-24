株式会社100、清水建設「温故創新の森 NOVARE」のHubSpot導入事例を公開

株式会社100

HubSpot Smart CRM(TM)の導入・運用支援と、業務基盤設計やAIを活用した業務自動化支援を行う株式会社100（本社：東京都世田谷区、代表取締役：田村慶、以下「100」）は、清水建設株式会社のイノベーション拠点「温故創新の森 NOVARE」におけるHubSpot導入事例を公開しました。

本事例では、短期的な商談化を目的としないイノベーション拠点において、来訪者との接点を一過性で終わらせず、顧客の声を収集・可視化し、今後の共創や戦略立案につなげるための仕組みをどのように整えていったのかを紹介しています。

課題背景：来訪後の関係をどう続けるか

詳細を見る :https://www.100inc.co.jp/case-study/shimz

清水建設株式会社は、創業220年を超える歴史を持つ総合建設業者です。同社は2023年9月、人財育成とイノベーションの拠点として「温故創新の森 NOVARE(https://www.shimz.co.jp/novare/)」を開設し、お客様、スタートアップ、パートナーとの共創を推進してきました。

NOVAREには設立以来、3万人を超える来訪がある一方で、見学や対話の機会をその場限りで終わらせず、将来の共創につながる関係としてどう育てていくかが課題となっていました。また、来訪者がどのようなテーマや技術に関心を持っているのかを、感覚ではなくデータとして把握し、社内で活用できる状態をつくる必要がありました。

施策：継続運用できる基盤を整備

100は、HubSpot Marketing Hubの導入支援を通じて、来訪者との継続的な接点づくりに必要な運用基盤の整備を支援しました。

主な取り組みは以下の通りです。

- 来訪者向けアンケートフォームの設計- メール配信環境の構築- 配信結果を確認するレポート整備- Sansan連携を含むデータ連携設計- ドメイン設定やセキュリティ要件への対応

導入にあたっては、構想を広げすぎず、「来訪者に対して期限内に情報発信を始める」という現場の優先課題を軸に進行しました。最初から網羅的な設計を目指すのではなく、実際に使われる運用を先に立ち上げたうえで、必要な要件を整理していく進め方を採用しています。

成果：顧客の声が戦略に使える状態へ

HubSpot活用後は、来訪者アンケートやメール配信データを通じて、お客様の関心領域を可視化できる状態が整いました。たとえば、5年後から10年後を見据えた期待領域として、どのテーマへの関心が高いか、その中でもどのようなキーワードが多いかを把握できるようになり、イノベーション活動の方向性確認や企画検討に活かせるようになっています。

また、来訪後も継続的に情報発信を行う仕組みが整ったことで、営業がすぐに追いきれない中長期のテーマに対しても、接点を維持しながら関係を深めていく土台ができました。単なるメール配信の効率化ではなく、顧客の生の声を蓄積し、共有し、次のアクションにつなげる運用が前進した点が本事例のポイントです。

本事例は、ツール導入そのものの話ではなく、顧客理解を深めるためのデータ取得と、そのデータを使い続けるための運用設計に論点があります。営業が今すぐ追わないテーマを、マーケティングがどう扱い、将来の機会へどうつなげるか。そうした部門横断の取り組みを検討する企業にとって、参考となる内容です。

導入事例の詳細は、株式会社100のWebサイトよりご覧いただけます。

清水建設「温故創新の森 NOVARE」のHubSpot導入事例を読む(https://www.100inc.co.jp/case-study/shimz)

■ 株式会社100（ハンドレッド）について

会社名：株式会社100（ハンドレッド、英文名称：100 Inc.）

代表者：代表取締役 田村 慶

所在地：東京都世田谷区代沢5丁目31番8号 No.R下北沢 3F

設立：2018年2月

事業内容：HubSpotを中心としたCRM導入・活用支援、AI活用を含む業務プロセス設計および運用支援



株式会社100は、HubSpotを中心としたCRM導入・活用支援およびAI活用支援を行う企業です。HubSpotのソリューションパートナーとして、マーケティング・営業・カスタマーサポートを横断した業務設計と、CRM定着に向けた運用支援を提供しています。2018年に創業し、2019年よりHubSpot専門の支援を開始。日本企業で唯一「Rookie of the Year（APAC）」を受賞し、2024年には「HubSpot Best Sourcing Partner in Japan」に選出されました。また、HubSpotユーザーコミュニティ「Japan HUG」の運営事務局として、国内におけるHubSpot活用とAI導入の促進に取り組んでいます。

会社概要：https://www.100inc.co.jp/company

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社100（ハンドレッド）

担当：若本