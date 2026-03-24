圧巻の映像美と圧倒的没入感。Mini LED 搭載フラッグシップモデル「Xiaomi TV S Mini LED 2026 シリーズ」を3月24日（火）より発売開始

小米技術日本株式会社

小米技術日本株式会社（以下「シャオミ・ジャパン」、本社：東京都港区）は、Mini LED テクノロジーを採用した最新のチューナーレススマートテレビ「Xiaomi TV S Mini LED 2026 シリーズ」の4モデル（65 / 75 / 85 / 98インチ）を、2026年3月24日（火）より発売開始します。本シリーズは、従来のラインナップからさらなる大型化を遂げ、新たに85インチおよび98インチの超大画面モデルを追加。最新の「Google TV」によるシームレスなデバイス連携と、最大288Hzの高速駆動を実現するゲーミング性能を備え、ホームエンターテインメントの基準を塗り替えます。

■Xiaomi TV S Mini LED 2026 シリーズの製品特長

最大98インチ。圧倒的な没入感を実現する超大型ラインナップの拡充

これまでのサイズ展開を大幅に広げ、新たに85インチおよびフラッグシップとなる98インチモデルを投入しました。画面占有率98%を誇るベゼルレスのメタルフレームデザインは、圧倒的なスケール感を提供しながらも、洗練された外観でインテリアに美しく調和します。視界のすべてが映像に包み込まれるような、かつてない没入体験をすべてのユーザーにお届けします。

精緻な光制御。Mini LED ローカルディミングと1200nitsの輝度

次世代の表示技術であるMini LEDを採用し、映像における光の制御を異次元のレベルへと引き上げました。画面を最大880 の独立したエリア(*98インチモデルの場合)に分割して緻密に調光するローカルディミング技術により、漆黒の闇からまばゆい光までを圧倒的なコントラストで再現します。さらに、ピーク輝度1200nitsという驚異的な明るさを実現したことで、HDRコンテンツのポテンシャルを最大限に引き出し、陽光のきらめきや夜の街灯を驚くほどリアルに描き出します。独自の高度な光制御アルゴリズムは、従来の液晶テレビで課題となっていたハロー現象（光漏れ）を極限まで抑制し、引き締まった黒と鮮やかなハイライトを高い次元で両立させています。

10億色の色彩美。量子ドット（QLED）テクノロジー搭載

色の純度を極限まで高める量子ドットディスプレイ技術を搭載し、DCI-P3 94%という広大な色域をカバーすることで、現実世界に近い色彩表現を可能にしました。10億色を超える豊かな階調表現により、夕焼けの繊細なグラデーションや人の肌の柔らかな質感までも、制作者の意図通りに忠実に再現します。これらを支えるのが、シャオミ独自開発の「Xiaomi Master Picture Engine」です。この強力なアルゴリズムは、AIによって再生中のコンテンツをリアルタイムで解析し、解像度、色彩、コントラスト、鮮明度をインテリジェントに最適化することで、あらゆる映像を最高品質の視聴体験へと昇華させます。

ゲーマーのための究極仕様。144Hz 4K ディスプレイ

大画面テレビの常識を覆す、144Hzのネイティブ高リフレッシュレートに対応しました。4K 144Hzの高速駆動は、アクション映画の激しい動きやスピード感あふれるスポーツ観戦においても残像感を完全に排除し、極めてクリアで滑らかな動体表示を提供します。最新のゲーム環境にも完全に最適化されており、HDMI 2.1ポートを介してVRR（可変リフレッシュレート）やALLM（自動低遅延モード）をサポートします。さらに、超低遅延を実現する「288Hz DLG Model」モードを有効にすれば、ミリ秒単位の反応が求められる競技性の高いゲームタイトルにおいても、プレイヤーに圧倒的な優位性をもたらします。

全方位から降り注ぐ立体音響。30W 強力ステレオスピーカーとDolby Atmos(R)

圧倒的な映像美に相応しい、臨場感あふれるオーディオシステムを構築しています。15W + 15Wの高出力を誇るステレオスピーカーシステムを搭載し、Dolby Atmos(R) および DTS-X(R) の立体音響テクノロジーに対応しました。これにより、音が部屋の隅々まで広がり、上下左右から包み込まれるような没入型サウンドを実現します。また、映像処理を最小限に抑えて映画監督が意図したままのアスペクト比、色、フレームレートを再現する「Filmmaker Mode(TM)」を活用することで、リビングにいながらにして映画館の特等席にいるかのような体験を味わうことができます。

生活をよりスマートに。Google TV とシームレスなデバイス連携

Googleが提供するスマートテレビ向けOS・プラットフォーム「Google TV 」を搭載し、家中のデバイスが一つにつながるスマートなライフスタイルを提案します。Google TV(TM) による直感的なコンテンツ探索に加え、スマートフォンで見ている動画をワンタップで大画面にミラーリングするApple AirPlayやGoogle Castにも対応しています。また、テレビをスマートホームのハブとして活用し、画面上からロボット掃除機や空気清浄機などのスマート家電を直感的に操作することも可能です。インテリジェントなAIがユーザーの視聴習慣を学習し、膨大な配信サービスの中から今見たい一本を的確に提案することで、これまでにないシームレスでパーソナライズされた視聴環境を提供します。

■Xiaomi TV S Mini LED 2026 シリーズおよびアクセサリーの販売情報

・市場想定価格：

Xiaomi TV S Mini LED 65 2026 ：109,800円（税込）

Xiaomi TV S Mini LED 75 2026 ：149,800円（税込）

Xiaomi TV S Mini LED 85 2026 ：199,800円（税込）

Xiaomi TV S Mini LED 98 2026 ：329,800円（税込）

・販売チャネル：

直営店：

Xiaomi Store 各店舗

オンライン：

Xiaomi TV S Mini LED 65" 2026

Xiaomi公式サイト（mi.com）(https://www.mi.com/jp/product/xiaomi-tv-s-mini-led-65-2026/) / Xiaomi公式 楽天市場店(https://item.rakuten.co.jp/xiaomiofficial/m70480/) /

シャオミ・ジャパン公式 TikTok Shop

Xiaomi TV S Mini LED 75" 2026

Xiaomi公式サイト（mi.com）(https://www.mi.com/jp/product/xiaomi-tv-s-mini-led-75-2026/) / Xiaomi公式 楽天市場店(https://item.rakuten.co.jp/xiaomiofficial/m70480/) /

シャオミ・ジャパン公式 TikTok Shop

Xiaomi TV S Mini LED 85" 2026

Xiaomi公式サイト（mi.com）(https://www.mi.com/jp/product/xiaomi-tv-s-mini-led-85-2026/) / Xiaomi公式 楽天市場店(https://item.rakuten.co.jp/xiaomiofficial/m70480/) / Amazon.co.jp(https://www.amazon.co.jp/dp/B0G8DHHDZ4)/

シャオミ・ジャパン公式 TikTok Shop

Xiaomi TV S Mini LED 98" 2026

Xiaomi公式サイト（mi.com）(https://www.mi.com/jp/product/xiaomi-tv-s-mini-led-98-2026/) / Xiaomi公式 楽天市場店(https://item.rakuten.co.jp/xiaomiofficial/m70480/) / Amazon.co.jp(https://www.amazon.co.jp/dp/B0G8DG6GVC) /

シャオミ・ジャパン公式 TikTok Shop

■スペック概要

※スペック詳細につきましては、各販路の製品ページにてご確認ください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/98799/table/223_1_122e805f289edbf73f0d37e116284b7e.jpg?v=202603241051 ]Xiaomi Japanについて

小米技術日本株式会社（以下シャオミ・ジャパンと表記）は、Xiaomiの日本現地法人として、2019年12月に日本市場に参入して以来、グローバルで展開する最先端のスマートフォンやIoT製品を数多く販売しています。

シャオミ・ジャパンは、スマートフォンにおいては、SIMフリー市場に加え、2020年よりキャリア市場にも進出し、グローバルでの製品力に加え、ローカライズを

推進。フラッグシップモデルからエントリーモデルまで幅広いラインナップにより、消費者のニーズに対応しています。

また、IoT製品においては、スマートバンドやスマートウォッチ、完全ワイヤレスイヤホンなどウエアラブル製品、Xiaomi TVなどAV製品、ロボット掃除機をはじめ、幅広いカテゴリーのスマートホーム製品を多数発売しています。

Xiaomi について

Xiaomi Corporation(以下Xiaomiと表記）は2010年4月に設立され、2018年7月9日（1810.HK）に香港証券取引所のメインボードに上場しました。Xiaomiは、IoTプラットフォームで接続されるスマートフォンとスマートハードウェアを核とした家電およびスマートデバイスを製造する企業です。

Xiaomiは「ユーザーの友となり、最もクールだと"心から"思ってもらえる企業になる」というビジョンを掲げ、イノベーション、高品質なユーザーエクスペリエンス、効率的な運営を追求しています。当社は、世界中の誰もが革新的なテクノロジーを通じてより良い生活を楽しめるように、適正な価格で優れた製品を製造し続けています。

Xiaomiは、世界をリードするスマートフォン関連企業の1つです。2025年9月、自社ファームウェアの月間アクティブユーザー数（MAU）は世界中で約7億4,170万に達しました。当社はまた、世界をリードするコンシューマIoT（AI＋IoT）プラットフォームを確立しており、2025年9月30日時点で、10億3,550万台以上のスマートデバイス（スマートフォン、ラップトップ、タブレットを除く）が自社のプラットフォームに接続されています。2023年10月、Xiaomiは「Human×Car×Home」というコンセプトで、パーソナルデバイス、スマートホーム製品、電気自動車をシームレスに融合させるよりスマートなエコシステムを目指し、戦略をアップグレードしました。そして、Xiaomiは常にユーザーを大切にし、より包括的でシームレスな製品体験を提供します。現在、Xiaomi製品は世界中の100を超える国と地域で販売されています。Xiaomiは2025年7月、7年連続で「Fortune Global 500」に入り、現在297位にランクインしています。